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Севастьянов рассказал о взгляде папы римского на переговоры по Украине - РИА Новости, 09.06.2023
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Религия
 
18:47 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/mir-1877293696.html
Севастьянов рассказал о взгляде папы римского на переговоры по Украине
Севастьянов рассказал о взгляде папы римского на переговоры по Украине - РИА Новости, 09.06.2023
Севастьянов рассказал о взгляде папы римского на переговоры по Украине
Папа Римский Франциск считает, что в переговорной позиции Украины наступил перелом, она больше не рассматривает свои требования как ультиматум, рассказал РИА... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T18:47
2023-06-09T18:47
религия
в мире
украина
киев
россия
франциск (хорхе марио бергольо)
алексей резников
владимир путин
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Папа Римский Франциск считает, что в переговорной позиции Украины наступил перелом, она больше не рассматривает свои требования как ультиматум, рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с папой Римским Франциском. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не видит смысла в посредниках в переговорах с Москвой, если цели российской спецоперации остаются прежними, и что если цели России изменились, то "так называемая ZOPA - zone of possible agreement ("зона возможного соглашения" - ред.) - становится понятной". "Есть обратная связь от папы. Папа считает, что произошел перелом в переговорной позиции. Сейчас украинская сторона воспринимает свой мирный план как переговорную позицию, а не ультиматум. В этом – большая разница и возможность переговоров", – рассказал Севастьянов об общении с папой. Во вторник папский посланник по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи Дзуппи завершил двухдневный визит в Киев. Ватикан охарактеризовал эту поездку как "краткую, но насыщенную". В сообщении Святого престола отмечалось, что результаты состоявшихся в Киеве переговоров "будут представлены вниманию Святого отца и, несомненно, будут полезны для оценки шагов, которые необходимо продолжать предпринимать как на гуманитарном уровне, так и в поисках путей к справедливому и прочному миру".Ожидается, что свой следующий визит кардинал Дзуппи совершит в Москву. Глава Конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци заявил в среду газете Corriere della Sera, что папский посланник получил согласие Кремля на визит в Москву, уточнив, что не знает, когда этот визит состоится.
https://ria.ru/20230608/kardinal-1877035644.html
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в мире, украина, киев, россия, франциск (хорхе марио бергольо), алексей резников, владимир путин
Религия, В мире, Украина, Киев, Россия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Алексей Резников, Владимир Путин
Севастьянов рассказал о взгляде папы римского на переговоры по Украине

Глава Союза староверов: папа римский считает, что в позиции Киева по диалогу есть перелом

© AP Photo / Vatican NewsПапа римский Франциск и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Папа римский Франциск и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Vatican News
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Папа Римский Франциск считает, что в переговорной позиции Украины наступил перелом, она больше не рассматривает свои требования как ультиматум, рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с папой Римским Франциском.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не видит смысла в посредниках в переговорах с Москвой, если цели российской спецоперации остаются прежними, и что если цели России изменились, то "так называемая ZOPA - zone of possible agreement ("зона возможного соглашения" - ред.) - становится понятной".
Кардинал Маттео Дзуппи - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Кардинал Дзуппи может приехать в Москву в ближайшие дни
8 июня, 17:23
"Есть обратная связь от папы. Папа считает, что произошел перелом в переговорной позиции. Сейчас украинская сторона воспринимает свой мирный план как переговорную позицию, а не ультиматум. В этом – большая разница и возможность переговоров", – рассказал Севастьянов об общении с папой.
Во вторник папский посланник по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи Дзуппи завершил двухдневный визит в Киев. Ватикан охарактеризовал эту поездку как "краткую, но насыщенную". В сообщении Святого престола отмечалось, что результаты состоявшихся в Киеве переговоров "будут представлены вниманию Святого отца и, несомненно, будут полезны для оценки шагов, которые необходимо продолжать предпринимать как на гуманитарном уровне, так и в поисках путей к справедливому и прочному миру".
Ожидается, что свой следующий визит кардинал Дзуппи совершит в Москву. Глава Конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци заявил в среду газете Corriere della Sera, что папский посланник получил согласие Кремля на визит в Москву, уточнив, что не знает, когда этот визит состоится.
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