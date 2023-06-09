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СМИ раскрыли правду о том, кого в Европе хотят видеть новым генсеком НАТО - РИА Новости, 09.06.2023
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16:26 09.06.2023 (обновлено: 19:53 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/nato-1877265068.html
СМИ раскрыли правду о том, кого в Европе хотят видеть новым генсеком НАТО
СМИ раскрыли правду о том, кого в Европе хотят видеть новым генсеком НАТО - РИА Новости, 09.06.2023
СМИ раскрыли правду о том, кого в Европе хотят видеть новым генсеком НАТО
В Европе настаивают на том, чтобы новым генсеком НАТО стал человек из ЕС, таким образом кандидатура британского министра обороны Бена Уоллеса исключается,... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T16:26
2023-06-09T19:53
европа
сша
великобритания
бен уоллес
джо байден
йенс столтенберг
евросоюз
нато
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Европе настаивают на том, чтобы новым генсеком НАТО стал человек из ЕС. В Европе настаивают на том, чтобы новым генсеком НАТО стал человек из ЕС, таким образом кандидатура британского министра обороны Бена Уоллеса исключается, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника в альянсе. Ранее президент США Джо Байден не исключил, что следующим генеральным секретарем НАТО станет представитель Великобритании. "Франция и другие настаивали на том, чтобы новый генеральный секретарь был из страны, которая является частью Европейского Союза, что исключит кандидатуру... Уоллеса", - говорится в сообщении издания. При этом, согласно словам чиновника, кандидатуры из стран Центральной Европы и Прибалтики ассоциируются с агрессивной позицией по отношению к России, из-за этого решение в их пользу может оказаться затруднительным. Действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте того же года лидеры стран альянса приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. В декабре сам генсек заявлял, что у него нет планов по продлению мандата и он сосредоточен на работе до конца сентября 2023-го.
https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html
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европа, сша, великобритания, бен уоллес, джо байден, йенс столтенберг, евросоюз, нато
Европа, США, Великобритания, Бен Уоллес, Джо Байден, Йенс Столтенберг, Евросоюз, НАТО
СМИ раскрыли правду о том, кого в Европе хотят видеть новым генсеком НАТО

New York Times: в Европе настаивают на том, чтобы новым генсеком НАТО стал человек из ЕС

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Европе настаивают на том, чтобы новым генсеком НАТО стал человек из ЕС. В Европе настаивают на том, чтобы новым генсеком НАТО стал человек из ЕС, таким образом кандидатура британского министра обороны Бена Уоллеса исключается, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника в альянсе.
Ранее президент США Джо Байден не исключил, что следующим генеральным секретарем НАТО станет представитель Великобритании.
"Франция и другие настаивали на том, чтобы новый генеральный секретарь был из страны, которая является частью Европейского Союза, что исключит кандидатуру... Уоллеса", - говорится в сообщении издания.
При этом, согласно словам чиновника, кандидатуры из стран Центральной Европы и Прибалтики ассоциируются с агрессивной позицией по отношению к России, из-за этого решение в их пользу может оказаться затруднительным.
Действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте того же года лидеры стран альянса приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. В декабре сам генсек заявлял, что у него нет планов по продлению мандата и он сосредоточен на работе до конца сентября 2023-го.
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Путь НАТО: от смерти мозга до остановки дыхания
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ЕвропаСШАВеликобританияБен УоллесДжо БайденЙенс СтолтенбергЕвросоюзНАТО
 
 
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