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В Херсонской области после обстрела ВСУ детской базы погиб один человек - РИА Новости, 09.06.2023
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19:22 09.06.2023 (обновлено: 21:38 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/lager-1877313108.html
В Херсонской области после обстрела ВСУ детской базы погиб один человек
В Херсонской области после обстрела ВСУ детской базы погиб один человек - РИА Новости, 09.06.2023
В Херсонской области после обстрела ВСУ детской базы погиб один человек
После удара ВСУ по детской базе отдыха в Геническом районе погиб один человек, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T19:22
2023-06-09T21:38
херсонская область
вооруженные силы украины
россия
происшествия
владимир сальдо
специальная военная операция на украине
лондон
киев
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. После удара ВСУ по детской базе отдыха в Геническом районе погиб один человек, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале."Еще одно подтверждение варварства и бесчеловечности киевского режима, управляемого из Лондона: обломки ракеты Storm Shadow, направленной на детский оздоровительный лагерь "Днепряны" на Арабатской стрелке. Одну ракету сбили, но две все же достигли цели. В результате один человек погиб, еще один получил ранения", — написал он.Номера и маркировка на обломках показывают, что украинские военные били именно британскими ракетами, переданными Киеву в конце весны, отметил врио главы региона."По нашим данным, ракеты летели на Бердянск, но потом были специально перенацелены на детский лагерь. Это притом, что уже начался летний оздоровительный сезон для школьников. Ракеты, несущие смерть детям", — заявил Сальдо.О ракетном ударе по детской базе отдыха в Геническом районе стало известно сегодня днем. В администрации Херсонской области подчеркивали, что на попавшей под обстрел Арабатской стрелке находятся только мирные жители и гражданские объекты. Там проживают в том числе эвакуированные из Херсона, а также с подтопленных после разрушения Каховской ГЭС территорий — в основном женщины, дети и старики.Великобритания сообщила о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow в начале мая. Дальность поражения их экспортной модификации — около 250 километров. Как предупреждали в МИД России, это решение Лондона ведет к серьезной эскалации.
https://ria.ru/20230608/obstrel-1876939082.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, россия, происшествия, владимир сальдо, лондон, киев
Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия, Владимир Сальдо, Специальная военная операция на Украине, Лондон, Киев
В Херсонской области после обстрела ВСУ детской базы погиб один человек

Сальдо: в Херсонской области после удара ВСУ по детскому лагерю погиб один человек

Обстрел пионерского лагеря в Херсонской области тремя ракетами Storm Shadow со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
Обстрел пионерского лагеря в Херсонской области тремя ракетами Storm Shadow со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
Обстрел пионерского лагеря в Херсонской области тремя ракетами Storm Shadow со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. После удара ВСУ по детской базе отдыха в Геническом районе погиб один человек, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Еще одно подтверждение варварства и бесчеловечности киевского режима, управляемого из Лондона: обломки ракеты Storm Shadow, направленной на детский оздоровительный лагерь "Днепряны" на Арабатской стрелке. Одну ракету сбили, но две все же достигли цели. В результате один человек погиб, еще один получил ранения", — написал он.
Номера и маркировка на обломках показывают, что украинские военные били именно британскими ракетами, переданными Киеву в конце весны, отметил врио главы региона.
"По нашим данным, ракеты летели на Бердянск, но потом были специально перенацелены на детский лагерь. Это притом, что уже начался летний оздоровительный сезон для школьников. Ракеты, несущие смерть детям", — заявил Сальдо.
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О ракетном ударе по детской базе отдыха в Геническом районе стало известно сегодня днем. В администрации Херсонской области подчеркивали, что на попавшей под обстрел Арабатской стрелке находятся только мирные жители и гражданские объекты. Там проживают в том числе эвакуированные из Херсона, а также с подтопленных после разрушения Каховской ГЭС территорий — в основном женщины, дети и старики.
Великобритания сообщила о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow в начале мая. Дальность поражения их экспортной модификации — около 250 километров. Как предупреждали в МИД России, это решение Лондона ведет к серьезной эскалации.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествияВладимир СальдоЛондонКиев
 
 
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