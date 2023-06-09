https://ria.ru/20230609/krym-1877178512.html

В Госдуме ответили на угрозы Киева захватить Крым стихами Пушкина

В Госдуме ответили на угрозы Киева захватить Крым стихами Пушкина - РИА Новости, 09.06.2023

В Госдуме ответили на угрозы Киева захватить Крым стихами Пушкина

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя угрозу представителя украинской разведки захватить Крым, заявил, что на... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T12:41

2023-06-09T12:41

2023-06-09T12:41

специальная военная операция на украине

леонид ивлев

госдума рф

украина

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя угрозу представителя украинской разведки захватить Крым, заявил, что на полуострове уже есть кладбища иностранных захватчиков, и процитировал на этот счет стихи Александра Пушкина. Представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил в интервью изданию "Украинская правда", что поскольку сейчас идет активная фаза боевых действий, неправильно обсуждать конкретные даты захвата Крыма, но это будет сделано, когда "будет тепло". "В российском Крыму всегда тепло и люди хорошие. Крым живет полноценной жизнью. А вот захватчиков, украинских фашистов и НАТОвцев не любят, но готовы достойно встретить - так, что мало не покажется. У нашего великого поэта Александра Пушкина есть строки: "Так высылайте ж к нам, витии, своих озлобленных сынов: есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, в Крыму уже есть кладбища иностранных захватчиков: французские, английские, турецкие, немецкие. "Похоже, кто-то заинтересован, чтобы в Крыму появились новые иностранные кладбища", - добавил депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230608/krym-1877098675.html

https://ria.ru/20230607/krym-1876699976.html

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леонид ивлев, госдума рф, украина, республика крым