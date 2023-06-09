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Муфтий Мухетдинов: Москва и Анкара совершенствуют мировой порядок - РИА Новости, 09.06.2023
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08:00 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/mukhetdinov-1876977823.html
Муфтий Мухетдинов: Москва и Анкара совершенствуют мировой порядок
Муфтий Мухетдинов: Москва и Анкара совершенствуют мировой порядок - РИА Новости, 09.06.2023
Муфтий Мухетдинов: Москва и Анкара совершенствуют мировой порядок
Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран на пост президента Турции с более чем 52% голосов избирателей, и среди первых, кто поздравил его с победой, были духовные... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T08:00
2023-06-09T08:00
интервью
дамир мухетдинов
россия
турция
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Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран на пост президента Турции с более чем 52% голосов избирателей, и среди первых, кто поздравил его с победой, были духовные лидеры российских мусульман. Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов в интервью РИА Новости поделился мусульманским взглядом на развитие российско-турецких связей в государственной и религиозной сферах, рассказал о геополитических последствиях турецких выборов, о возможности приезда Эрдогана на открытие Соборной мечети в Крыму и о том, как турки видят изменение статуса Софии в Стамбуле.– Уважаемый Дамир хазрат, прошедшие выборы в Турции, их итоги и победа Эрдогана привлекли пристальное внимание мусульман России. Как вы считаете, почему?– Редко, когда россияне с таким вниманием следят за выборами в другой стране, как за президентской гонкой у близкого соседа, многолетнего геополитического партнера. Это совершенно оправдано. Итоги выборов, безусловно, повлияют не только на саму Турцию, но и на многие международные расклады далеко за ее пределами.Я напомню высказывание крымско-татарского богослова, ученого Исмаила-бея Гаспринского: "(Европейцы – ред.) всегда ловко пользовались враждой Турции и России и, эксплуатируя первую, подрывали, сколько могли, силы последней. Мы думаем, что было бы умно и полезно, забыв прошлое, искренне сблизиться туркам и русским".Российские мусульмане всегда выступали за партнерство двух держав. Мы, последователи ислама, были в числе первых, кто поддерживал и поддерживает геополитическое сближение Москвы и Анкары. Знаменитые кадры совместного открытия Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом московской Соборной мечети в 2015 году вошли в историю. За этим глубоко символическим событием стоит многолетний труд председателя ДУМ РФ муфтия Равиля Гайнутдина. Эрдоган и Путин, в свою очередь, понимают огромную роль мусульманского сообщества РФ как моста между странами.Впервые в Турции на президентских выборах состоялся второй тур. И Эрдоган обошел оппонента всего на 5%. Но демократия для того и нужна, чтобы согласовывать интересы и принимать оптимальные решения.Российские мусульмане с большой симпатией смотрят на Эрдогана и желают ему успехов на посту президента.– Турция – светская страна по конституции. Считают ли мусульмане ее одним из лидеров исламского мира? Видят ли они в светском государстве преимущество перед странами, где законодательство основывается на Шариате?– За последние годы Турция стала одним из лидеров исламского мира, и лицом этого рывка стал Эрдоган. Без его участия сложно представить решение того или иного межгосударственного вопроса в пределах исламского мира, а зачастую – и на геополитической арене. Эрдоган показал, как мусульманская страна может быть современной и стремительно развивающейся, оставаясь верной традициям и сохраняя свою идентичность. А сложившаяся при Эрдогане в Турции система государственно-религиозных отношений, где соотносятся светское и религиозное, мне кажется оптимальной для современного исламского мира. В Турции успешно получилось решить острейший для почти всех мусульманских стран вопрос о роли религии, религиозных норм в жизни общества, в политике, в праве.За 20 лет Эрдоган переставил страну с одних социокультурных рельсов на другие, не побоявшись при этом затронуть религиозную проблематику. Страна сменила саму парадигму секуляризма – с жесткой французской якобинской, господствовавшей в XX веке, на так называемую британскую. Это когда религия и ее исповедание гражданами, даже в общественной сфере, – не проблема сама по себе, а наоборот. Это может быть средством решения в сложных ситуациях, а религиозные общины и институты могут быть партнерами государства. Для Турции именно такой переход стало настоящим прорывом и помогло избежать многих бед.