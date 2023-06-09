https://ria.ru/20230609/moldaviya-1877155481.html

МИД уличил Запад в желании сделать из Молдавии вторую Украину

МИД уличил Запад в желании сделать из Молдавии вторую Украину - РИА Новости, 09.06.2023

МИД уличил Запад в желании сделать из Молдавии вторую Украину

Запад пытается превратить Молдавию во вторую Украину, а кишиневские власти идут у него на поводу, заявил заместитель главы российского МИД Михаил Галузин в... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T11:18

2023-06-09T11:18

2023-06-09T13:41

молдавия

в мире

михаил галузин

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Запад пытается превратить Молдавию во вторую Украину, а кишиневские власти идут у него на поводу, заявил заместитель главы российского МИД Михаил Галузин в эфире телеканала "Россия 24"."Запад абсолютно безответственно, абсолютно близоруко присматривает Молдавию на роль второй Украины, и, к сожалению, нынешнее молдавское руководство в этом активно участвует", — сказал он.По словам замминистра, Москва не инициирует никакой эскалации с Кишиневом."Речь идет о том, что нынешнее молдавское руководство идет по пути прозападной политики, участия в антироссийской политике США и их сателлитов, идет по пути инициирования той самой эскалации в отношениях с Россией", — добавил Галузин.Но со стороны России никакой эскалации напряженности в отношениях с народом Молдавии нет, отметил он, подчеркнув, что "это не наши методы".Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сотрудничества Кишинева с НАТО и ЕС в военно-политической сфере. В конце мая Евросоюз запустил в Молдавии гражданскую партнерскую миссию — Галузин тогда отмечал, что ее антироссийский характер даже не скрывается, а цель ЕС — закрепить проводимый нынешним руководством республики прозападный курс и настроить ее на конфронтацию с Россией. При этом, добавил замминистра, молдавские власти игнорируют интересы и настроения населения, которое традиционно заинтересовано в добрых отношениях с Россией и не верит страшилкам о "русской угрозе".

https://ria.ru/20230531/zakharova-1875427432.html

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молдавия, в мире, михаил галузин