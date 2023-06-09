Севастьянов рассказал о взгляде папы римского на переговоры по Украине
Глава Союза староверов: папа римский считает, что в позиции Киева по диалогу есть перелом
© AP Photo / Vatican NewsПапа римский Франциск и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
© AP Photo / Vatican News
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Папа Римский Франциск считает, что в переговорной позиции Украины наступил перелом, она больше не рассматривает свои требования как ультиматум, рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с папой Римским Франциском.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не видит смысла в посредниках в переговорах с Москвой, если цели российской спецоперации остаются прежними, и что если цели России изменились, то "так называемая ZOPA - zone of possible agreement ("зона возможного соглашения" - ред.) - становится понятной".
"Есть обратная связь от папы. Папа считает, что произошел перелом в переговорной позиции. Сейчас украинская сторона воспринимает свой мирный план как переговорную позицию, а не ультиматум. В этом – большая разница и возможность переговоров", – рассказал Севастьянов об общении с папой.
Во вторник папский посланник по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи Дзуппи завершил двухдневный визит в Киев. Ватикан охарактеризовал эту поездку как "краткую, но насыщенную". В сообщении Святого престола отмечалось, что результаты состоявшихся в Киеве переговоров "будут представлены вниманию Святого отца и, несомненно, будут полезны для оценки шагов, которые необходимо продолжать предпринимать как на гуманитарном уровне, так и в поисках путей к справедливому и прочному миру".
Ожидается, что свой следующий визит кардинал Дзуппи совершит в Москву. Глава Конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци заявил в среду газете Corriere della Sera, что папский посланник получил согласие Кремля на визит в Москву, уточнив, что не знает, когда этот визит состоится.