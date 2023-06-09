https://ria.ru/20230609/marinka-1877121081.html
Пушилин рассчитывает на скорое освобождение Марьинки
Пушилин рассчитывает на скорое освобождение Марьинки - РИА Новости, 09.06.2023
Пушилин рассчитывает на скорое освобождение Марьинки
После дополнительной переброски чеченских подразделений в Марьинку ее освобождение не затянется, предположил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T07:12
2023-06-09T07:12
2023-06-09T07:21
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донецк
донецкая народная республика
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денис пушилин
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ДОНЕЦК, 9 июн — РИА Новости. После дополнительной переброски чеченских подразделений в Марьинку ее освобождение не затянется, предположил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости."Вы знаете, я сроки уже называл приблизительные, и мне казалось, что Марьинка будет вот-вот освобождена после того, как мы перешли и освободили больше половины. Но там достаточно серьезный укрепрайон", — отметил собеседник агентства, отвечая на вопрос о сроках освобождения Марьинки.Там противник, не жалея сил, постоянно перебрасывает резервы, хотя и не в таких масштабах, как на Артемовск, добавил он."И вот, освобождение Марьинки — оно затянулось, но с учетом того, что сейчас дополнительно туда переброшены еще чеченские подразделения, которые ребята обстрелянные, то есть ребята мотивированные, я считаю, что надолго уже теперь точно освобождение полное Марьинки не должно затянуться", — отметил Пушилин. Он подчеркнул, что российским силам нужно двигаться дальше и освобождать следующие населенные пункты."Ну и самая важная для нас задача — это отодвигать (противника. — Прим. ред.) от Донецка на всех направлениях. Освободив Марьинку, отодвинув еще там противника, конечно, мы если не полностью исключим, то минимизируем или уменьшим обстрелы как раз Петровского, Кировского районов. Для нас это важно", — заключил Пушилин.Марьинка — пригород Донецка, расположенный в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда артиллерия противника регулярно обстреливает Донецк.
https://ria.ru/20230609/spetsoperatsiya-1877118696.html
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донецк, донецкая народная республика, артемовск, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Денис Пушилин, Безопасность
Пушилин рассчитывает на скорое освобождение Марьинки
Пушилин рассчитывает, что освобождение Марьинки больше не затянется
ДОНЕЦК, 9 июн — РИА Новости. После дополнительной переброски чеченских подразделений в Марьинку ее освобождение не затянется, предположил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости.
"Вы знаете, я сроки уже называл приблизительные, и мне казалось, что Марьинка будет вот-вот освобождена после того, как мы перешли и освободили больше половины. Но там достаточно серьезный укрепрайон", — отметил собеседник агентства, отвечая на вопрос о сроках освобождения Марьинки.
Там противник, не жалея сил, постоянно перебрасывает резервы, хотя и не в таких масштабах, как на Артемовск, добавил он.
«
"И вот, освобождение Марьинки — оно затянулось, но с учетом того, что сейчас дополнительно туда переброшены еще чеченские подразделения, которые ребята обстрелянные, то есть ребята мотивированные, я считаю, что надолго уже теперь точно освобождение полное Марьинки не должно затянуться", — отметил Пушилин.
Он подчеркнул, что российским силам нужно двигаться дальше и освобождать следующие населенные пункты.
"Ну и самая важная для нас задача — это отодвигать (противника. — Прим. ред.) от Донецка на всех направлениях. Освободив Марьинку, отодвинув еще там противника, конечно, мы если не полностью исключим, то минимизируем или уменьшим обстрелы как раз Петровского, Кировского районов
. Для нас это важно", — заключил Пушилин.
Марьинка — пригород Донецка, расположенный в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда артиллерия противника регулярно обстреливает Донецк.
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