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Мосгорсуд смягчил приговор американскому инвестору Калви - РИА Новости, 09.06.2023
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13:48 09.06.2023 (обновлено: 13:52 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/kalvi-1877208127.html
Мосгорсуд смягчил приговор американскому инвестору Калви
Мосгорсуд смягчил приговор американскому инвестору Калви - РИА Новости, 09.06.2023
Мосгорсуд смягчил приговор американскому инвестору Калви
Мосгорсуд в пятницу смягчил на год условный приговор американскому инвестору Майклу Калви по уголовному делу о растрате 2,5 миллиардов рублей, передает... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T13:48
2023-06-09T13:52
московский городской суд
происшествия
россия
майкл калви
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу смягчил на год условный приговор американскому инвестору Майклу Калви по уголовному делу о растрате 2,5 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Смягчит наказание Калви до четырех лет и шести месяцев условно", - огласил решение судья. По первой инстанции американец получил 5,5 лет условного заключения.Прокурор при этом отмечал, что суд и так обошелся с фигурантами слишком мягко, но не стал ставить его выводы под сомнение. Он напомнил, что они уехали из России, и предположил, что им стоит вернуться и провести остаток условного срока "в занятиях благотворительностью и общественно-полезной деятельностью".
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московский городской суд, происшествия, россия, майкл калви
Московский городской суд, Происшествия, Россия, Майкл Калви
Мосгорсуд смягчил приговор американскому инвестору Калви

Мосгорсуд снизил срок условного наказания американскому инвестору Калви с 5,5 до 4,5 года

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМайкл Калви
Майкл Калви - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Майкл Калви. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу смягчил на год условный приговор американскому инвестору Майклу Калви по уголовному делу о растрате 2,5 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Смягчит наказание Калви до четырех лет и шести месяцев условно", - огласил решение судья. По первой инстанции американец получил 5,5 лет условного заключения.
Прокурор при этом отмечал, что суд и так обошелся с фигурантами слишком мягко, но не стал ставить его выводы под сомнение. Он напомнил, что они уехали из России, и предположил, что им стоит вернуться и провести остаток условного срока "в занятиях благотворительностью и общественно-полезной деятельностью".
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