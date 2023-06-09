https://ria.ru/20230609/obstrel-1877174947.html
Гладков рассказал об обстрелах Белгородской области со стороны Украины
Гладков рассказал об обстрелах Белгородской области со стороны Украины - РИА Новости, 09.06.2023
Гладков рассказал об обстрелах Белгородской области со стороны Украины
Шесть районов Белгородской области были обстреляны украинскими военными за прошедшие сутки, пострадали четыре человека, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T12:27
2023-06-09T12:27
2023-06-09T12:27
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
шебекино
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 9 июн – РИА Новости. Шесть районов Белгородской области были обстреляны украинскими военными за прошедшие сутки, пострадали четыре человека, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Губернатор опубликовал информацию об украинских обстрелах региона 8 июня. В шести приграничных районах, таких как Белгородский, Борисовский, Волоконовский, Краснояружский, Грайворонский и Шебекинский были зафиксированы "прилеты". "В Белгородском районе из артиллерии обстреляны сёла Красный Хутор и Журавлевка – на каждое пришлось по пять прилётов. Пострадавших и разрушений нет. В результате работы ПВО в посёлке Разумное осколками повреждены восемь частных домовладений, окна в одной квартире многоквартирного дома, спортивный объект и 19 автомобилей. Никто не пострадал", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе из миномета был обстрелян хутор Лозовая Рудка, обошлось без пострадавших. Также он сообщил, что по Волоконовскому району выпущено шесть снарядов, из которых два упали в хуторе Старый, а четыре - в направлении села Тишанка. Отмечается, что использовались как минометы, так и артиллерия. Пострадавших и разрушений нет. В Грайворонском округе по двум населенным пунктам было выпушено 19 минометных снарядов. Село Вязовое в Краснояружском районе было атаковано четырьмя беспилотниками противника, один был сбит, три упали самостоятельно, есть один пострадавший с незначительными ранениями. Разрушений не было. "По Шебекинскому городскому округу выпущено 195 единиц различных боеприпасов, зафиксировано шесть сбросов взрывных устройств с БПЛА. Есть трое пострадавших: мужчина с осколочными ранениями нижних конечностей и подмышечной области, мужчина с осколочными ранениями стопы, предплечья и спины, мужчина с открытой раной грудной клетки. Все пострадавшие доставлены в больницы, где врачи оказывают им всю необходимую помощь", - уточнил губернатор. Глава области отметил, что в городе Шебекино удары наносились по жилым массивам и промзоне, количество разрушенных и повреждённых домовладений и автомобилей уточняется. Обстрелам также в Шебекинском округе подверглись село Зиборовка, поселок Новая Таволжанка, хутора Мухин и Калинский, пострадавших нет. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения данного режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа, где были зафиксированы частые атаки со стороны украинской армии.
https://ria.ru/20230609/voronezh-1877146976.html
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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белгородская область, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Шебекино, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал об обстрелах Белгородской области со стороны Украины
Губернатор Гладков сообщил, что ВСУ за сутки обстреляли шесть районов Белгородской области
БЕЛГОРОД, 9 июн – РИА Новости.
Шесть районов Белгородской области были обстреляны украинскими военными за прошедшие сутки, пострадали четыре человека, сообщил в своем Telegram-канале
губернатор региона Вячеслав Гладков.
Губернатор опубликовал информацию об украинских обстрелах региона 8 июня. В шести приграничных районах, таких как Белгородский, Борисовский, Волоконовский, Краснояружский, Грайворонский и Шебекинский были зафиксированы "прилеты".
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"В Белгородском районе
из артиллерии обстреляны сёла Красный Хутор и Журавлевка – на каждое пришлось по пять прилётов. Пострадавших и разрушений нет. В результате работы ПВО в посёлке Разумное осколками повреждены восемь частных домовладений, окна в одной квартире многоквартирного дома, спортивный объект и 19 автомобилей. Никто не пострадал", - написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе из миномета был обстрелян хутор Лозовая Рудка, обошлось без пострадавших. Также он сообщил, что по Волоконовскому району выпущено шесть снарядов, из которых два упали в хуторе Старый, а четыре - в направлении села Тишанка. Отмечается, что использовались как минометы, так и артиллерия. Пострадавших и разрушений нет. В Грайворонском округе по двум населенным пунктам было выпушено 19 минометных снарядов. Село Вязовое в Краснояружском районе было атаковано четырьмя беспилотниками противника, один был сбит, три упали самостоятельно, есть один пострадавший с незначительными ранениями. Разрушений не было.
"По Шебекинскому городскому округу выпущено 195 единиц различных боеприпасов, зафиксировано шесть сбросов взрывных устройств с БПЛА. Есть трое пострадавших: мужчина с осколочными ранениями нижних конечностей и подмышечной области, мужчина с осколочными ранениями стопы, предплечья и спины, мужчина с открытой раной грудной клетки. Все пострадавшие доставлены в больницы, где врачи оказывают им всю необходимую помощь", - уточнил губернатор.
Глава области отметил, что в городе Шебекино
удары наносились по жилым массивам и промзоне, количество разрушенных и повреждённых домовладений и автомобилей уточняется. Обстрелам также в Шебекинском округе подверглись село Зиборовка, поселок Новая Таволжанка, хутора Мухин и Калинский, пострадавших нет.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения данного режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа, где были зафиксированы частые атаки со стороны украинской армии.
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