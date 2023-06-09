https://ria.ru/20230609/massaro-1877270206.html

Американский чиновник поглумился над россиянином, убитым акулой

Американский чиновник поглумился над россиянином, убитым акулой - РИА Новости, 09.06.2023

Американский чиновник поглумился над россиянином, убитым акулой

Пользователи Twitter раскритиковали старшего советника американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пола Массаро из-за поста о смерти... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T16:49

2023-06-09T16:49

2023-06-09T17:21

в мире

египет

россия

хургада

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали старшего советника американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пола Массаро из-за поста о смерти россиянина после нападения акулы в Египте. "Лучшее, что я видел за сегодня", — написал чиновник.Многие комментаторы посчитали эту публикацию глупой и посоветовали Массаро не позориться. "Вы действительно смеетесь над человеком, которого заживо съела акула? Независимо от того, из какой он страны, это отвратительно и подло", — написал один из читателей."Вы ужасный человек", — подчеркнул другой. "Это просто мерзко", — отметил третий."Бездушный клоун", — поделился мнением еще один пользователь. "Я думаю, что вас очень плохо воспитали", — подытожили комментаторы.В августе прошлого года Пол Массаро опозорился, попытавшись уличить россиян в "колониальной политике". Он показал карту, где показано, насколько увеличилась территория России с 1471 года. В феврале он публиковал фото нашивки с изображением Бандеры у него на рукаве.

https://ria.ru/20230609/akula-1877263283.html

египет

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в мире, египет, россия, хургада