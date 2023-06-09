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В МИД не ждут хорошего от отношений с Латвией после избрания Ринкевичса
В МИД не ждут хорошего от отношений с Латвией после избрания Ринкевичса - РИА Новости, 09.06.2023
В МИД не ждут хорошего от отношений с Латвией после избрания Ринкевичса
В российском МИД не ждут ничего хорошего для отношений с Латвией после избрания Эдгарса Ринкевичса президентом прибалтийской республики, заявили РИА Новости во... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T07:07
2023-06-09T07:07
2023-06-09T09:33
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эдгарс ринкевичс
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политика
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В российском МИД не ждут ничего хорошего для отношений с Латвией после избрания Эдгарса Ринкевичса президентом прибалтийской республики, заявили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве."Ключевую роль в демонизации и провоцировании России играл Ринкевичс в качестве министра иностранных дел. Видимо, и в новом качестве он продолжит усердно реализовывать эту политическую установку", — подчеркнули дипломаты.В конце мая сейм Латвии избрал Ринкевичса президентом на следующие четыре года. Официально он вступит в должность 8 июля. Действующий президент Эгилс Левитс отказался баллотироваться на второй срок.
https://ria.ru/20230531/rinkevichs-1875344787.html
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россия, латвия, эдгарс ринкевичс, эгилс левитс, политика
Россия, Латвия, Эдгарс Ринкевичс, Эгилс Левитс, Политика
В МИД не ждут хорошего от отношений с Латвией после избрания Ринкевичса
В МИД не ждут улучшения отношений с Латвией после избрания Ринкевичса президентом