Украина вряд ли вступит в НАТО во время конфликта, заявила постпред США
Постпред США Смит: Украина вряд ли получит приглашение вступить в НАТО во время конфликта
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украина вряд ли получит приглашение вступить в НАТО в ближайшее время, заявила постпред США при альянсе Джулианн Смит.
"Я думаю, что союзники сейчас согласны с тем, что полноценное приглашение маловероятно, пока они (Украина - ред.) вовлечены в полномасштабную войну", - отметила она в интервью изданию Politico.
При этом Смит подчеркнула, что западные страны ведут переговоры о том, каким образом обозначить свою долгосрочную приверженность Киеву.
«
"Часть задачи альянса сейчас... точно определить, что именно мы хотим включить в этот пакет ожидаемых результатов для Украины", - добавила Смит.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение запланированного на июль саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.