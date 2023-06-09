https://ria.ru/20230609/moskva-1877234183.html
МЧС предупредило о ливне с градом во второй половине дня в Москве
МЧС предупредило о ливне с градом во второй половине дня в Москве - РИА Новости, 09.06.2023
МЧС предупредило о ливне с градом во второй половине дня в Москве
Спасатели предупредили о ливне, грозе, граде и ветре с порывами до 17 метров в секунду во второй половине дня в пятницу в Москве, сообщили в пресс-служба... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:54
2023-06-09T14:54
2023-06-09T14:54
общество
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили о ливне, грозе, граде и ветре с порывами до 17 метров в секунду во второй половине дня в пятницу в Москве, сообщили в пресс-служба столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 16 до 22 часов 9 июня в Москве ожидается ливневый дождь, местами гроза, град, шквалистое усиление ветра при грозе с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
https://ria.ru/20230607/leto-1876783647.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
МЧС предупредило о ливне с градом во второй половине дня в Москве
МЧС предупредило, что с 16 часов в Москве ожидаются ливни, гроза, град и шквалистый ветер