– Неоднозначную реакцию во всем мире вызвала инициатива Эрдогана по изменению статуса Айя-Софии – Святой Софии. Зачем нужно было менять ее статус? Говорит ли это о том, что Турция перестала быть светской страной? Было ли изменение статуса популистским шагом Эрдогана, или им действительно двигали религиозные чувства?– Смену статуса Айя-Софии поддержало все турецкое общество, включая так называемую светскую оппозицию. То, что это будет рано или поздно сделано, понимали все. Это вопрос национальной гордости, а не религии, прежде всего. Турки воспринимали смену статуса мечети на музей в 1930-е как исторический вызов со стороны Запада, считается, что это было сделано в результате давления европейского колониализма и империализма. Турок задевало, что в великой Айя-Софии прекращено богослужение, не звучит Писание Божье. Что это здание, возведенное столько столетий назад, бывшее и православной церковью, и католическим собором при крестоносцах, и в течение почти 500 лет мечетью, стало обычным музеем, куда можно попасть только по билету. Сейчас оно вернулось в свое естественное состояние и служит делу веры и мира. Тем более, в Айя-Софии сохранились все возможности для посещения туристами – отныне вход в мечеть Айя-София бесплатный для всех.– Означает ли победа Эрдогана, что в России и Турции будут следовать прежним договоренностям по политическим и экономическим и, немаловажно, договоренностям в области религии? Как работает подписанный между ДУМ РФ и турецким управлением по делам религий договор о сотрудничестве?– Россия и Турция примерно одновременно начали идти в сторону формирования суверенной государственности, независимой политической системы, собственных механизмов государственного управления. Возникла необходимость выработки современной модели государственности, черпающей легитимность не в западных философско-политических концепциях и опыте, порой чуждых нам, а в собственной оригинальной традиции.Обе страны стремятся войти в мир высоких технологий, новой глобальной цифровой экономики, усложняющихся общественных отношений, политики эпохи соцсетей через дверь своего уникального исторического и философско-религиозного опыта. Только это обещает успех и развитие.Эрдоган и Путин не случайно сразу нашли общий язык. Сотрудничество двигалось по нарастающей и сейчас достигло стратегического уровня, от которого зависит глобальная безопасность. Сегодня Москва и Анкара вместе работают над тем, чтобы усовершенствовать мировой порядок, сделать его более справедливым.В религиозной же сфере важно отметить подписание соглашения о сотрудничестве между ДУМ РФ и Управлением по делам религии Турецкой Республики во главе с доктором Али Эрбашем. В лице наших турецких коллег мы встречаем, прежде всего, глубокое уважение и интерес к собственной богатейшей исламской традиции России, к нашим многовековым взаимосвязям.– Какого течения в исламе придерживаются мусульмане Турции, близки ли они к единоверцам России?– У нас общие духовные, культурные, этнические корни, много общего в истории. Большинство мусульман РФ – тюрки, как и турки. Мы понимаем друг друга без переводчика. Да и жители Северного Кавказа имеют особые связи с Турцией в силу истории, географической близости и других причин.Доктринально мы действительно очень близки. Большинство мусульман РФ – ханафиты, матуридиты (философские и правовые школы в исламе – ред.), как и в Турции. У нас общая суфийская традиция; прослеживается преемственность в организации деятельности института духовенства.– Может ли, в таком случае, президент Эрдоган приехать на открытие Соборной мечети в Симферополе, учитывая, что турецкие мастера расписывают купола этой мечети? Есть ли позитивное взаимодействие ДУМ РФ и ДУМ Крыма, а также Управления по делам религии Турции для организации этого визита?– Турция все постсоветское время помогала возрождению ислама в Крыму, оказывала содействие мусульманам полуострова. Как я уже говорил, участием в открытии нового комплекса Московской Соборной мечети президент Турции на много лет вперед показал свою неизменную стратегическую поддержку мусульманам нашей страны.Разумеется, есть неоднократно артикулированная политико-правовая позиция Турецкой Республики и ее руководства относительно Крыма. В вместе с тем, за последние год-полтора мы стали свидетелями множества событий, казавшихся просто нереальными. Взять хотя бы преодоление глубокого кризиса в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном. И в вопросе участия в открытии Соборной мечети Симферополя я бы не исключил неожиданных решений избранного руководства Турции.– Есть ли взаимодействие ДУМ РФ и единоверцев Турции по развитию исламского банкинга и исламских финансов в РФ?– В Турции есть финансовые структуры, работающие по принципам исламского банкинга. Мы готовы оказать содействие и в их приходе на российский рынок.Уверен, что несмотря на западное давление и угрозу санкций, в данной сфере тоже будут созданы возможности для экономической деятельности во благо мусульман и самих наших стран.
