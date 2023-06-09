https://ria.ru/20230609/marinka-1877121081.html

Пушилин рассчитывает на скорое освобождение Марьинки

Пушилин рассчитывает на скорое освобождение Марьинки - РИА Новости, 09.06.2023

Пушилин рассчитывает на скорое освобождение Марьинки

После дополнительной переброски чеченских подразделений в Марьинку ее освобождение не затянется, предположил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T07:12

2023-06-09T07:12

2023-06-09T07:21

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

артемовск

денис пушилин

безопасность

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ДОНЕЦК, 9 июн — РИА Новости. После дополнительной переброски чеченских подразделений в Марьинку ее освобождение не затянется, предположил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости."Вы знаете, я сроки уже называл приблизительные, и мне казалось, что Марьинка будет вот-вот освобождена после того, как мы перешли и освободили больше половины. Но там достаточно серьезный укрепрайон", — отметил собеседник агентства, отвечая на вопрос о сроках освобождения Марьинки.Там противник, не жалея сил, постоянно перебрасывает резервы, хотя и не в таких масштабах, как на Артемовск, добавил он."И вот, освобождение Марьинки — оно затянулось, но с учетом того, что сейчас дополнительно туда переброшены еще чеченские подразделения, которые ребята обстрелянные, то есть ребята мотивированные, я считаю, что надолго уже теперь точно освобождение полное Марьинки не должно затянуться", — отметил Пушилин. Он подчеркнул, что российским силам нужно двигаться дальше и освобождать следующие населенные пункты."Ну и самая важная для нас задача — это отодвигать (противника. — Прим. ред.) от Донецка на всех направлениях. Освободив Марьинку, отодвинув еще там противника, конечно, мы если не полностью исключим, то минимизируем или уменьшим обстрелы как раз Петровского, Кировского районов. Для нас это важно", — заключил Пушилин.Марьинка — пригород Донецка, расположенный в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда артиллерия противника регулярно обстреливает Донецк.

https://ria.ru/20230609/spetsoperatsiya-1877118696.html

донецк

донецкая народная республика

артемовск

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донецк, донецкая народная республика, артемовск, денис пушилин, безопасность