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В Новой Каховке пропал свет после обстрела украинскими военными - РИА Новости, 09.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:21 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/obstrel-1877140628.html
В Новой Каховке пропал свет после обстрела украинскими военными
В Новой Каховке пропал свет после обстрела украинскими военными - РИА Новости, 09.06.2023
В Новой Каховке пропал свет после обстрела украинскими военными
В результате ночного обстрела Новой Каховки со стороны украинских войск в городе прекращена подача электричества, сообщил журналистам в пятницу глава... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T10:21
2023-06-09T10:21
специальная военная операция на украине
новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
происшествия
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 9 июн - РИА Новости. В результате ночного обстрела Новой Каховки со стороны украинских войск в городе прекращена подача электричества, сообщил журналистам в пятницу глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. "Вчера были обстрелы не только в Голой Пристани, Алёшках, но и у нас тоже, в связи с чем было попадание и в объект энергосистемы и пока мы остаёмся без электроэнергии, с ночи сотрудники РЭС работают над восстановлением", - сказал Леонтьев. По его словам, вода продолжает отходить в Новой Каховке и в населенных пунктах ниже по течению, в связи с чем городские коммунальные службы приступили к работам по откачке воды из подвалов подтопленных зданий. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230608/stantsiya-1877103142.html
https://ria.ru/20230607/les-1876803897.html
новая каховка
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новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Происшествия
В Новой Каховке пропал свет после обстрела украинскими военными

Мэр Леонтьев: в Новой Каховке пропал свет после ночного обстрела украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 9 июн - РИА Новости. В результате ночного обстрела Новой Каховки со стороны украинских войск в городе прекращена подача электричества, сообщил журналистам в пятницу глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
«
"Вчера были обстрелы не только в Голой Пристани, Алёшках, но и у нас тоже, в связи с чем было попадание и в объект энергосистемы и пока мы остаёмся без электроэнергии, с ночи сотрудники РЭС работают над восстановлением", - сказал Леонтьев.
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По его словам, вода продолжает отходить в Новой Каховке и в населенных пунктах ниже по течению, в связи с чем городские коммунальные службы приступили к работам по откачке воды из подвалов подтопленных зданий.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Происшествия
 
 
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