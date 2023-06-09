https://ria.ru/20230609/krym-1877285656.html
"Только в тюремной робе". В Крыму ответили на угрозу захватить полуостров
"Только в тюремной робе". В Крыму ответили на угрозу захватить полуостров - РИА Новости, 09.06.2023
"Только в тюремной робе". В Крыму ответили на угрозу захватить полуостров
Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов, комментируя угрозу представителя украинской разведки захватить Крым, заявил, что... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T17:28
2023-06-09T17:28
2023-06-09T17:28
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
вооруженные силы украины
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов, комментируя угрозу представителя украинской разведки захватить Крым, заявил, что украинские военные смогут попасть на полуостров лишь в статусе военнопленных. Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов заявил в интервью изданию "Украинская правда", что поскольку сейчас идёт активная фаза боевых действий, неправильно обсуждать конкретные даты захвата Крыма, но это будет сделано, когда "будет тепло". "Очевидно, что такие заявления являются результатом невероятных фантомных болей по навсегда потерянному для них Крыму. Абсолютно логичным является и их желание своими глазами увидеть кардинальные преобразования нашего прекрасного полуострова. Хотелось бы также отметить, что под словом "тепло" нет никакого ориентира. Это могут быть тридцатые, пятидесятые года и так далее. Но тем не менее если они и попадут к нам с жаждой погреться на солнышке, то только в тюремной робе или в статусе военнопленных. Но им нужно учитывать, что это нахождение будет для них крайне неприятным, поскольку им придётся взглянуть в глаза родителям и близким наших защитников, которые погибли на фронте", - сказал РИА Новости Трофимов. По его словам, все лица, которые пытаются дестабилизировать обстановку в Крыму, неминуемо понесут заслуженное наказание. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230609/krym-1877178512.html
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россия, украина, в мире, вооруженные силы украины, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Республика Крым
"Только в тюремной робе". В Крыму ответили на угрозу захватить полуостров
Депутат Трофимов: украинские военные смогут попасть в Крым лишь в статусе военнопленных
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов, комментируя угрозу представителя украинской разведки захватить Крым, заявил, что украинские военные смогут попасть на полуостров лишь в статусе военнопленных.
Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов заявил в интервью изданию "Украинская правда", что поскольку сейчас идёт активная фаза боевых действий, неправильно обсуждать конкретные даты захвата Крыма, но это будет сделано, когда "будет тепло".
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"Очевидно, что такие заявления являются результатом невероятных фантомных болей по навсегда потерянному для них Крыму. Абсолютно логичным является и их желание своими глазами увидеть кардинальные преобразования нашего прекрасного полуострова. Хотелось бы также отметить, что под словом "тепло" нет никакого ориентира. Это могут быть тридцатые, пятидесятые года и так далее. Но тем не менее если они и попадут к нам с жаждой погреться на солнышке, то только в тюремной робе или в статусе военнопленных. Но им нужно учитывать, что это нахождение будет для них крайне неприятным, поскольку им придётся взглянуть в глаза родителям и близким наших защитников, которые погибли на фронте", - сказал РИА Новости Трофимов.
По его словам, все лица, которые пытаются дестабилизировать обстановку в Крыму, неминуемо понесут заслуженное наказание.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе
высказались за вхождение в состав России
. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев
по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам президента РФ Владимира Путина
, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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