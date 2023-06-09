https://ria.ru/20230609/konkurentsiya-1877171649.html

В Кремле напомнили о лидирующих позициях России в атомной отрасли

В Кремле напомнили о лидирующих позициях России в атомной отрасли - РИА Новости, 09.06.2023

В Кремле напомнили о лидирующих позициях России в атомной отрасли

Недобросовестная конкуренция в атомной отрасли в мире вызывает обеспокоенность в Москве, Россия стала лидером в этой сфере в условиях жесткой конкуренции,... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T12:13

2023-06-09T12:13

2023-06-09T12:13

новости - ядерные технологии

россия

дмитрий песков

сша

великобритания

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Недобросовестная конкуренция в атомной отрасли в мире вызывает обеспокоенность в Москве, Россия стала лидером в этой сфере в условиях жесткой конкуренции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Накануне Белый дом сообщил, что США и Великобритания согласовали новое экономическое партнерство, нацеленное на противодействие России на мировом рынке атомной энергетики. На вопрос о том, не опасаются ли в Кремле недобросовестной конкуренции в связи с инициативой Вашингтона и Лондона, Песков заметил, что с такой конкуренцией "не единожды приходилось сталкиваться, к сожалению", и "да, это то, что вызывает нашу обеспокоенность". "Становление конкурентных преимуществ российской атомной отрасли происходило на мировом рынке в условиях жесточайшей конкуренции и именно в результате этой жесточайшей конкуренции российская атомная отрасль доказала свои лидирующие позиции. Они достаточно крепки и наша атомная отрасль готова дальше тем, кто заинтересован в сотрудничестве доказывать свои преимущества", - подчеркнул пресс-секретарь президента России.

https://ria.ru/20230525/porazhenie-1873962179.html

https://ria.ru/20230422/atom-1866957253.html

россия

сша

великобритания

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - ядерные технологии, россия, дмитрий песков, сша, великобритания