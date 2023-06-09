https://ria.ru/20230609/kalvi-1877208127.html

Мосгорсуд смягчил приговор американскому инвестору Калви

Мосгорсуд смягчил приговор американскому инвестору Калви - РИА Новости, 09.06.2023

Мосгорсуд смягчил приговор американскому инвестору Калви

Мосгорсуд в пятницу смягчил на год условный приговор американскому инвестору Майклу Калви по уголовному делу о растрате 2,5 миллиардов рублей, передает... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T13:48

2023-06-09T13:48

2023-06-09T13:52

московский городской суд

происшествия

россия

майкл калви

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу смягчил на год условный приговор американскому инвестору Майклу Калви по уголовному делу о растрате 2,5 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Смягчит наказание Калви до четырех лет и шести месяцев условно", - огласил решение судья. По первой инстанции американец получил 5,5 лет условного заключения.Прокурор при этом отмечал, что суд и так обошелся с фигурантами слишком мягко, но не стал ставить его выводы под сомнение. Он напомнил, что они уехали из России, и предположил, что им стоит вернуться и провести остаток условного срока "в занятиях благотворительностью и общественно-полезной деятельностью".

https://ria.ru/20221230/biznes-1842562415.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

московский городской суд, происшествия, россия, майкл калви