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МИД уличил Запад в желании сделать из Молдавии вторую Украину
МИД уличил Запад в желании сделать из Молдавии вторую Украину - РИА Новости, 09.06.2023
МИД уличил Запад в желании сделать из Молдавии вторую Украину
Запад пытается превратить Молдавию во вторую Украину, а кишиневские власти идут у него на поводу, заявил заместитель главы российского МИД Михаил Галузин в... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T11:18
2023-06-09T11:18
2023-06-09T13:41
молдавия
в мире
михаил галузин
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Запад пытается превратить Молдавию во вторую Украину, а кишиневские власти идут у него на поводу, заявил заместитель главы российского МИД Михаил Галузин в эфире телеканала "Россия 24"."Запад абсолютно безответственно, абсолютно близоруко присматривает Молдавию на роль второй Украины, и, к сожалению, нынешнее молдавское руководство в этом активно участвует", — сказал он.По словам замминистра, Москва не инициирует никакой эскалации с Кишиневом."Речь идет о том, что нынешнее молдавское руководство идет по пути прозападной политики, участия в антироссийской политике США и их сателлитов, идет по пути инициирования той самой эскалации в отношениях с Россией", — добавил Галузин.Но со стороны России никакой эскалации напряженности в отношениях с народом Молдавии нет, отметил он, подчеркнув, что "это не наши методы".Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сотрудничества Кишинева с НАТО и ЕС в военно-политической сфере. В конце мая Евросоюз запустил в Молдавии гражданскую партнерскую миссию — Галузин тогда отмечал, что ее антироссийский характер даже не скрывается, а цель ЕС — закрепить проводимый нынешним руководством республики прозападный курс и настроить ее на конфронтацию с Россией. При этом, добавил замминистра, молдавские власти игнорируют интересы и настроения населения, которое традиционно заинтересовано в добрых отношениях с Россией и не верит страшилкам о "русской угрозе".
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молдавия, в мире, михаил галузин
Молдавия, В мире, Михаил Галузин
МИД уличил Запад в желании сделать из Молдавии вторую Украину
Замглавы МИД Галузин обвинил Запад в желании превратить Молдавию во вторую Украину
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости.
Запад пытается превратить Молдавию во вторую Украину, а кишиневские власти идут у него на поводу, заявил заместитель главы российского МИД Михаил Галузин в эфире телеканала "Россия 24"
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"Запад абсолютно безответственно, абсолютно близоруко присматривает Молдавию на роль второй Украины, и, к сожалению, нынешнее молдавское руководство в этом активно участвует", — сказал он.
По словам замминистра, Москва не инициирует никакой эскалации с Кишиневом.
"Речь идет о том, что нынешнее молдавское руководство идет по пути прозападной политики, участия в антироссийской политике США и их сателлитов, идет по пути инициирования той самой эскалации в отношениях с Россией", — добавил Галузин.
Но со стороны России никакой эскалации напряженности в отношениях с народом Молдавии нет, отметил он, подчеркнув, что "это не наши методы".
Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сотрудничества Кишинева с НАТО и ЕС в военно-политической сфере. В конце мая Евросоюз запустил в Молдавии гражданскую партнерскую миссию — Галузин тогда отмечал, что ее антироссийский характер даже не скрывается, а цель ЕС — закрепить проводимый нынешним руководством республики прозападный курс и настроить ее на конфронтацию с Россией. При этом, добавил замминистра, молдавские власти игнорируют интересы и настроения населения, которое традиционно заинтересовано в добрых отношениях с Россией и не верит страшилкам о "русской угрозе".
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