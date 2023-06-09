https://ria.ru/20230609/mining-1877247854.html

В Чувашии директора детского лагеря осудили за подпольную майнинговую ферму

В Чувашии директора детского лагеря осудили за подпольную майнинговую ферму - РИА Новости, 09.06.2023

В Чувашии директора детского лагеря осудили за подпольную майнинговую ферму

Руководитель детского оздоровительного лагеря "Звездный" в Чувашии осужден на 2 года условно за незаконно оборудованную на его территории майнинговую ферму,... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T15:39

2023-06-09T15:39

2023-06-09T15:39

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

технологии

криптовалюта

чувашская республика (чувашия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Руководитель детского оздоровительного лагеря "Звездный" в Чувашии осужден на 2 года условно за незаконно оборудованную на его территории майнинговую ферму, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Установлено, в ноябре 2021 года обвиняемый предоставил своему знакомому возможность установить в столовой детского лагеря оборудование для майнинга, дав указание подчиненному отключить его от приборов коммерческого учета электрической энергии. В результате с декабря 2021 по апрель 2022 года ферма "сожгла" без счетчиков электричество на сумму более 2,8 миллиона рублей, прежде чем был разоблачена полицией и УФСБ. Было возбуждено уголовное дело по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана). По ходатайству следователя суд арестовал технику стоимостью свыше 2,9 миллиона рублей. "Приговором суда осужденному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и штрафом 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Прокуратура Чувашии сообщает, что обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с осужденного всей суммы причиненного преступлением ущерба.

https://ria.ru/20230317/mayning-1858476666.html

https://ria.ru/20230608/khakery-1876844175.html

россия

чувашская республика (чувашия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), технологии, криптовалюта, чувашская республика (чувашия)