https://ria.ru/20230607/otnosheniya-1876798958.html
https://ria.ru/20221230/religiya-1842446519.html
https://ria.ru/20230604/turtsiya-1876033187.html
https://ria.ru/20230529/rossiya-1874841540.html
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Артем Смирнов
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интервью, дамир мухетдинов, россия, турция
Интервью, Дамир Мухетдинов, Россия, Турция

Муфтий Мухетдинов: Москва и Анкара совершенствуют мировой порядок

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечет
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечет - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран на пост президента Турции с более чем 52% голосов избирателей, и среди первых, кто поздравил его с победой, были духовные лидеры российских мусульман. Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов в интервью РИА Новости поделился мусульманским взглядом на развитие российско-турецких связей в государственной и религиозной сферах, рассказал о геополитических последствиях турецких выборов, о возможности приезда Эрдогана на открытие Соборной мечети в Крыму и о том, как турки видят изменение статуса Софии в Стамбуле.
– Уважаемый Дамир хазрат, прошедшие выборы в Турции, их итоги и победа Эрдогана привлекли пристальное внимание мусульман России. Как вы считаете, почему?
– Редко, когда россияне с таким вниманием следят за выборами в другой стране, как за президентской гонкой у близкого соседа, многолетнего геополитического партнера. Это совершенно оправдано. Итоги выборов, безусловно, повлияют не только на саму Турцию, но и на многие международные расклады далеко за ее пределами.
Председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Муфтий Гайнутдин назвал отношения между Россией и Турцией образцовыми
7 июня, 19:02
Я напомню высказывание крымско-татарского богослова, ученого Исмаила-бея Гаспринского: "(Европейцы – ред.) всегда ловко пользовались враждой Турции и России и, эксплуатируя первую, подрывали, сколько могли, силы последней. Мы думаем, что было бы умно и полезно, забыв прошлое, искренне сблизиться туркам и русским".
Российские мусульмане всегда выступали за партнерство двух держав. Мы, последователи ислама, были в числе первых, кто поддерживал и поддерживает геополитическое сближение Москвы и Анкары. Знаменитые кадры совместного открытия Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом московской Соборной мечети в 2015 году вошли в историю. За этим глубоко символическим событием стоит многолетний труд председателя ДУМ РФ муфтия Равиля Гайнутдина. Эрдоган и Путин, в свою очередь, понимают огромную роль мусульманского сообщества РФ как моста между странами.
Впервые в Турции на президентских выборах состоялся второй тур. И Эрдоган обошел оппонента всего на 5%. Но демократия для того и нужна, чтобы согласовывать интересы и принимать оптимальные решения.
Российские мусульмане с большой симпатией смотрят на Эрдогана и желают ему успехов на посту президента.
Красная палата (слева) и храма Иоанна Богослова в музее-заповеднике Ростовский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Главные события 2022 года в области религии и мировоззрения
30 декабря 2022, 12:44
– Турция – светская страна по конституции. Считают ли мусульмане ее одним из лидеров исламского мира? Видят ли они в светском государстве преимущество перед странами, где законодательство основывается на Шариате?
– За последние годы Турция стала одним из лидеров исламского мира, и лицом этого рывка стал Эрдоган. Без его участия сложно представить решение того или иного межгосударственного вопроса в пределах исламского мира, а зачастую – и на геополитической арене. Эрдоган показал, как мусульманская страна может быть современной и стремительно развивающейся, оставаясь верной традициям и сохраняя свою идентичность. А сложившаяся при Эрдогане в Турции система государственно-религиозных отношений, где соотносятся светское и религиозное, мне кажется оптимальной для современного исламского мира. В Турции успешно получилось решить острейший для почти всех мусульманских стран вопрос о роли религии, религиозных норм в жизни общества, в политике, в праве.
За 20 лет Эрдоган переставил страну с одних социокультурных рельсов на другие, не побоявшись при этом затронуть религиозную проблематику. Страна сменила саму парадигму секуляризма – с жесткой французской якобинской, господствовавшей в XX веке, на так называемую британскую. Это когда религия и ее исповедание гражданами, даже в общественной сфере, – не проблема сама по себе, а наоборот. Это может быть средством решения в сложных ситуациях, а религиозные общины и институты могут быть партнерами государства. Для Турции именно такой переход стало настоящим прорывом и помогло избежать многих бед.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
Эрдоган объявил состав нового правительства
4 июня, 08:12
– Неоднозначную реакцию во всем мире вызвала инициатива Эрдогана по изменению статуса Айя-Софии – Святой Софии. Зачем нужно было менять ее статус? Говорит ли это о том, что Турция перестала быть светской страной? Было ли изменение статуса популистским шагом Эрдогана, или им действительно двигали религиозные чувства?
