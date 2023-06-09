Киев признал, что страна не станет членом НАТО до окончания конфликта
Подоляк признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта
© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в Twitter признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта и призвал не спекулировать на эту тему.
"Аксиома. Пока продолжается война - Украина не сможет стать членом НАТО. Но получит весь спектр вооружения "натовского" стандарта... Спекуляции "как, когда, почему не прямо сейчас" не нужны...", - написал он в Twitter.
В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение запланированного на июль саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.