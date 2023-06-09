https://ria.ru/20230609/oborona-1877291244.html

Российский ОПК выполнит все поставленные задачи, заявил Путин

Российский ОПК выполнит все поставленные задачи, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2023

Российский ОПК выполнит все поставленные задачи, заявил Путин

Российский ОПК быстро развивается, все поставленные перед ним задачи будут выполнены, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T17:40

2023-06-09T17:40

2023-06-09T17:53

владимир путин

россия

безопасность

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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Российский ОПК быстро развивается, все поставленные перед ним задачи будут выполнены, заявил президент РФ Владимир Путин."Да у нас еще современных вооружений не хватает, но промышленность, оборонная промышленность, оборонно-промышленный комплекс страны развивается быстро, и я уверен, все стоящие перед оборонкой задачи будут безусловно решены", - заявил Путин, отвечая на вопросы журналистов."Идет интенсивное наращивание производства современных видов вооружения", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20230609/vertolet-1877114636.html

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2023

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владимир путин, россия, безопасность