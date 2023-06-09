https://ria.ru/20230609/mukhetdinov-1876977823.html

Муфтий Мухетдинов: Москва и Анкара совершенствуют мировой порядок

Муфтий Мухетдинов: Москва и Анкара совершенствуют мировой порядок - РИА Новости, 09.06.2023

Муфтий Мухетдинов: Москва и Анкара совершенствуют мировой порядок

Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран на пост президента Турции с более чем 52% голосов избирателей, и среди первых, кто поздравил его с победой, были духовные... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T08:00

2023-06-09T08:00

2023-06-09T08:00

интервью

дамир мухетдинов

россия

турция

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Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран на пост президента Турции с более чем 52% голосов избирателей, и среди первых, кто поздравил его с победой, были духовные лидеры российских мусульман. Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов в интервью РИА Новости поделился мусульманским взглядом на развитие российско-турецких связей в государственной и религиозной сферах, рассказал о геополитических последствиях турецких выборов, о возможности приезда Эрдогана на открытие Соборной мечети в Крыму и о том, как турки видят изменение статуса Софии в Стамбуле.– Уважаемый Дамир хазрат, прошедшие выборы в Турции, их итоги и победа Эрдогана привлекли пристальное внимание мусульман России. Как вы считаете, почему?– Редко, когда россияне с таким вниманием следят за выборами в другой стране, как за президентской гонкой у близкого соседа, многолетнего геополитического партнера. Это совершенно оправдано. Итоги выборов, безусловно, повлияют не только на саму Турцию, но и на многие международные расклады далеко за ее пределами.Я напомню высказывание крымско-татарского богослова, ученого Исмаила-бея Гаспринского: "(Европейцы – ред.) всегда ловко пользовались враждой Турции и России и, эксплуатируя первую, подрывали, сколько могли, силы последней. Мы думаем, что было бы умно и полезно, забыв прошлое, искренне сблизиться туркам и русским".Российские мусульмане всегда выступали за партнерство двух держав. Мы, последователи ислама, были в числе первых, кто поддерживал и поддерживает геополитическое сближение Москвы и Анкары. Знаменитые кадры совместного открытия Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом московской Соборной мечети в 2015 году вошли в историю. За этим глубоко символическим событием стоит многолетний труд председателя ДУМ РФ муфтия Равиля Гайнутдина. Эрдоган и Путин, в свою очередь, понимают огромную роль мусульманского сообщества РФ как моста между странами.Впервые в Турции на президентских выборах состоялся второй тур. И Эрдоган обошел оппонента всего на 5%. Но демократия для того и нужна, чтобы согласовывать интересы и принимать оптимальные решения.Российские мусульмане с большой симпатией смотрят на Эрдогана и желают ему успехов на посту президента.– Турция – светская страна по конституции. Считают ли мусульмане ее одним из лидеров исламского мира? Видят ли они в светском государстве преимущество перед странами, где законодательство основывается на Шариате?– За последние годы Турция стала одним из лидеров исламского мира, и лицом этого рывка стал Эрдоган. Без его участия сложно представить решение того или иного межгосударственного вопроса в пределах исламского мира, а зачастую – и на геополитической арене. Эрдоган показал, как мусульманская страна может быть современной и стремительно развивающейся, оставаясь верной традициям и сохраняя свою идентичность. А сложившаяся при Эрдогане в Турции система государственно-религиозных отношений, где соотносятся светское и религиозное, мне кажется оптимальной для современного исламского мира. В Турции успешно получилось решить острейший для почти всех мусульманских стран вопрос о роли религии, религиозных норм в жизни общества, в политике, в праве.За 20 лет Эрдоган переставил страну с одних социокультурных рельсов на другие, не побоявшись при этом затронуть религиозную проблематику. Страна сменила саму парадигму секуляризма – с жесткой французской якобинской, господствовавшей в XX веке, на так называемую британскую. Это когда религия и ее исповедание гражданами, даже в общественной сфере, – не проблема сама по себе, а наоборот. Это может быть средством решения в сложных ситуациях, а религиозные общины и институты могут быть партнерами государства. Для Турции именно такой переход стало настоящим прорывом и помогло избежать многих бед.– Неоднозначную реакцию во всем мире вызвала инициатива Эрдогана по изменению статуса Айя-Софии – Святой Софии. Зачем нужно было менять ее статус? Говорит ли это о том, что Турция перестала быть светской страной? Было ли изменение статуса популистским шагом Эрдогана, или им действительно двигали религиозные чувства?