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В Чувашии директора детского лагеря осудили за подпольную майнинговую ферму
В Чувашии директора детского лагеря осудили за подпольную майнинговую ферму - РИА Новости, 09.06.2023
В Чувашии директора детского лагеря осудили за подпольную майнинговую ферму
Руководитель детского оздоровительного лагеря "Звездный" в Чувашии осужден на 2 года условно за незаконно оборудованную на его территории майнинговую ферму,... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T15:39
2023-06-09T15:39
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Руководитель детского оздоровительного лагеря "Звездный" в Чувашии осужден на 2 года условно за незаконно оборудованную на его территории майнинговую ферму, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Установлено, в ноябре 2021 года обвиняемый предоставил своему знакомому возможность установить в столовой детского лагеря оборудование для майнинга, дав указание подчиненному отключить его от приборов коммерческого учета электрической энергии. В результате с декабря 2021 по апрель 2022 года ферма "сожгла" без счетчиков электричество на сумму более 2,8 миллиона рублей, прежде чем был разоблачена полицией и УФСБ. Было возбуждено уголовное дело по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана). По ходатайству следователя суд арестовал технику стоимостью свыше 2,9 миллиона рублей. "Приговором суда осужденному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и штрафом 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Прокуратура Чувашии сообщает, что обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с осужденного всей суммы причиненного преступлением ущерба.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), технологии, криптовалюта, чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Технологии, Криптовалюта, Чувашская Республика (Чувашия)
В Чувашии директора детского лагеря осудили за подпольную майнинговую ферму
В Чувашии директора детского лагеря осудили условно за подпольную майнинговую ферму
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн - РИА Новости.
Руководитель детского оздоровительного лагеря "Звездный" в Чувашии осужден на 2 года условно за незаконно оборудованную на его территории майнинговую ферму, сообщает региональное следственное управление СК РФ
.
Установлено, в ноябре 2021 года обвиняемый предоставил своему знакомому возможность установить в столовой детского лагеря оборудование для майнинга, дав указание подчиненному отключить его от приборов коммерческого учета электрической энергии. В результате с декабря 2021 по апрель 2022 года ферма "сожгла" без счетчиков электричество на сумму более 2,8 миллиона рублей, прежде чем был разоблачена полицией и УФСБ.
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Было возбуждено уголовное дело по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана). По ходатайству следователя суд арестовал технику стоимостью свыше 2,9 миллиона рублей.
"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и штрафом 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Прокуратура Чувашии сообщает, что обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с осужденного всей суммы причиненного преступлением ущерба.
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