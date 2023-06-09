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В Московском зоопарке у черных лебедей появились птенцы - РИА Новости, 09.06.2023
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Хорошие новости
 
07:47 09.06.2023 (обновлено: 09:21 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/lebedi-1877123186.html
В Московском зоопарке у черных лебедей появились птенцы
В Московском зоопарке у черных лебедей появились птенцы - РИА Новости, 09.06.2023
В Московском зоопарке у черных лебедей появились птенцы
В Московском зоопарке появились на свет птенцы черных лебедей, сообщила пресс-служба учреждения. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T07:47
2023-06-09T09:21
хорошие новости
общество
светлана акулова
московский зоопарк
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Московском зоопарке появились на свет птенцы черных лебедей, сообщила пресс-служба учреждения.&quot;В середине мая у пары черных лебедей появились два птенца. Первую неделю жизни они провели на спинах родителей. Маленькие лебедята вначале покрыты очень тонким темно-серым пухом, который быстро промокает. Поэтому после появления на свет они забираются на родителей&quot;, — говорится в релизе.По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, сейчас птенцы уже плавают самостоятельно, но предпочитают держаться неподалеку от родителей."Их пол неизвестен — и не будет известен еще долго. Сотрудники не трогают их, чтобы не волновать птенцов и родителей", — сказала она.Сейчас лебеди кормят птенцов тем же, что едят сами: специальным комбикормом, тертыми овощами, салатом."Обычно наши черные лебеди живут на Большом пруду. Но когда у них появляется потомство, семейство отселяют в отдельные вольеры. Сейчас увидеть птенчиков можно на Старой территории зоопарка в вольерном комплексе "Ручеек" — так как там всегда в доступе чистая проточная вода", — уточнили в пресс-службе.Этот комплекс находится рядом с овцебыками и ластоногими, добавили представители зоопарка.
https://ria.ru/20230607/pandy-1876696294.html
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общество, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Светлана Акулова, Московский зоопарк
В Московском зоопарке у черных лебедей появились птенцы

В Московском зоопарке у черных лебедей появились два птенца

© РИА Новости / В. Чин-Мо-Цай | Перейти в медиабанкЧерный лебедь
Черный лебедь - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / В. Чин-Мо-Цай
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Черный лебедь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Московском зоопарке появились на свет птенцы черных лебедей, сообщила пресс-служба учреждения.
«

"В середине мая у пары черных лебедей появились два птенца. Первую неделю жизни они провели на спинах родителей. Маленькие лебедята вначале покрыты очень тонким темно-серым пухом, который быстро промокает. Поэтому после появления на свет они забираются на родителей", — говорится в релизе.

По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, сейчас птенцы уже плавают самостоятельно, но предпочитают держаться неподалеку от родителей.
"Их пол неизвестен — и не будет известен еще долго. Сотрудники не трогают их, чтобы не волновать птенцов и родителей", — сказала она.
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Сейчас лебеди кормят птенцов тем же, что едят сами: специальным комбикормом, тертыми овощами, салатом.
"Обычно наши черные лебеди живут на Большом пруду. Но когда у них появляется потомство, семейство отселяют в отдельные вольеры. Сейчас увидеть птенчиков можно на Старой территории зоопарка в вольерном комплексе "Ручеек" — так как там всегда в доступе чистая проточная вода", — уточнили в пресс-службе.
Этот комплекс находится рядом с овцебыками и ластоногими, добавили представители зоопарка.
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