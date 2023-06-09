https://ria.ru/20230609/magate-1877276398.html

МАГАТЭ запустит программу помощи Украине после ЧП на Каховской ГЭС

МАГАТЭ запустит программу помощи Украине после ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 09.06.2023

МАГАТЭ запустит программу помощи Украине после ЧП на Каховской ГЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о запуске программы помощи Украине после разрушения Каховской ГЭС, представит программу Владимиру Зеленскому... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T16:57

2023-06-09T16:57

2023-06-09T16:57

россия

украина

владимир зеленский

магатэ

разрушение каховской гэс

рафаэль гросси

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ВЕНА, 9 июн - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о запуске программы помощи Украине после разрушения Каховской ГЭС, представит программу Владимиру Зеленскому во время посещения Украины. "Сегодня я запускаю программу поддержки для Украины в связи с затоплением из-за Каховской ГЭС после запроса Владимира Зеленского о международной помощи. В ближайшие дни я возглавлю миссию на Украину... Я представлю этот новый план поддержки Зеленскому", - заявил Гросси в опубликованном на его странице в Twitter видео. Он добавил, что с помощью ядерных технологий они намерены оценить влияние ЧП на питьевую воду, здоровье людей, почвы и водные ресурсы, а также оценить состояние критической инфраструктуры. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Киевский режим должен понести ответственность за разрушение Каховской ГЭС, заявил в пятницу замглавы МИД России Михаил Газулин. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Регион с 30 сентября 2022 года вошел в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230609/ges-1877248719.html

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россия, украина, владимир зеленский, магатэ, разрушение каховской гэс, рафаэль гросси