https://ria.ru/20230609/nato-1877328588.html

Киев признал, что страна не станет членом НАТО до окончания конфликта

Киев признал, что страна не станет членом НАТО до окончания конфликта - РИА Новости, 09.06.2023

Киев признал, что страна не станет членом НАТО до окончания конфликта

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в Twitter признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта и призвал не спекулировать... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T21:45

2023-06-09T21:45

2023-06-09T21:45

специальная военная операция на украине

в мире

россия

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михаил подоляк

киев

нато

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в Twitter признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта и призвал не спекулировать на эту тему. "Аксиома. Пока продолжается война - Украина не сможет стать членом НАТО. Но получит весь спектр вооружения "натовского" стандарта... Спекуляции "как, когда, почему не прямо сейчас" не нужны...", - написал он в Twitter. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение запланированного на июль саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230601/nato-1875654642.html

https://ria.ru/20230406/nato-1863316842.html

россия

украина

киев

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, михаил подоляк, киев, нато, джейк салливан