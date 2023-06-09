https://ria.ru/20230609/mirel-1877276885.html
Певица из России раскрыла детали ее задержания за уклонение от армии
Певица из России раскрыла детали ее задержания за уклонение от армии - РИА Новости, 09.06.2023
Певица из России раскрыла детали ее задержания за уклонение от армии
Российская певица Mirele (Ева Гурари) на своей странице в соцсети раскрыла детали ее задержания в Израиле за уклонение от военной службы. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T17:36
2023-06-09T17:36
2023-06-09T17:37
шоубиз
израиль
ростов-на-дону
россия
знаменитости
музыка
происшествия
новости шоу-бизнеса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877277965_0:338:1804:1353_1920x0_80_0_0_a4c81648275d38cff6857707795aed94.jpg
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Российская певица Mirele (Ева Гурари) на своей странице в соцсети раскрыла детали ее задержания в Израиле за уклонение от военной службы."Я летела в Израиль к родителям, и меня сразу из аэропорта забрали в военную тюрьму, так как я должна была призваться еще 4 года назад и не призвалась", – написала исполнительница. По словам девушки, ей пришлось провести десять дней в тюрьме. "По итогу мне дали 10 дней тюрьмы и штраф. Проверка документов затянулась, но сейчас уже все в порядке", – заключила артистка.Ева Гурари родилась в Ростове-на-Дону и в возрасте 16 лет переехала с родителями в Израиль. Спустя пару лет она вернулась в Россию. По израильским законам девушка должна была пройти службу в армии до 20 лет (сейчас Гурари 22 года. — Прим. ред.). Однако она не сделала этого.Певица обрела известность благодаря участию в группе "Мы", созданной в 2016 году. Спустя два года она ушла из коллектива и занялась сольной карьерой.
https://ria.ru/20230325/rianna-1860345449.html
израиль
ростов-на-дону
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877277965_0:169:1804:1522_1920x0_80_0_0_2a89eac01111b66322fc25c89ebd0ae9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, ростов-на-дону, россия, знаменитости, музыка, происшествия, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Израиль, Ростов-на-Дону, Россия, Знаменитости, Музыка, Происшествия, Новости шоу-бизнеса
Певица из России раскрыла детали ее задержания за уклонение от армии
Mirele рассказала, что провела десять дней в тюрьме Израиля за уклонение от военной службы
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Российская певица Mirele (Ева Гурари) на своей странице в соцсети раскрыла детали ее задержания в Израиле за уклонение от военной службы.
«
"Я летела в Израиль к родителям, и меня сразу из аэропорта забрали в военную тюрьму, так как я должна была призваться еще 4 года назад и не призвалась", – написала исполнительница.
По словам девушки, ей пришлось провести десять дней в тюрьме.
«
"По итогу мне дали 10 дней тюрьмы и штраф. Проверка документов затянулась, но сейчас уже все в порядке", – заключила артистка.
Ева Гурари родилась в Ростове-на-Дону и в возрасте 16 лет переехала с родителями в Израиль. Спустя пару лет она вернулась в Россию.
По израильским законам девушка должна была пройти службу в армии до 20 лет (сейчас Гурари 22 года. — Прим. ред.). Однако она не сделала этого.
Певица обрела известность благодаря участию в группе "Мы", созданной в 2016 году. Спустя два года она ушла из коллектива и занялась сольной карьерой.
Поклонника Рианны задержали за попытку проникнуть к ней в дом