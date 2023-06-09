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Мосгорсуд смягчил приговор американскому инвестору Калви
Мосгорсуд смягчил приговор американскому инвестору Калви - РИА Новости, 09.06.2023
Мосгорсуд смягчил приговор американскому инвестору Калви
Мосгорсуд в пятницу смягчил на год условный приговор американскому инвестору Майклу Калви по уголовному делу о растрате 2,5 миллиардов рублей, передает... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T13:48
2023-06-09T13:48
2023-06-09T13:52
московский городской суд
происшествия
россия
майкл калви
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу смягчил на год условный приговор американскому инвестору Майклу Калви по уголовному делу о растрате 2,5 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Смягчит наказание Калви до четырех лет и шести месяцев условно", - огласил решение судья. По первой инстанции американец получил 5,5 лет условного заключения.Прокурор при этом отмечал, что суд и так обошелся с фигурантами слишком мягко, но не стал ставить его выводы под сомнение. Он напомнил, что они уехали из России, и предположил, что им стоит вернуться и провести остаток условного срока "в занятиях благотворительностью и общественно-полезной деятельностью".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский городской суд, происшествия, россия, майкл калви
Московский городской суд, Происшествия, Россия, Майкл Калви
Мосгорсуд смягчил приговор американскому инвестору Калви
Мосгорсуд снизил срок условного наказания американскому инвестору Калви с 5,5 до 4,5 года