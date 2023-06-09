https://ria.ru/20230609/obstrel-1877244293.html

Поселок Гольмовский остался без электричества из-за обстрела ВСУ

Поселок Гольмовский остался без электричества из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 09.06.2023

Поселок Гольмовский остался без электричества из-за обстрела ВСУ

Поселок Гольмовский обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T15:21

2023-06-09T15:21

2023-06-09T15:21

специальная военная операция на украине

гольмовский

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

сцкк

жкх

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Поселок Гольмовский обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Обстрелом ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) обесточен горловский посёлок Гольмовский", - написал Приходько. Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в 14.30 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20230609/plotina-1877092711.html

гольмовский

горловка

донецкая народная республика

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гольмовский, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, жкх, происшествия