https://ria.ru/20230609/mina-1877246005.html

Еще один мирный житель подорвался на мине в Донецке

Еще один мирный житель подорвался на мине в Донецке - РИА Новости, 09.06.2023

Еще один мирный житель подорвался на мине в Донецке

Еще один мирный житель подорвался на противопехотной мине "Лепесток" в Донецке, сообщил в Telegram-канале мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T15:30

2023-06-09T15:30

2023-06-09T15:30

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Еще один мирный житель подорвался на противопехотной мине "Лепесток" в Донецке, сообщил в Telegram-канале мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "Второй мирный житель Донецка подорвался сегодня на противопехотной фугасной мине "Лепесток". Инцидент произошел в Кировском районе на улице Коллонтай. Пострадавший мужчина 1959 года рождения госпитализирован в Республиканский травматологический центр", - написал Кулемзин. Мэр Донецка ранее сообщал о подростке 2009 года рождения, пострадавшем при подрыве мины "Лепесток". Представительство ДНР в СЦКК сообщило об аналогичном случае с мужчиной 1958 года рождения в Киевском районе Донецка. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20230521/lepestok-1873289105.html

https://ria.ru/20230608/miny-1876903790.html

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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия