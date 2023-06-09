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Поселок Гольмовский остался без электричества из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 09.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:21 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/obstrel-1877244293.html
Поселок Гольмовский остался без электричества из-за обстрела ВСУ
Поселок Гольмовский остался без электричества из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 09.06.2023
Поселок Гольмовский остался без электричества из-за обстрела ВСУ
Поселок Гольмовский обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T15:21
2023-06-09T15:21
специальная военная операция на украине
гольмовский
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
сцкк
жкх
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Поселок Гольмовский обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Обстрелом ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) обесточен горловский посёлок Гольмовский", - написал Приходько. Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в 14.30 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20230609/plotina-1877092711.html
гольмовский
горловка
донецкая народная республика
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гольмовский, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, жкх, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Гольмовский, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, СЦКК, ЖКХ, Происшествия
Поселок Гольмовский остался без электричества из-за обстрела ВСУ

Мэр Горловки Приходько: поселок Гольмовский остался без электричества из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Горловке
Последствия обстрела в Горловке - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Поселок Гольмовский обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"Обстрелом ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) обесточен горловский посёлок Гольмовский", - написал Приходько.
Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в 14.30 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеГольмовскийГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСЦККЖКХПроисшествия
 
 
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