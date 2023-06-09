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Россияне раскупают путевки в Китай - РИА Новости, 09.06.2023
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Туризм
 
01:20 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/kitay-1877033328.html
Россияне раскупают путевки в Китай
Россияне раскупают путевки в Китай - РИА Новости, 09.06.2023
Россияне раскупают путевки в Китай
Русскоговорящий гид, работающая в китайском городе Сиань, куда уже летают прямые рейсы из России, рассказала, что спрос на экскурсионный отдых в КНР у россиян... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T01:20
2023-06-09T01:20
туризм
новости - туризм
китай
сиань
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Русскоговорящий гид, работающая в китайском городе Сиань, куда уже летают прямые рейсы из России, рассказала, что спрос на экскурсионный отдых в КНР у россиян активно восстанавливается, сообщает АТОР."До пандемии россияне были частыми гостями Сианя, сейчас интерес восстанавливается. Как и до пандемии, туристы из России приезжают на несколько дней в рамках комбинированных программ, включающих также посещение Пекина, Шанхая, Лояна и Шаолиня", – рассказала экскурсовод. Гости осматривают исторический центр города, храмы, горячие источники.Туристов из США и Европы пока мало, добавила она.Из Москвы в Сиань летает China Eastern. На борту нет системы развлечений, но зато очень вкусно кормят, отмечают эксперты ассоциации. Дорога занимает более семи часов. Проблем с прохождением границы и ковидными формальностями у россиян нет, виза нужна.
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новости - туризм, китай, сиань, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм
Туризм, Новости - Туризм, Китай, Сиань, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм
Россияне раскупают путевки в Китай

АТОР: спрос россиян на поездки в Китай восстанавливается

© Фото : Вероника БуклейГород Сиань в провинции Шэньси
Город Сиань в провинции Шэньси - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Фото : Вероника Буклей
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Русскоговорящий гид, работающая в китайском городе Сиань, куда уже летают прямые рейсы из России, рассказала, что спрос на экскурсионный отдых в КНР у россиян активно восстанавливается, сообщает АТОР.
"До пандемии россияне были частыми гостями Сианя, сейчас интерес восстанавливается. Как и до пандемии, туристы из России приезжают на несколько дней в рамках комбинированных программ, включающих также посещение Пекина, Шанхая, Лояна и Шаолиня", – рассказала экскурсовод. Гости осматривают исторический центр города, храмы, горячие источники.
Туристов из США и Европы пока мало, добавила она.
Из Москвы в Сиань летает China Eastern. На борту нет системы развлечений, но зато очень вкусно кормят, отмечают эксперты ассоциации. Дорога занимает более семи часов. Проблем с прохождением границы и ковидными формальностями у россиян нет, виза нужна.
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ТуризмНовости - ТуризмКитайСианьРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)Туризм
 
 
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