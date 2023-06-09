https://ria.ru/20230609/nakopleniya-1877264345.html
Набиуллина дала совет, в чем хранить накопления
Набиуллина дала совет, в чем хранить накопления - РИА Новости, 09.06.2023
Набиуллина дала совет, в чем хранить накопления
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина посоветовала россиянам хранить накопления в рублях. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T16:23
2023-06-09T16:23
2023-06-09T17:02
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
алексей заботкин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина посоветовала россиянам хранить накопления в рублях."Если мы говорим о том, в чем сберегать, то я, конечно, могу дать рекомендацию только про рублевые сбережения. Рублевые сбережения ... это означает сохранение покупательной способности рубля: сколько товаров и услуг вы можете купить на свои доходы, заработную плату", - заявила Набиуллина в ходе пресс-конференции.Она отметила, что Банк России как раз проводит политику ценовой стабильности именно для того, чтобы сохранить покупательную способность рубля, рублевых сбережений и рублевых зарплат.Кроме того, отвечая на вопрос о том, почему рубль ослаб, она сказала, что плавающий курс зависит от многих обстоятельств, в том числе от внешнеэкономической конъюнктуры.Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин дополнил ее ответ, отметив, что изменения курса зависят и от того, "от какой точки" происходят измерения. Так, в прошлом году были очень сильные колебания курса рубля, а летом курс очень сильно укрепился. "Если сравнивать с уровнями июня прошлого года, то (сейчас ситуация с курсом - ред.) выглядит как значительное ослабление", - отметил он.Однако более правильно сравнивать курс с началом 2022 года. В таком случае ослабление рубля к доллару составляет порядка 11%, к евро - 5%, к юаню - 3%. "Поэтому говорить о том, что рубль как-то очень сильно ослаб в результате всех событий, которые произошли за последние полтора года, это на самом деле не очень обоснованно", - заключил Заботкин.
https://ria.ru/20230609/ekonomika-1877244936.html
https://ria.ru/20230609/stavka-1877246731.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия, алексей заботкин
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Россия, Алексей Заботкин
Набиуллина дала совет, в чем хранить накопления
Глава Центробанка России Набиуллина порекомендовала хранить накопления в рублях
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина посоветовала россиянам хранить накопления в рублях.
"Если мы говорим о том, в чем сберегать, то я, конечно, могу дать рекомендацию только про рублевые сбережения. Рублевые сбережения ... это означает сохранение покупательной способности рубля: сколько товаров и услуг вы можете купить на свои доходы, заработную плату", - заявила Набиуллина в ходе пресс-конференции.
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Она отметила, что Банк России как раз проводит политику ценовой стабильности именно для того, чтобы сохранить покупательную способность рубля, рублевых сбережений и рублевых зарплат.
Кроме того, отвечая на вопрос о том, почему рубль ослаб, она сказала, что плавающий курс зависит от многих обстоятельств, в том числе от внешнеэкономической конъюнктуры.
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дополнил ее ответ, отметив, что изменения курса зависят и от того, "от какой точки" происходят измерения. Так, в прошлом году были очень сильные колебания курса рубля, а летом курс очень сильно укрепился. "Если сравнивать с уровнями июня прошлого года, то (сейчас ситуация с курсом - ред.) выглядит как значительное ослабление", - отметил он.
Однако более правильно сравнивать курс с началом 2022 года. В таком случае ослабление рубля к доллару составляет порядка 11%, к евро - 5%, к юаню - 3%. "Поэтому говорить о том, что рубль как-то очень сильно ослаб в результате всех событий, которые произошли за последние полтора года, это на самом деле не очень обоснованно", - заключил Заботкин.
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