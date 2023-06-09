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Американский чиновник поглумился над россиянином, убитым акулой - РИА Новости, 09.06.2023
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16:49 09.06.2023 (обновлено: 17:21 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/massaro-1877270206.html
Американский чиновник поглумился над россиянином, убитым акулой
Американский чиновник поглумился над россиянином, убитым акулой - РИА Новости, 09.06.2023
Американский чиновник поглумился над россиянином, убитым акулой
Пользователи Twitter раскритиковали старшего советника американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пола Массаро из-за поста о смерти... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T16:49
2023-06-09T17:21
в мире
египет
россия
хургада
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали старшего советника американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пола Массаро из-за поста о смерти россиянина после нападения акулы в Египте. "Лучшее, что я видел за сегодня", — написал чиновник.Многие комментаторы посчитали эту публикацию глупой и посоветовали Массаро не позориться. "Вы действительно смеетесь над человеком, которого заживо съела акула? Независимо от того, из какой он страны, это отвратительно и подло", — написал один из читателей."Вы ужасный человек", — подчеркнул другой. "Это просто мерзко", — отметил третий."Бездушный клоун", — поделился мнением еще один пользователь. "Я думаю, что вас очень плохо воспитали", — подытожили комментаторы.В августе прошлого года Пол Массаро опозорился, попытавшись уличить россиян в "колониальной политике". Он показал карту, где показано, насколько увеличилась территория России с 1471 года. В феврале он публиковал фото нашивки с изображением Бандеры у него на рукаве.
https://ria.ru/20230609/akula-1877263283.html
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в мире, египет, россия, хургада
В мире, Египет, Россия, Хургада
Американский чиновник поглумился над россиянином, убитым акулой

Американский политик Массаро поглумился над россиянином, убитым акулой в Хургаде

© Фото : Paul MassaroАмериканский чиновник Пол Массаро
Американский чиновник Пол Массаро - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Фото : Paul Massaro
Американский чиновник Пол Массаро. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали старшего советника американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пола Массаро из-за поста о смерти россиянина после нападения акулы в Египте.

"Лучшее, что я видел за сегодня", — написал чиновник.
© Paul Massaro/TwitterПост американского чиновника про смерть россиянина в Египте
Пост американского чиновника про смерть россиянина в Египте
© Paul Massaro/Twitter
Пост американского чиновника про смерть россиянина в Египте
Многие комментаторы посчитали эту публикацию глупой и посоветовали Массаро не позориться.
«
"Вы действительно смеетесь над человеком, которого заживо съела акула? Независимо от того, из какой он страны, это отвратительно и подло", — написал один из читателей.
"Вы ужасный человек", — подчеркнул другой.
"Это просто мерзко", — отметил третий.
"Бездушный клоун", — поделился мнением еще один пользователь.
"Я думаю, что вас очень плохо воспитали", — подытожили комментаторы.
В августе прошлого года Пол Массаро опозорился, попытавшись уличить россиян в "колониальной политике". Он показал карту, где показано, насколько увеличилась территория России с 1471 года. В феврале он публиковал фото нашивки с изображением Бандеры у него на рукаве.
Туристы на пляже Paradise на острове Гифтун в Красном море возле города Хургада - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
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Вчера, 16:22
 
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