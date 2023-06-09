https://ria.ru/20230609/konkurentsiya-1877171649.html
В Кремле напомнили о лидирующих позициях России в атомной отрасли
В Кремле напомнили о лидирующих позициях России в атомной отрасли - РИА Новости, 09.06.2023
В Кремле напомнили о лидирующих позициях России в атомной отрасли
Недобросовестная конкуренция в атомной отрасли в мире вызывает обеспокоенность в Москве, Россия стала лидером в этой сфере в условиях жесткой конкуренции,... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T12:13
2023-06-09T12:13
2023-06-09T12:13
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Недобросовестная конкуренция в атомной отрасли в мире вызывает обеспокоенность в Москве, Россия стала лидером в этой сфере в условиях жесткой конкуренции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Накануне Белый дом сообщил, что США и Великобритания согласовали новое экономическое партнерство, нацеленное на противодействие России на мировом рынке атомной энергетики. На вопрос о том, не опасаются ли в Кремле недобросовестной конкуренции в связи с инициативой Вашингтона и Лондона, Песков заметил, что с такой конкуренцией "не единожды приходилось сталкиваться, к сожалению", и "да, это то, что вызывает нашу обеспокоенность". "Становление конкурентных преимуществ российской атомной отрасли происходило на мировом рынке в условиях жесточайшей конкуренции и именно в результате этой жесточайшей конкуренции российская атомная отрасль доказала свои лидирующие позиции. Они достаточно крепки и наша атомная отрасль готова дальше тем, кто заинтересован в сотрудничестве доказывать свои преимущества", - подчеркнул пресс-секретарь президента России.
https://ria.ru/20230525/porazhenie-1873962179.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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новости - ядерные технологии, россия, дмитрий песков, сша, великобритания
Новости - Ядерные технологии, Россия, Дмитрий Песков, США, Великобритания
В Кремле напомнили о лидирующих позициях России в атомной отрасли
Песков: Россия стала лидером в атомной отрасли в мире в условиях жесткой конкуренции
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Недобросовестная конкуренция в атомной отрасли в мире вызывает обеспокоенность в Москве, Россия стала лидером в этой сфере в условиях жесткой конкуренции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне Белый дом сообщил, что США и Великобритания согласовали новое экономическое партнерство, нацеленное на противодействие России на мировом рынке атомной энергетики.
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На вопрос о том, не опасаются ли в Кремле недобросовестной конкуренции в связи с инициативой Вашингтона и Лондона, Песков заметил, что с такой конкуренцией "не единожды приходилось сталкиваться, к сожалению", и "да, это то, что вызывает нашу обеспокоенность".
«
"Становление конкурентных преимуществ российской атомной отрасли происходило на мировом рынке в условиях жесточайшей конкуренции и именно в результате этой жесточайшей конкуренции российская атомная отрасль доказала свои лидирующие позиции. Они достаточно крепки и наша атомная отрасль готова дальше тем, кто заинтересован в сотрудничестве доказывать свои преимущества", - подчеркнул пресс-секретарь президента России.
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