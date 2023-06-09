Американский чиновник поглумился над россиянином, убитым акулой
Американский политик Массаро поглумился над россиянином, убитым акулой в Хургаде
© Фото : Paul MassaroАмериканский чиновник Пол Массаро
© Фото : Paul Massaro
Американский чиновник Пол Массаро. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали старшего советника американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пола Массаро из-за поста о смерти россиянина после нападения акулы в Египте.
"Лучшее, что я видел за сегодня", — написал чиновник.
"Лучшее, что я видел за сегодня", — написал чиновник.
© Paul Massaro/TwitterПост американского чиновника про смерть россиянина в Египте
© Paul Massaro/Twitter
Пост американского чиновника про смерть россиянина в Египте
Многие комментаторы посчитали эту публикацию глупой и посоветовали Массаро не позориться.
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"Вы действительно смеетесь над человеком, которого заживо съела акула? Независимо от того, из какой он страны, это отвратительно и подло", — написал один из читателей.
"Вы ужасный человек", — подчеркнул другой.
"Это просто мерзко", — отметил третий.
"Бездушный клоун", — поделился мнением еще один пользователь.
"Я думаю, что вас очень плохо воспитали", — подытожили комментаторы.
В августе прошлого года Пол Массаро опозорился, попытавшись уличить россиян в "колониальной политике". Он показал карту, где показано, насколько увеличилась территория России с 1471 года. В феврале он публиковал фото нашивки с изображением Бандеры у него на рукаве.