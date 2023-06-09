https://ria.ru/20230609/morozhenoe-1877131437.html

Исследование показало, кто больше любит мороженое

Исследование показало, кто больше любит мороженое - РИА Новости, 09.06.2023

Исследование показало, кто больше любит мороженое

Пломбир – абсолютный лидер мороженого среди вкусов россиян, больше всего его любят женщины, а офисные работники покупают мороженое в несколько раз чаще... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T09:23

2023-06-09T09:23

2023-06-09T09:23

россия

москва

сахалин

общество

мороженое

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пломбир – абсолютный лидер мороженого среди вкусов россиян, больше всего его любят женщины, а офисные работники покупают мороженое в несколько раз чаще домохозяек, школьников и студентов, говорится в исследовании аналитиков IT-компании "Эвотор" и "СберМаркетинга", предоставленном РИА Новости. "Чаще всего россияне покупают пломбир, а самый популярный формат мороженого – вафельный стаканчик. Мороженое больше любят женщины, а основным местом покупок мороженого остается супермаркет", - говорится в материалах, предоставленных к Всемирному дню мороженого, который отмечается 10 июня. Анализ "СберМаркетинга" на основе данных исследовательской компании Mediascope (выборка в 45 миллионов человек) показал, что основной возраст покупателей мороженого (мужчин и женщин) – 25-44 года: на них приходится 48% покупок. В возрасте 45-64 лет мороженое покупают 40% россиян, а в возрасте с 12 до 24 лет – только 12%. Также при этом оказалось, что "офисные работники покупают мороженое чаще домохозяек, школьников и студентов в 4,5 раза". Летом большинство опрошенных (62%) покупают мороженое каждую неделю, 32% - каждый месяц, а остальные 6% - примерно раз в квартал. Популярные вкусы - пломбир в качестве лидера, затем мороженое в шоколадной глазури и шоколадное. Основным местом покупок мороженого остается супермаркет или гипермаркет. После скачка цена стала ниже Исследование также показало, что мороженое в вафельных стаканчиках в РФ подешевело: по данным "Эвотора", средняя цена вафельного стаканчика в РФ в мае составила 43 рубля, минус 4% в годовом выражении. Также подешевел пломбир - на 4%, до 69 рублей, и мороженое в вафельных рожках ― на 2%, до 72 рублей; эскимо, напротив, подорожало - плюс 1%, до уровня в 50 рублей. Для анализа использовались данные смарт-терминалов компании, используемых в сетевых киосках с мороженым и в несетевой рознице (магазины у дома) "Снижение цен связано с эффектом высокой базы ― в мае прошлого года практически во всех сегментах товаров наблюдался пик цен, с июня-июля цены стали снижаться. Еще один фактор, влияющий на изменение средней цены, ― изменение ассортимента, уход некоторых иностранных, более дорогих брендов", - поясняют в компании. В мае самым популярным стал вафельный стаканчик: его доля в натуральных продажах заняла 40%; на втором месте ― пломбир (33%), на третьем и четвертом ― вафельный рожок с долей в 13% и эскимо (12%). А в денежном выражении первое место в продажах занимает более дорогой пломбир (40%): затем следует лакомство в вафельном стаканчике (30%), рожок (20%) и эскимо (11%). Самые дорогие вафельные стаканчики - в Москве: там средняя цена на них составила 64 рубля. В Северной столице такое мороженое чуть дешевле - 52 рубля; далее в рейтинге Сахалин и Иркутская область (49 рублей). Средняя цена вафельного стаканчика в Калининградской области и Хабаровском крае - 47 рублей, в Карелии и Ростовской области - 43 рубля, в Новосибирской и Нижегородской областях - 40 рублей, а в Саратовской области - 31 рубль.

https://ria.ru/20230501/morozhenoe-1868951714.html

https://ria.ru/20220827/morozhenoe-1812487146.html

https://ria.ru/20230601/morozhenoe-1875580466.html

россия

москва

сахалин

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россия, москва, сахалин, общество, мороженое