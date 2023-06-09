https://ria.ru/20230609/kitay-1877033328.html
Россияне раскупают путевки в Китай
Россияне раскупают путевки в Китай - РИА Новости, 09.06.2023
Россияне раскупают путевки в Китай
Русскоговорящий гид, работающая в китайском городе Сиань, куда уже летают прямые рейсы из России, рассказала, что спрос на экскурсионный отдых в КНР у россиян... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T01:20
2023-06-09T01:20
2023-06-09T01:20
туризм
новости - туризм
китай
сиань
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147984/51/1479845163_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_b39639f65a655ddd391f1236102ce496.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Русскоговорящий гид, работающая в китайском городе Сиань, куда уже летают прямые рейсы из России, рассказала, что спрос на экскурсионный отдых в КНР у россиян активно восстанавливается, сообщает АТОР."До пандемии россияне были частыми гостями Сианя, сейчас интерес восстанавливается. Как и до пандемии, туристы из России приезжают на несколько дней в рамках комбинированных программ, включающих также посещение Пекина, Шанхая, Лояна и Шаолиня", – рассказала экскурсовод. Гости осматривают исторический центр города, храмы, горячие источники.Туристов из США и Европы пока мало, добавила она.Из Москвы в Сиань летает China Eastern. На борту нет системы развлечений, но зато очень вкусно кормят, отмечают эксперты ассоциации. Дорога занимает более семи часов. Проблем с прохождением границы и ковидными формальностями у россиян нет, виза нужна.
https://ria.ru/20230608/bezviz-1877008308.html
китай
сиань
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147984/51/1479845163_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_5a980365258df4432429114c984b8d00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, китай, сиань, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм
Туризм, Новости - Туризм, Китай, Сиань, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм
Россияне раскупают путевки в Китай
АТОР: спрос россиян на поездки в Китай восстанавливается