– Смену статуса Айя-Софии поддержало все турецкое общество, включая так называемую светскую оппозицию. То, что это будет рано или поздно сделано, понимали все. Это вопрос национальной гордости, а не религии, прежде всего. Турки воспринимали смену статуса мечети на музей в 1930-е как исторический вызов со стороны Запада, считается, что это было сделано в результате давления европейского колониализма и империализма. Турок задевало, что в великой Айя-Софии прекращено богослужение, не звучит Писание Божье. Что это здание, возведенное столько столетий назад, бывшее и православной церковью, и католическим собором при крестоносцах, и в течение почти 500 лет мечетью, стало обычным музеем, куда можно попасть только по билету. Сейчас оно вернулось в свое естественное состояние и служит делу веры и мира. Тем более, в Айя-Софии сохранились все возможности для посещения туристами – отныне вход в мечеть Айя-София бесплатный для всех.– Означает ли победа Эрдогана, что в России и Турции будут следовать прежним договоренностям по политическим и экономическим и, немаловажно, договоренностям в области религии? Как работает подписанный между ДУМ РФ и турецким управлением по делам религий договор о сотрудничестве?– Россия и Турция примерно одновременно начали идти в сторону формирования суверенной государственности, независимой политической системы, собственных механизмов государственного управления. Возникла необходимость выработки современной модели государственности, черпающей легитимность не в западных философско-политических концепциях и опыте, порой чуждых нам, а в собственной оригинальной традиции.Обе страны стремятся войти в мир высоких технологий, новой глобальной цифровой экономики, усложняющихся общественных отношений, политики эпохи соцсетей через дверь своего уникального исторического и философско-религиозного опыта. Только это обещает успех и развитие.Эрдоган и Путин не случайно сразу нашли общий язык. Сотрудничество двигалось по нарастающей и сейчас достигло стратегического уровня, от которого зависит глобальная безопасность. Сегодня Москва и Анкара вместе работают над тем, чтобы усовершенствовать мировой порядок, сделать его более справедливым.В религиозной же сфере важно отметить подписание соглашения о сотрудничестве между ДУМ РФ и Управлением по делам религии Турецкой Республики во главе с доктором Али Эрбашем. В лице наших турецких коллег мы встречаем, прежде всего, глубокое уважение и интерес к собственной богатейшей исламской традиции России, к нашим многовековым взаимосвязям.– Какого течения в исламе придерживаются мусульмане Турции, близки ли они к единоверцам России?– У нас общие духовные, культурные, этнические корни, много общего в истории. Большинство мусульман РФ – тюрки, как и турки. Мы понимаем друг друга без переводчика. Да и жители Северного Кавказа имеют особые связи с Турцией в силу истории, географической близости и других причин.Доктринально мы действительно очень близки. Большинство мусульман РФ – ханафиты, матуридиты (философские и правовые школы в исламе – ред.), как и в Турции. У нас общая суфийская традиция; прослеживается преемственность в организации деятельности института духовенства.– Может ли, в таком случае, президент Эрдоган приехать на открытие Соборной мечети в Симферополе, учитывая, что турецкие мастера расписывают купола этой мечети? Есть ли позитивное взаимодействие ДУМ РФ и ДУМ Крыма, а также Управления по делам религии Турции для организации этого визита?– Турция все постсоветское время помогала возрождению ислама в Крыму, оказывала содействие мусульманам полуострова. Как я уже говорил, участием в открытии нового комплекса Московской Соборной мечети президент Турции на много лет вперед показал свою неизменную стратегическую поддержку мусульманам нашей страны.Разумеется, есть неоднократно артикулированная политико-правовая позиция Турецкой Республики и ее руководства относительно Крыма. В вместе с тем, за последние год-полтора мы стали свидетелями множества событий, казавшихся просто нереальными. Взять хотя бы преодоление глубокого кризиса в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном. И в вопросе участия в открытии Соборной мечети Симферополя я бы не исключил неожиданных решений избранного руководства Турции.– Есть ли взаимодействие ДУМ РФ и единоверцев Турции по развитию исламского банкинга и исламских финансов в РФ?– В Турции есть финансовые структуры, работающие по принципам исламского банкинга. Мы готовы оказать содействие и в их приходе на российский рынок.Уверен, что несмотря на западное давление и угрозу санкций, в данной сфере тоже будут созданы возможности для экономической деятельности во благо мусульман и самих наших стран.

https://ria.ru/20230607/otnosheniya-1876798958.html

https://ria.ru/20221230/religiya-1842446519.html

https://ria.ru/20230604/turtsiya-1876033187.html

https://ria.ru/20230529/rossiya-1874841540.html

https://ria.ru/20230409/koshki-1864086457.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, дамир мухетдинов, россия, турция