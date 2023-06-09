https://ria.ru/20230609/krym-1877251898.html

Сенатор заявил, что суд в Гааге юридически признал Крым российским

Сенатор заявил, что суд в Гааге юридически признал Крым российским - РИА Новости, 09.06.2023

Сенатор заявил, что суд в Гааге юридически признал Крым российским

Верховный суд Нидерландов обосновал отказ вернуть скифское золото крымским музеям тем, что полуостров вошел в состав России и, таким образом, юридически признал РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T15:48

2023-06-09T15:48

2023-06-09T16:37

в мире

нидерланды

россия

украина

константин косачев

совет федерации рф

ситуация вокруг коллекции скифского золота

республика крым

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Верховный суд Нидерландов обосновал отказ вернуть скифское золото крымским музеям тем, что полуостров вошел в состав России и, таким образом, юридически признал этот факт, заявил в Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев."В обосновании своего решения Верховный суд Нидерландов признал факт вхождения Крыма в состав России! Юридически именно это обстоятельство стало решающим в данном деле", — написал он.Сенатор обратил внимание на то, что в решении суда (раздел 2 "Принципы и факты") указывается, что 6 марта 2014 года парламент Автономной Республики Крым согласился "отделиться от государства Украина и присоединиться к Российской Федерации", а затем республика провела референдум, по итогам которого вошла в состав России. "Далее по тексту суд отмечает: "В свете того факта, что музеем в настоящее время управляет другая (российская) организация, эта коллекция, таким образом, вышла из-под контроля государства Украина", — процитировал Косачев. Он подчеркнул, что теперь можно ссылаться на это решение.Вердикт Верховного суда Нидерландов сенатор назвал политизированным."Решение передать художественные ценности Киеву объясняется не заботой об их сохранности, а именно желанием продемонстрировать поддержку Украины назло России", — полагает он. При этом, отметил Косачев, суд проигнорировал доводы крымских музеев о том, что передача скифского золота Украине может повлечь за собой форс-мажорную ситуацию, связанную с опасностью уничтожения, утраты или повреждения музейных экспонатов.Однако, напомнил парламентарий, Верховный суд — конечная инстанция в рамках судебной системы Нидерландов, и дальнейшему обжалованию решение не подлежит.Коллекцию скифского золота, в которой около двух тысяч уникальных экспонатов из собраний Восточно-Крымского музея-заповедника, Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного музея-заповедника и музея-заповедника "Херсонес Таврический", в феврале 2014 года отправили на выставку в Музей Алларда Пирсона в Амстердаме. После воссоединения полуострова с Россией права на экспонаты заявил Киев. Тогда Университет Амстердама — куратор музея — решил не возвращать их ни Украине, ни Крыму до решения суда. В конце 2016 года окружной суд Амстердама постановил передать коллекцию Украине, в 2021-м решение в пользу Киева принял и Апелляционный суд Амстердама. В результате дело дошло до Верховного суда, который сегодня окончательно оставил этот вердикт в силе.

https://ria.ru/20230210/zoloto-1851014540.html

https://ria.ru/20230127/kollektsii-1847300227.html

нидерланды

россия

украина

республика крым

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нидерланды, россия, украина, константин косачев, совет федерации рф, ситуация вокруг коллекции скифского золота, республика крым