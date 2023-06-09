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Киев признал, что страна не станет членом НАТО до окончания конфликта - РИА Новости, 09.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:45 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/nato-1877328588.html
Киев признал, что страна не станет членом НАТО до окончания конфликта
Киев признал, что страна не станет членом НАТО до окончания конфликта - РИА Новости, 09.06.2023
Киев признал, что страна не станет членом НАТО до окончания конфликта
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в Twitter признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта и призвал не спекулировать... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T21:45
2023-06-09T21:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
михаил подоляк
киев
нато
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в Twitter признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта и призвал не спекулировать на эту тему. "Аксиома. Пока продолжается война - Украина не сможет стать членом НАТО. Но получит весь спектр вооружения "натовского" стандарта... Спекуляции "как, когда, почему не прямо сейчас" не нужны...", - написал он в Twitter. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение запланированного на июль саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230601/nato-1875654642.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, михаил подоляк, киев, нато, джейк салливан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Киев, НАТО, Джейк Салливан
Киев признал, что страна не станет членом НАТО до окончания конфликта

Подоляк признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта

© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в Twitter признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта и призвал не спекулировать на эту тему.
"Аксиома. Пока продолжается война - Украина не сможет стать членом НАТО. Но получит весь спектр вооружения "натовского" стандарта... Спекуляции "как, когда, почему не прямо сейчас" не нужны...", - написал он в Twitter.
Флаги стран — членов НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
"Украине это не понравится". Зеленского предупредили о новом плане НАТО
1 июня, 21:08
В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение запланированного на июль саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Церемония поднятия флага Финляндии у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Им это не НАТО. Почему Украина не Финляндия и никогда ей не станет
6 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякКиевНАТОДжейк Салливан
 
 
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