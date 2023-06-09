https://ria.ru/20230609/mir-1877293696.html

Севастьянов рассказал о взгляде папы римского на переговоры по Украине

Севастьянов рассказал о взгляде папы римского на переговоры по Украине - РИА Новости, 09.06.2023

Севастьянов рассказал о взгляде папы римского на переговоры по Украине

Папа Римский Франциск считает, что в переговорной позиции Украины наступил перелом, она больше не рассматривает свои требования как ультиматум, рассказал РИА... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T18:47

2023-06-09T18:47

2023-06-09T18:47

религия

в мире

украина

киев

россия

франциск (хорхе марио бергольо)

алексей резников

владимир путин

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Папа Римский Франциск считает, что в переговорной позиции Украины наступил перелом, она больше не рассматривает свои требования как ультиматум, рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с папой Римским Франциском. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не видит смысла в посредниках в переговорах с Москвой, если цели российской спецоперации остаются прежними, и что если цели России изменились, то "так называемая ZOPA - zone of possible agreement ("зона возможного соглашения" - ред.) - становится понятной". "Есть обратная связь от папы. Папа считает, что произошел перелом в переговорной позиции. Сейчас украинская сторона воспринимает свой мирный план как переговорную позицию, а не ультиматум. В этом – большая разница и возможность переговоров", – рассказал Севастьянов об общении с папой. Во вторник папский посланник по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи Дзуппи завершил двухдневный визит в Киев. Ватикан охарактеризовал эту поездку как "краткую, но насыщенную". В сообщении Святого престола отмечалось, что результаты состоявшихся в Киеве переговоров "будут представлены вниманию Святого отца и, несомненно, будут полезны для оценки шагов, которые необходимо продолжать предпринимать как на гуманитарном уровне, так и в поисках путей к справедливому и прочному миру".Ожидается, что свой следующий визит кардинал Дзуппи совершит в Москву. Глава Конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци заявил в среду газете Corriere della Sera, что папский посланник получил согласие Кремля на визит в Москву, уточнив, что не знает, когда этот визит состоится.

https://ria.ru/20230608/kardinal-1877035644.html

https://ria.ru/20230607/operatsiya-1876802937.html

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в мире, украина, киев, россия, франциск (хорхе марио бергольо), алексей резников, владимир путин