Рейтинг@Mail.ru
Певица из России раскрыла детали ее задержания за уклонение от армии - РИА Новости, 09.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
17:36 09.06.2023 (обновлено: 17:37 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/mirel-1877276885.html
Певица из России раскрыла детали ее задержания за уклонение от армии
Певица из России раскрыла детали ее задержания за уклонение от армии - РИА Новости, 09.06.2023
Певица из России раскрыла детали ее задержания за уклонение от армии
Российская певица Mirele (Ева Гурари) на своей странице в соцсети раскрыла детали ее задержания в Израиле за уклонение от военной службы. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T17:36
2023-06-09T17:37
шоубиз
израиль
ростов-на-дону
россия
знаменитости
музыка
происшествия
новости шоу-бизнеса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877277965_0:338:1804:1353_1920x0_80_0_0_a4c81648275d38cff6857707795aed94.jpg
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Российская певица Mirele (Ева Гурари) на своей странице в соцсети раскрыла детали ее задержания в Израиле за уклонение от военной службы."Я летела в Израиль к родителям, и меня сразу из аэропорта забрали в военную тюрьму, так как я должна была призваться еще 4 года назад и не призвалась", – написала исполнительница. По словам девушки, ей пришлось провести десять дней в тюрьме. &quot;По итогу мне дали 10 дней тюрьмы и штраф. Проверка документов затянулась, но сейчас уже все в порядке&quot;, – заключила артистка.Ева Гурари родилась в Ростове-на-Дону и в возрасте 16 лет переехала с родителями в Израиль. Спустя пару лет она вернулась в Россию. По израильским законам девушка должна была пройти службу в армии до 20 лет (сейчас Гурари 22 года. — Прим. ред.). Однако она не сделала этого.Певица обрела известность благодаря участию в группе "Мы", созданной в 2016 году. Спустя два года она ушла из коллектива и занялась сольной карьерой.
https://ria.ru/20230325/rianna-1860345449.html
израиль
ростов-на-дону
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877277965_0:169:1804:1522_1920x0_80_0_0_2a89eac01111b66322fc25c89ebd0ae9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, ростов-на-дону, россия, знаменитости, музыка, происшествия, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Израиль, Ростов-на-Дону, Россия, Знаменитости, Музыка, Происшествия, Новости шоу-бизнеса
Певица из России раскрыла детали ее задержания за уклонение от армии

Mirele рассказала, что провела десять дней в тюрьме Израиля за уклонение от военной службы

© Фото : соцсети певицыПевица Mirele (Ева Гурари)
Певица Mirele (Ева Гурари) - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Фото : соцсети певицы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Российская певица Mirele (Ева Гурари) на своей странице в соцсети раскрыла детали ее задержания в Израиле за уклонение от военной службы.
Скриншот публикации Mirele в социальной сети
Скриншот публикации Mirele в социальной сети
Скриншот публикации Mirele в социальной сети
«
"Я летела в Израиль к родителям, и меня сразу из аэропорта забрали в военную тюрьму, так как я должна была призваться еще 4 года назад и не призвалась", – написала исполнительница.
По словам девушки, ей пришлось провести десять дней в тюрьме.
«

"По итогу мне дали 10 дней тюрьмы и штраф. Проверка документов затянулась, но сейчас уже все в порядке", – заключила артистка.

Ева Гурари родилась в Ростове-на-Дону и в возрасте 16 лет переехала с родителями в Израиль. Спустя пару лет она вернулась в Россию.
По израильским законам девушка должна была пройти службу в армии до 20 лет (сейчас Гурари 22 года. — Прим. ред.). Однако она не сделала этого.
Певица обрела известность благодаря участию в группе "Мы", созданной в 2016 году. Спустя два года она ушла из коллектива и занялась сольной карьерой.
Барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер и филантроп Робин Рианна Фенти - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Поклонника Рианны задержали за попытку проникнуть к ней в дом
25 марта, 23:25
 
ШоубизИзраильРостов-на-ДонуРоссияЗнаменитостиМузыкаПроисшествияНовости шоу-бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала