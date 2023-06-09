https://ria.ru/20230609/obstrel-1877174947.html

Гладков рассказал об обстрелах Белгородской области со стороны Украины

Гладков рассказал об обстрелах Белгородской области со стороны Украины - РИА Новости, 09.06.2023

Гладков рассказал об обстрелах Белгородской области со стороны Украины

Шесть районов Белгородской области были обстреляны украинскими военными за прошедшие сутки, пострадали четыре человека, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T12:27

2023-06-09T12:27

2023-06-09T12:27

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

шебекино

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 9 июн – РИА Новости. Шесть районов Белгородской области были обстреляны украинскими военными за прошедшие сутки, пострадали четыре человека, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Губернатор опубликовал информацию об украинских обстрелах региона 8 июня. В шести приграничных районах, таких как Белгородский, Борисовский, Волоконовский, Краснояружский, Грайворонский и Шебекинский были зафиксированы "прилеты". "В Белгородском районе из артиллерии обстреляны сёла Красный Хутор и Журавлевка – на каждое пришлось по пять прилётов. Пострадавших и разрушений нет. В результате работы ПВО в посёлке Разумное осколками повреждены восемь частных домовладений, окна в одной квартире многоквартирного дома, спортивный объект и 19 автомобилей. Никто не пострадал", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе из миномета был обстрелян хутор Лозовая Рудка, обошлось без пострадавших. Также он сообщил, что по Волоконовскому району выпущено шесть снарядов, из которых два упали в хуторе Старый, а четыре - в направлении села Тишанка. Отмечается, что использовались как минометы, так и артиллерия. Пострадавших и разрушений нет. В Грайворонском округе по двум населенным пунктам было выпушено 19 минометных снарядов. Село Вязовое в Краснояружском районе было атаковано четырьмя беспилотниками противника, один был сбит, три упали самостоятельно, есть один пострадавший с незначительными ранениями. Разрушений не было. "По Шебекинскому городскому округу выпущено 195 единиц различных боеприпасов, зафиксировано шесть сбросов взрывных устройств с БПЛА. Есть трое пострадавших: мужчина с осколочными ранениями нижних конечностей и подмышечной области, мужчина с осколочными ранениями стопы, предплечья и спины, мужчина с открытой раной грудной клетки. Все пострадавшие доставлены в больницы, где врачи оказывают им всю необходимую помощь", - уточнил губернатор. Глава области отметил, что в городе Шебекино удары наносились по жилым массивам и промзоне, количество разрушенных и повреждённых домовладений и автомобилей уточняется. Обстрелам также в Шебекинском округе подверглись село Зиборовка, поселок Новая Таволжанка, хутора Мухин и Калинский, пострадавших нет. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения данного режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа, где были зафиксированы частые атаки со стороны украинской армии.

https://ria.ru/20230609/voronezh-1877146976.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

белгородская область

белгородский район

шебекино

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белгородская область, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков