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Число погибших от украинских обстрелов ДНР увеличилось до пяти - РИА Новости, 09.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/obstrel-1877182381.html
Число погибших от украинских обстрелов ДНР увеличилось до пяти
Число погибших от украинских обстрелов ДНР увеличилось до пяти - РИА Новости, 09.06.2023
Число погибших от украинских обстрелов ДНР увеличилось до пяти
Пять мирных жителей погибли и 17 получили ранения в ДНР в четверг результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T12:48
2023-06-09T12:48
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
горловка
происшествия
сцкк
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ДОНЕЦК, 9 июн – РИА Новости. Пять мирных жителей погибли и 17 получили ранения в ДНР в четверг результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По предыдущей информации ведомства, погибли четверо, ранены были 16 человек. "Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак вооруженных формирований Украины за 8 июня составляет 22 человека (5 погибли, 17 ранены)", - говорится в сообщении. Уточняется, что была получена дополнительная информация о том, что в Горловке по улице Светлой погиб мужчина 1960 года рождения, а в районе центрального рынка ранена женщина 1964 года рождения. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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донецкая народная республика
украина
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донецкая народная республика, украина, горловка, происшествия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, Происшествия, СЦКК
Число погибших от украинских обстрелов ДНР увеличилось до пяти

Представительство ДНР: число погибших от украинских обстрелов Горловки увеличилось до пяти

© Фото : Приходько РИК / TelegramПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Последствия обстрела Горловки
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 июн – РИА Новости. Пять мирных жителей погибли и 17 получили ранения в ДНР в четверг результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По предыдущей информации ведомства, погибли четверо, ранены были 16 человек.
«
"Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак вооруженных формирований Украины за 8 июня составляет 22 человека (5 погибли, 17 ранены)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что была получена дополнительная информация о том, что в Горловке по улице Светлой погиб мужчина 1960 года рождения, а в районе центрального рынка ранена женщина 1964 года рождения.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаГорловкаПроисшествияСЦКК
 
 
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