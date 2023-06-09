https://ria.ru/20230609/kitay-1877160935.html
Координация России и КНР стабилизирует обстановку в мире, заявил Герасимов
Координация России и КНР стабилизирует обстановку в мире, заявил Герасимов - РИА Новости, 09.06.2023
Координация России и КНР стабилизирует обстановку в мире, заявил Герасимов
Координация усилий России и Китая на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T11:35
2023-06-09T11:35
2023-06-09T11:35
безопасность
россия
китай
валерий герасимов
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Координация усилий России и Китая на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, слова которого приводят в пятницу в Минобороны России. По данным российского военного ведомства, Герасимов провел переговоры по видео-конференц-связи с начальником Объединенного штаба Центрального военного совета Китая генерал-полковником Лю Чжэньли, назначенным на должность в марте. "Координация усилий России и Китайской Народной Республики на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире. Примером могут служить совместные военные учения как на двусторонней основе, так и в рамках Шанхайской организации сотрудничества и "СМОА плюс", которые способствуют углублению позитивных контактов в оборонной сфере", - сообщил Герасимов в ходе разговора с китайским коллегой.
https://ria.ru/20230607/patrulirovanie-1876772075.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, китай, валерий герасимов
Безопасность, Россия, Китай, Валерий Герасимов
Координация России и КНР стабилизирует обстановку в мире, заявил Герасимов
Герасимов заявил, что совместные усилия Москвы и Пекина стабилизируют обстановку в мире
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Координация усилий России и Китая на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, слова которого приводят в пятницу в Минобороны России.
По данным российского военного ведомства, Герасимов провел переговоры по видео-конференц-связи с начальником Объединенного штаба Центрального военного совета Китая генерал-полковником Лю Чжэньли, назначенным на должность в марте.
"Координация усилий России и Китайской Народной Республики на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире. Примером могут служить совместные военные учения как на двусторонней основе, так и в рамках Шанхайской организации сотрудничества и "СМОА плюс", которые способствуют углублению позитивных контактов в оборонной сфере", - сообщил Герасимов в ходе разговора с китайским коллегой.
Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование