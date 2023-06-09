https://ria.ru/20230609/nato-1877280351.html

Члены НАТО обсудят последствия выхода России из ДОВСЕ

Члены НАТО обсудят последствия выхода России из ДОВСЕ - РИА Новости, 09.06.2023

Члены НАТО обсудят последствия выхода России из ДОВСЕ

Страны НАТО продолжат внутренние консультации по последствиям выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), говорится в заявлении... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T17:11

2023-06-09T17:11

2023-06-09T17:11

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БРЮССЕЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Страны НАТО продолжат внутренние консультации по последствиям выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), говорится в заявлении альянса. Ранее Россия уведомила все государства-участники Договора об обычных вооруженных силах в Европе о своем решении выйти из него, это произойдет 7 ноября. "Мы подтверждаем нашу полную приверженность снижению военных рисков, предотвращению недопонимания и конфликтов, укреплению доверия, содействия прозрачности, проведению проверок, действиям, направленным на мир и безопасность. Союзники продолжат консультироваться относительно последствий выхода РФ из ДОВСЕ, влияние этого на безопасность альянса", - говорится в заявлении НАТО. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".

https://ria.ru/20230511/denonsatsiya-1870900780.html

https://ria.ru/20230530/dovse-1874962238.html

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россия, европа, нато, в мире