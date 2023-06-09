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В Хабаровском крае запустят Тихоокеанский металлургический комбинат

В Хабаровском крае запустят Тихоокеанский металлургический комбинат - РИА Новости, 09.06.2023

В Хабаровском крае запустят Тихоокеанский металлургический комбинат

Тихоокеанский металлургический комбинат запустят в Хабаровском крае, его мощность втрое превысит объемы металлургического комбината в Мариуполе "Азовсталь",... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T06:54

2023-06-09T06:54

2023-06-09T06:54

экономика

хабаровский край

россия

мариуполь

михаил дегтярев

ржд

русская медная компания

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ХАБАРОВСК, 9 июн - РИА Новости. Тихоокеанский металлургический комбинат запустят в Хабаровском крае, его мощность втрое превысит объемы металлургического комбината в Мариуполе "Азовсталь", заявил губернатор Михаил Дегтярев. Глава региона в Москве принял участие в заседании совета Дальневосточного федерального округа под руководством зампреда правительства РФ - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Основными вопросами повестки стали: поддержка специальной военной операции, повышение инвестклимата, создание социальной инфраструктуры по нацпроектам и президентской дальневосточной "Единой субсидии", а также подготовка к Восточному экономическому форуму-2023. "В этом году запускаем новый проект – Тихоокеанский металлургический комбинат. Его мощность в три раза превысит объемы легендарной "Азовстали", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале после прошедшего мероприятия. Губернатор отметил, что по итогам прошлого года по инвестициям и промышленному производству Хабаровский край вышел в плюс. "Например, если в 2021-м было восемь резидентов ТОР, то уже в 2022-м - 21. Только за пять месяцев этого года к ним добавилось девять новых резидентов. Мы заявились в ТОР "Патриотическая". Среди основной номенклатуры от региона – тактические вездеходы "Ерофей" для нужд СВО, патроны и сердечники для пуль. За первые пять месяцев года увеличен в 1,5 раза объем инвестиций в реальный сектор экономики по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - указал глава региона. Дегтярев обратил внимание, что прошлый год для региона был рекордным: началась реализация масштабных проектов РЖД, строительство Тихоокеанской железной дороги и нового порта Эльга. Сюда же относится Малмыжский ГОК "Русской медной компании" - в марте-2024 планируется его запуск. Также вторая очередь крупнейшего ГОКа в городе Амурске. Как уточняет правительство региона, на совете было отмечено, что Дальний Восток остается лидером по привлечению инвестиций на душу населения. Объем фактических финансовых вложений в ДФО в проекты с господдержкой составил 3,2 триллиона рублей. Введено в эксплуатацию 636 проектов, создано 118 тысяч рабочих мест.

https://ria.ru/20230609/ekspozitsiya-1877119460.html

https://realty.ria.ru/20230518/khabarovsk-1872676578.html

хабаровский край

россия

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экономика, хабаровский край, россия, мариуполь, михаил дегтярев, ржд, русская медная компания