https://ria.ru/20230609/medvedchuk-1877327588.html

СМИ: Медведчука лишили звания академика

СМИ: Медведчука лишили звания академика - РИА Новости, 09.06.2023

СМИ: Медведчука лишили звания академика

Украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука лишили звания академика национальной академии правовых наук Украины, сообщило в пятницу украинское... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T21:33

2023-06-09T21:33

2023-06-09T21:38

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виктор медведчук

дмитрий табачник

служба безопасности украины

верховная рада украины

виктор янукович

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука лишили звания академика национальной академии правовых наук Украины, сообщило в пятницу украинское издание "Зеркало недели". "На общем собрании национальной академии правовых наук в Киеве приняли решение о лишении статуса действительного члена (академика) бывшего пророссийского народного депутата Украины Виктора Медведчука", - сообщило издание со ссылкой на источники в руководстве академии. Как уточняет издание, решение было принято единогласно. Также сообщается, что на собрании был поднят вопрос о лишении звания академика Дмитрия Табачника, бывшего министра образования Украины времен президентства Виктора Януковича. На заседании заявили, что он был исключен из состава академии еще в 2017 году, однако официального заявления об этом не было. Ранее по указу Владимира Зеленского Медведчука лишили украинского гражданства, а в январе Верховная рада лишила его депутатского мандата. Сам Медведчук был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. При этом политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием. В октябре 2022 года Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил санкционный список, в который попали в том числе Медведчук и его жена.

https://ria.ru/20230603/sotsoprosy-1876005463.html

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в мире, украина, киев, виктор медведчук, дмитрий табачник, служба безопасности украины, верховная рада украины, виктор янукович