– Смену статуса Айя-Софии поддержало все турецкое общество, включая так называемую светскую оппозицию. То, что это будет рано или поздно сделано, понимали все. Это вопрос национальной гордости, а не религии, прежде всего. Турки воспринимали смену статуса мечети на музей в 1930-е как исторический вызов со стороны Запада, считается, что это было сделано в результате давления европейского колониализма и империализма. Турок задевало, что в великой Айя-Софии прекращено богослужение, не звучит Писание Божье. Что это здание, возведенное столько столетий назад, бывшее и православной церковью, и католическим собором при крестоносцах, и в течение почти 500 лет мечетью, стало обычным музеем, куда можно попасть только по билету. Сейчас оно вернулось в свое естественное состояние и служит делу веры и мира. Тем более, в Айя-Софии сохранились все возможности для посещения туристами – отныне вход в мечеть Айя-София бесплатный для всех.
– Означает ли победа Эрдогана, что в России и Турции будут следовать прежним договоренностям по политическим и экономическим и, немаловажно, договоренностям в области религии? Как работает подписанный между ДУМ РФ и турецким управлением по делам религий договор о сотрудничестве?
– Россия и Турция примерно одновременно начали идти в сторону формирования суверенной государственности, независимой политической системы, собственных механизмов государственного управления. Возникла необходимость выработки современной модели государственности, черпающей легитимность не в западных философско-политических концепциях и опыте, порой чуждых нам, а в собственной оригинальной традиции.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Турция пожаловалась на давление со стороны Запада из-за России
29 мая, 14:45
Обе страны стремятся войти в мир высоких технологий, новой глобальной цифровой экономики, усложняющихся общественных отношений, политики эпохи соцсетей через дверь своего уникального исторического и философско-религиозного опыта. Только это обещает успех и развитие.
Эрдоган и Путин не случайно сразу нашли общий язык. Сотрудничество двигалось по нарастающей и сейчас достигло стратегического уровня, от которого зависит глобальная безопасность. Сегодня Москва и Анкара вместе работают над тем, чтобы усовершенствовать мировой порядок, сделать его более справедливым.
В религиозной же сфере важно отметить подписание соглашения о сотрудничестве между ДУМ РФ и Управлением по делам религии Турецкой Республики во главе с доктором Али Эрбашем. В лице наших турецких коллег мы встречаем, прежде всего, глубокое уважение и интерес к собственной богатейшей исламской традиции России, к нашим многовековым взаимосвязям.
– Какого течения в исламе придерживаются мусульмане Турции, близки ли они к единоверцам России?
– У нас общие духовные, культурные, этнические корни, много общего в истории. Большинство мусульман РФ – тюрки, как и турки. Мы понимаем друг друга без переводчика. Да и жители Северного Кавказа имеют особые связи с Турцией в силу истории, географической близости и других причин.
Доктринально мы действительно очень близки. Большинство мусульман РФ – ханафиты, матуридиты (философские и правовые школы в исламе – ред.), как и в Турции. У нас общая суфийская традиция; прослеживается преемственность в организации деятельности института духовенства.
– Может ли, в таком случае, президент Эрдоган приехать на открытие Соборной мечети в Симферополе, учитывая, что турецкие мастера расписывают купола этой мечети? Есть ли позитивное взаимодействие ДУМ РФ и ДУМ Крыма, а также Управления по делам религии Турции для организации этого визита?
– Турция все постсоветское время помогала возрождению ислама в Крыму, оказывала содействие мусульманам полуострова. Как я уже говорил, участием в открытии нового комплекса Московской Соборной мечети президент Турции на много лет вперед показал свою неизменную стратегическую поддержку мусульманам нашей страны.
Разумеется, есть неоднократно артикулированная политико-правовая позиция Турецкой Республики и ее руководства относительно Крыма. В вместе с тем, за последние год-полтора мы стали свидетелями множества событий, казавшихся просто нереальными. Взять хотя бы преодоление глубокого кризиса в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном. И в вопросе участия в открытии Соборной мечети Симферополя я бы не исключил неожиданных решений избранного руководства Турции.
Мусульманин, сидящий у мечети. - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
В духовных управлениях мусульман рассказали о нахождении кошек в мечетях
9 апреля, 17:29
– Есть ли взаимодействие ДУМ РФ и единоверцев Турции по развитию исламского банкинга и исламских финансов в РФ?
– В Турции есть финансовые структуры, работающие по принципам исламского банкинга. Мы готовы оказать содействие и в их приходе на российский рынок.
Уверен, что несмотря на западное давление и угрозу санкций, в данной сфере тоже будут созданы возможности для экономической деятельности во благо мусульман и самих наших стран.
 
ИнтервьюДамир МухетдиновРоссияТурция
 
 
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