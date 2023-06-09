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В МИД не ждут хорошего от отношений с Латвией после избрания Ринкевичса

В МИД не ждут хорошего от отношений с Латвией после избрания Ринкевичса - РИА Новости, 09.06.2023

В МИД не ждут хорошего от отношений с Латвией после избрания Ринкевичса

В российском МИД не ждут ничего хорошего для отношений с Латвией после избрания Эдгарса Ринкевичса президентом прибалтийской республики, заявили РИА Новости во... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T07:07

2023-06-09T07:07

2023-06-09T09:33

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латвия

эдгарс ринкевичс

эгилс левитс

политика

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В российском МИД не ждут ничего хорошего для отношений с Латвией после избрания Эдгарса Ринкевичса президентом прибалтийской республики, заявили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве."Ключевую роль в демонизации и провоцировании России играл Ринкевичс в качестве министра иностранных дел. Видимо, и в новом качестве он продолжит усердно реализовывать эту политическую установку", — подчеркнули дипломаты.В конце мая сейм Латвии избрал Ринкевичса президентом на следующие четыре года. Официально он вступит в должность 8 июля. Действующий президент Эгилс Левитс отказался баллотироваться на второй срок.

https://ria.ru/20230531/rinkevichs-1875344787.html

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россия, латвия, эдгарс ринкевичс, эгилс левитс, политика