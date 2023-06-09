https://ria.ru/20230609/mirel-1877276885.html

Певица из России раскрыла детали ее задержания за уклонение от армии

Певица из России раскрыла детали ее задержания за уклонение от армии - РИА Новости, 09.06.2023

Певица из России раскрыла детали ее задержания за уклонение от армии

Российская певица Mirele (Ева Гурари) на своей странице в соцсети раскрыла детали ее задержания в Израиле за уклонение от военной службы. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T17:36

2023-06-09T17:36

2023-06-09T17:37

шоубиз

израиль

ростов-на-дону

россия

знаменитости

музыка

происшествия

новости шоу-бизнеса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877277965_0:338:1804:1353_1920x0_80_0_0_a4c81648275d38cff6857707795aed94.jpg

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Российская певица Mirele (Ева Гурари) на своей странице в соцсети раскрыла детали ее задержания в Израиле за уклонение от военной службы."Я летела в Израиль к родителям, и меня сразу из аэропорта забрали в военную тюрьму, так как я должна была призваться еще 4 года назад и не призвалась", – написала исполнительница. По словам девушки, ей пришлось провести десять дней в тюрьме. "По итогу мне дали 10 дней тюрьмы и штраф. Проверка документов затянулась, но сейчас уже все в порядке", – заключила артистка.Ева Гурари родилась в Ростове-на-Дону и в возрасте 16 лет переехала с родителями в Израиль. Спустя пару лет она вернулась в Россию. По израильским законам девушка должна была пройти службу в армии до 20 лет (сейчас Гурари 22 года. — Прим. ред.). Однако она не сделала этого.Певица обрела известность благодаря участию в группе "Мы", созданной в 2016 году. Спустя два года она ушла из коллектива и занялась сольной карьерой.

https://ria.ru/20230325/rianna-1860345449.html

израиль

ростов-на-дону

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

израиль, ростов-на-дону, россия, знаменитости, музыка, происшествия, новости шоу-бизнеса