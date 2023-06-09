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В МИД не ждут хорошего от отношений с Латвией после избрания Ринкевичса - РИА Новости, 09.06.2023
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07:07 09.06.2023 (обновлено: 09:33 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/latviya-1877120908.html
В МИД не ждут хорошего от отношений с Латвией после избрания Ринкевичса
В МИД не ждут хорошего от отношений с Латвией после избрания Ринкевичса - РИА Новости, 09.06.2023
В МИД не ждут хорошего от отношений с Латвией после избрания Ринкевичса
В российском МИД не ждут ничего хорошего для отношений с Латвией после избрания Эдгарса Ринкевичса президентом прибалтийской республики, заявили РИА Новости во... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T07:07
2023-06-09T09:33
россия
латвия
эдгарс ринкевичс
эгилс левитс
политика
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В российском МИД не ждут ничего хорошего для отношений с Латвией после избрания Эдгарса Ринкевичса президентом прибалтийской республики, заявили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве."Ключевую роль в демонизации и провоцировании России играл Ринкевичс в качестве министра иностранных дел. Видимо, и в новом качестве он продолжит усердно реализовывать эту политическую установку", — подчеркнули дипломаты.В конце мая сейм Латвии избрал Ринкевичса президентом на следующие четыре года. Официально он вступит в должность 8 июля. Действующий президент Эгилс Левитс отказался баллотироваться на второй срок.
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россия, латвия, эдгарс ринкевичс, эгилс левитс, политика
Россия, Латвия, Эдгарс Ринкевичс, Эгилс Левитс, Политика
В МИД не ждут хорошего от отношений с Латвией после избрания Ринкевичса

В МИД не ждут улучшения отношений с Латвией после избрания Ринкевичса президентом

© AP Photo / Darko VojinovicЛатвийский государственный и политический деятель Эдгарс Ринкевичс
Латвийский государственный и политический деятель Эдгарс Ринкевичс - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Латвийский государственный и политический деятель Эдгарс Ринкевичс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн РИА Новости. В российском МИД не ждут ничего хорошего для отношений с Латвией после избрания Эдгарса Ринкевичса президентом прибалтийской республики, заявили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.
"Ключевую роль в демонизации и провоцировании России играл Ринкевичс в качестве министра иностранных дел. Видимо, и в новом качестве он продолжит усердно реализовывать эту политическую установку", — подчеркнули дипломаты.
В конце мая сейм Латвии избрал Ринкевичса президентом на следующие четыре года. Официально он вступит в должность 8 июля. Действующий президент Эгилс Левитс отказался баллотироваться на второй срок.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Биография Эдгарса Ринкевичса
31 мая, 15:40
 
РоссияЛатвияЭдгарс РинкевичсЭгилс ЛевитсПолитика
 
 
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