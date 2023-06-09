https://ria.ru/20230609/nato-1877003872.html

"Пустят их в расход". Какие страны НАТО могут вторгнуться на Украину

"Пустят их в расход". Какие страны НАТО могут вторгнуться на Украину - РИА Новости, 09.06.2023

"Пустят их в расход". Какие страны НАТО могут вторгнуться на Украину

Бывший генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен предположил, что некоторые европейские члены этого военного блока введут войска на Украину. О... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T08:00

2023-06-09T08:00

2023-06-09T08:00

украина

киев

андерс фог расмуссен

нато

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Бывший генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен предположил, что некоторые европейские члены этого военного блока введут войска на Украину. О том, кто готов поддержать Киев своими вооруженными силами, реальна ли угроза и что это значит для России, — в материале РИА Новости. Тревожное предупреждениеРасмуссен, возглавлявший НАТО с 2009-го по 2014-й, был неофициальным советником президента Петра Порошенко, при Зеленском возглавил консультационную группу. Кроме того, он известен тем, что основал некоммерческую организацию "Альянс демократий", продвигающую "демократические ценности" по всему миру. Только что экс-генсек завершил турне, охватившее Вашингтон и несколько европейских столиц: хотел узнать, как там готовятся к июльскому саммиту альянса.На этой встрече в Вильнюсе надо дать Украине гарантии безопасности и обеспечить членство в блоке, уверен он. Иначе неизбежна эскалация конфликта.Постоянный американский представитель в альянсе Джулианна Смит, в свою очередь, заверила: "Мы рассматриваем множество вариантов продвижения Украины в отношениях с НАТО".Как считает Расмуссен, некоторые участники военного блока "могут ввести войска на украинскую территорию для непосредственной помощи ВСУ".Кто заступится за Киев"Я бы не исключал, что Польша усилит активность в этом контексте, а за ней последуют страны Балтии с вероятной опцией ввода войск, — сказал он. — Думаю, поляки всерьез задумаются о том, чтобы собрать такую коалицию, если Украина ничего не получит в Вильнюсе".Киев, продолжил датчанин, может сам обратиться к симпатизирующим государствам за прямой военной поддержкой, и это будет абсолютно законно.На Украине пока не верят, что просьбу удовлетворят. "До завершения вооруженного конфликта иностранные государства не будут вводить войска", — заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в телеэфире, комментируя слова Расмуссена.Гарантии безопасности Киеву еще в прошлом году предоставили США. Другие члены НАТО, похоже, готовы пойти тем же путем. В майском интервью на полях саммита "Группы семи" канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил готовность обеспечивать Украину современным вооружением даже после окончания боевых действий. А французский МИД выпустил официальное коммюнике о гарантиях.По мнению Расмуссена, важно, чтобы все заверения обрели письменную форму и были переданы Киеву до саммита НАТО. Но он предупредил: этого недостаточно. Будущее Украины еще предстоит обсудить."Я разговаривал с несколькими восточноевропейскими лидерами. Они хотят четкой дорожной карты для вступления Украины в НАТО", — отметил Расмуссен.Даже если в Вильнюсе не удастся сделать официальное предложение, можно, по крайней мере, пообещать это на следующий год (когда саммит состоится в Вашингтоне). Экс-генсек уточнил, что Киеву нужна упрощенная процедура, как для Швеции и Финляндии. Скандинавов избавили от промежуточных этапов вроде выработки "индивидуального плана". "Меньшее сильно разочарует украинцев", — подчеркнул датский политик.Прямое столкновениеОпрошенные РИА Новости эксперты сходятся в том, что высказывания экс-генсека о возможном вводе европейских войск на Украину — тревожный сигнал для России."Перспектива, озвученная Расмуссеном, означает прямой конфликт с НАТО, — говорит эксперт Бюро военно-политического анализа Павел Калмыков. — Он прекрасно понимает, какую реакцию вызовут его слова. Это очередная провокация. Цель — прощупать почву. Мы видели, как мелкие шаги становились все серьезнее: от поставок раций и бронежилетов — до танков и самолетов".Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко указывает и на другие обстоятельства."Очевидно, Расмуссен ретранслирует точку зрения Соединенных Штатов, — рассуждает эксперт. — Вашингтон больше всех заинтересован в сближении Украины с НАТО и, следовательно, в предоставлении каких-то гарантий безопасности в период боевых действий. Такова стратегия американцев. Они пытаются консолидировать западных союзников.Логика простая: если европейцы не хотят полномасштабного конфликта с Россией, лучше помочь Киеву сейчас.Что касается Польши и стран Прибалтики, то это инструменты американского влияния, уверен Оленченко. И если речь заходит о вводе войск, значит, в случае необходимости они получат соответствующее указание."Для Москвы это неприемлемо. Полагаю, для Запада — тоже. Это не что иное, как практический шаг к третьей мировой войне", — уверен политолог.Польша и прибалтийские государства — не субъекты мировой политики, Вашингтон и Брюссель могут пустить их в расход, как сейчас происходит с Украиной, добавляет он. Если это произойдет, всерьез встанет вопрос и о применении ядерного оружия.

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украина, киев, андерс фог расмуссен, нато