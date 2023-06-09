https://ria.ru/20230609/kitay-1877160935.html

Координация России и КНР стабилизирует обстановку в мире, заявил Герасимов

Координация России и КНР стабилизирует обстановку в мире, заявил Герасимов - РИА Новости, 09.06.2023

Координация России и КНР стабилизирует обстановку в мире, заявил Герасимов

Координация усилий России и Китая на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T11:35

2023-06-09T11:35

2023-06-09T11:35

безопасность

россия

китай

валерий герасимов

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Координация усилий России и Китая на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, слова которого приводят в пятницу в Минобороны России. По данным российского военного ведомства, Герасимов провел переговоры по видео-конференц-связи с начальником Объединенного штаба Центрального военного совета Китая генерал-полковником Лю Чжэньли, назначенным на должность в марте. "Координация усилий России и Китайской Народной Республики на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире. Примером могут служить совместные военные учения как на двусторонней основе, так и в рамках Шанхайской организации сотрудничества и "СМОА плюс", которые способствуют углублению позитивных контактов в оборонной сфере", - сообщил Герасимов в ходе разговора с китайским коллегой.

https://ria.ru/20230607/patrulirovanie-1876772075.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, китай, валерий герасимов