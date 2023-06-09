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В Хабаровском крае запустят Тихоокеанский металлургический комбинат - РИА Новости, 09.06.2023
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06:54 09.06.2023
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В Хабаровском крае запустят Тихоокеанский металлургический комбинат
В Хабаровском крае запустят Тихоокеанский металлургический комбинат - РИА Новости, 09.06.2023
В Хабаровском крае запустят Тихоокеанский металлургический комбинат
Тихоокеанский металлургический комбинат запустят в Хабаровском крае, его мощность втрое превысит объемы металлургического комбината в Мариуполе "Азовсталь",... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T06:54
2023-06-09T06:54
экономика
хабаровский край
россия
мариуполь
михаил дегтярев
ржд
русская медная компания
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ХАБАРОВСК, 9 июн - РИА Новости. Тихоокеанский металлургический комбинат запустят в Хабаровском крае, его мощность втрое превысит объемы металлургического комбината в Мариуполе "Азовсталь", заявил губернатор Михаил Дегтярев. Глава региона в Москве принял участие в заседании совета Дальневосточного федерального округа под руководством зампреда правительства РФ - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Основными вопросами повестки стали: поддержка специальной военной операции, повышение инвестклимата, создание социальной инфраструктуры по нацпроектам и президентской дальневосточной "Единой субсидии", а также подготовка к Восточному экономическому форуму-2023. "В этом году запускаем новый проект – Тихоокеанский металлургический комбинат. Его мощность в три раза превысит объемы легендарной "Азовстали", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале после прошедшего мероприятия. Губернатор отметил, что по итогам прошлого года по инвестициям и промышленному производству Хабаровский край вышел в плюс. "Например, если в 2021-м было восемь резидентов ТОР, то уже в 2022-м - 21. Только за пять месяцев этого года к ним добавилось девять новых резидентов. Мы заявились в ТОР "Патриотическая". Среди основной номенклатуры от региона – тактические вездеходы "Ерофей" для нужд СВО, патроны и сердечники для пуль. За первые пять месяцев года увеличен в 1,5 раза объем инвестиций в реальный сектор экономики по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - указал глава региона. Дегтярев обратил внимание, что прошлый год для региона был рекордным: началась реализация масштабных проектов РЖД, строительство Тихоокеанской железной дороги и нового порта Эльга. Сюда же относится Малмыжский ГОК "Русской медной компании" - в марте-2024 планируется его запуск. Также вторая очередь крупнейшего ГОКа в городе Амурске. Как уточняет правительство региона, на совете было отмечено, что Дальний Восток остается лидером по привлечению инвестиций на душу населения. Объем фактических финансовых вложений в ДФО в проекты с господдержкой составил 3,2 триллиона рублей. Введено в эксплуатацию 636 проектов, создано 118 тысяч рабочих мест.
https://ria.ru/20230609/ekspozitsiya-1877119460.html
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экономика, хабаровский край, россия, мариуполь, михаил дегтярев, ржд, русская медная компания
Экономика, Хабаровский край, Россия, Мариуполь, Михаил Дегтярев, РЖД, Русская медная компания
В Хабаровском крае запустят Тихоокеанский металлургический комбинат

Губернатор Дягтерев: в Хабаровском крае запустят Тихоокеанский металлургический комбинат

© РИА Новости / Александр Коркка | Перейти в медиабанкМеталлургический комбинат
Металлургический комбинат - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Александр Коркка
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Металлургический комбинат. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 9 июн - РИА Новости. Тихоокеанский металлургический комбинат запустят в Хабаровском крае, его мощность втрое превысит объемы металлургического комбината в Мариуполе "Азовсталь", заявил губернатор Михаил Дегтярев.
Глава региона в Москве принял участие в заседании совета Дальневосточного федерального округа под руководством зампреда правительства РФ - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Основными вопросами повестки стали: поддержка специальной военной операции, повышение инвестклимата, создание социальной инфраструктуры по нацпроектам и президентской дальневосточной "Единой субсидии", а также подготовка к Восточному экономическому форуму-2023.
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"В этом году запускаем новый проект – Тихоокеанский металлургический комбинат. Его мощность в три раза превысит объемы легендарной "Азовстали", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале после прошедшего мероприятия.
Губернатор отметил, что по итогам прошлого года по инвестициям и промышленному производству Хабаровский край вышел в плюс.
"Например, если в 2021-м было восемь резидентов ТОР, то уже в 2022-м - 21. Только за пять месяцев этого года к ним добавилось девять новых резидентов. Мы заявились в ТОР "Патриотическая". Среди основной номенклатуры от региона – тактические вездеходы "Ерофей" для нужд СВО, патроны и сердечники для пуль. За первые пять месяцев года увеличен в 1,5 раза объем инвестиций в реальный сектор экономики по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - указал глава региона.
Дегтярев обратил внимание, что прошлый год для региона был рекордным: началась реализация масштабных проектов РЖД, строительство Тихоокеанской железной дороги и нового порта Эльга. Сюда же относится Малмыжский ГОК "Русской медной компании" - в марте-2024 планируется его запуск. Также вторая очередь крупнейшего ГОКа в городе Амурске.
Как уточняет правительство региона, на совете было отмечено, что Дальний Восток остается лидером по привлечению инвестиций на душу населения. Объем фактических финансовых вложений в ДФО в проекты с господдержкой составил 3,2 триллиона рублей. Введено в эксплуатацию 636 проектов, создано 118 тысяч рабочих мест.
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