https://ria.ru/20230609/oak-1877189564.html

ОАК открыла центр по ремонту электронных компонентов SSJ100

ОАК открыла центр по ремонту электронных компонентов SSJ100 - РИА Новости, 09.06.2023

ОАК открыла центр по ремонту электронных компонентов SSJ100

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) открыла в России центр по обслуживанию и ремонту электронных компонентов отечественного самолета Sukhoi Superjet... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T13:15

2023-06-09T13:15

2023-06-09T13:18

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

иркут (корпорация)

ростех

россия

sukhoi superjet 100 (ssj100)

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:365:2993:2048_1920x0_80_0_0_f509b99d527d7346cb53f48de0b7030d.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) открыла в России центр по обслуживанию и ремонту электронных компонентов отечественного самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщила пресс-служба ОАК. "Корпорация "Иркут" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") открыла лабораторию по техническому обслуживанию и ремонту электронных и электрифицированных компонентов систем гражданских воздушных судов собственного производства. Новая площадка расположена на территории Технопарка Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского", - говорится в сообщении.Как уточняется, новая лаборатория является первой производственной площадкой по техобслуживанию и ремонту электронных компонентов SSJ на территории РФ, ранее подобные виды работ выполнялись исключительно на зарубежных предприятиях. Для замены иностранного стендового оборудования корпорация "Иркут" разрабатывает и изготавливает отечественные аналоги. В частности, лаборатория оснащена наземной автоматизированной станцией контроля и диагностики НАСКД-200 отечественного производства, позволяющей проводить диагностику отказавших блоков с глубиной поиска до сменной сборочной единицы."Введение лаборатории в эксплуатацию позволит значительно расширить компетенции по обслуживанию российских самолетов SSJ100, а также перспективных MC-21 и SSJ New. Специалисты "Иркута" будут выполнять работы по техобслуживанию и ремонту пилотажно-навигационного, радиосвязного, светотехнического, и бытового оборудования, а также автопилота, пультов экипажа и бортпроводников, систем индикации и регистрации полетной информации и других электронных компонентов самолета", - говорится в сообщении.Для сокращения сроков техобслуживания лаборатория располагает собственным складом, а производственная площадка разделена на зоны по видам работ и типу компонентов, начиная от зоны технического обслужив

https://ria.ru/20230524/ssj-1873954662.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

объединенная авиастроительная корпорация (оак), иркут (корпорация), ростех, россия, sukhoi superjet 100 (ssj100), технологии