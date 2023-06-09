https://ria.ru/20230609/oak-1877189564.html
ОАК открыла центр по ремонту электронных компонентов SSJ100
ОАК открыла центр по ремонту электронных компонентов SSJ100 - РИА Новости, 09.06.2023
ОАК открыла центр по ремонту электронных компонентов SSJ100
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) открыла в России центр по обслуживанию и ремонту электронных компонентов отечественного самолета Sukhoi Superjet... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T13:15
2023-06-09T13:15
2023-06-09T13:18
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
иркут (корпорация)
ростех
россия
sukhoi superjet 100 (ssj100)
технологии
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) открыла в России центр по обслуживанию и ремонту электронных компонентов отечественного самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщила пресс-служба ОАК. "Корпорация "Иркут" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") открыла лабораторию по техническому обслуживанию и ремонту электронных и электрифицированных компонентов систем гражданских воздушных судов собственного производства. Новая площадка расположена на территории Технопарка Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского", - говорится в сообщении.Как уточняется, новая лаборатория является первой производственной площадкой по техобслуживанию и ремонту электронных компонентов SSJ на территории РФ, ранее подобные виды работ выполнялись исключительно на зарубежных предприятиях. Для замены иностранного стендового оборудования корпорация "Иркут" разрабатывает и изготавливает отечественные аналоги. В частности, лаборатория оснащена наземной автоматизированной станцией контроля и диагностики НАСКД-200 отечественного производства, позволяющей проводить диагностику отказавших блоков с глубиной поиска до сменной сборочной единицы."Введение лаборатории в эксплуатацию позволит значительно расширить компетенции по обслуживанию российских самолетов SSJ100, а также перспективных MC-21 и SSJ New. Специалисты "Иркута" будут выполнять работы по техобслуживанию и ремонту пилотажно-навигационного, радиосвязного, светотехнического, и бытового оборудования, а также автопилота, пультов экипажа и бортпроводников, систем индикации и регистрации полетной информации и других электронных компонентов самолета", - говорится в сообщении.Для сокращения сроков техобслуживания лаборатория располагает собственным складом, а производственная площадка разделена на зоны по видам работ и типу компонентов, начиная от зоны технического обслужив
https://ria.ru/20230524/ssj-1873954662.html
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РИА Новости
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объединенная авиастроительная корпорация (оак), иркут (корпорация), ростех, россия, sukhoi superjet 100 (ssj100), технологии
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Иркут (корпорация), Ростех, Россия, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Технологии
ОАК открыла центр по ремонту электронных компонентов SSJ100
ОАК открыла центр по обслуживанию и ремонту электронных компонентов SSJ100 в Жуковском
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) открыла в России центр по обслуживанию и ремонту электронных компонентов отечественного самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщила пресс-служба
ОАК.
"Корпорация "Иркут
" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех
") открыла лабораторию по техническому обслуживанию и ремонту электронных и электрифицированных компонентов систем гражданских воздушных судов собственного производства. Новая площадка расположена на территории Технопарка Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского", - говорится в сообщении.
Как уточняется, новая лаборатория является первой производственной площадкой по техобслуживанию и ремонту электронных компонентов SSJ на территории РФ, ранее подобные виды работ выполнялись исключительно на зарубежных предприятиях. Для замены иностранного стендового оборудования корпорация "Иркут" разрабатывает и изготавливает отечественные аналоги. В частности, лаборатория оснащена наземной автоматизированной станцией контроля и диагностики НАСКД-200 отечественного производства, позволяющей проводить диагностику отказавших блоков с глубиной поиска до сменной сборочной единицы.
"Введение лаборатории в эксплуатацию позволит значительно расширить компетенции по обслуживанию российских самолетов SSJ100, а также перспективных MC-21 и SSJ New. Специалисты "Иркута" будут выполнять работы по техобслуживанию и ремонту пилотажно-навигационного, радиосвязного, светотехнического, и бытового оборудования, а также автопилота, пультов экипажа и бортпроводников, систем индикации и регистрации полетной информации и других электронных компонентов самолета", - говорится в сообщении.
Для сокращения сроков техобслуживания лаборатория располагает собственным складом, а производственная площадка разделена на зоны по видам работ и типу компонентов, начиная от зоны технического обслужив
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