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Суд ООН разрешил 33 странам участвовать в иске Украины против России - РИА Новости, 09.06.2023
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17:38 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/isk-1877290812.html
Суд ООН разрешил 33 странам участвовать в иске Украины против России
Суд ООН разрешил 33 странам участвовать в иске Украины против России - РИА Новости, 09.06.2023
Суд ООН разрешил 33 странам участвовать в иске Украины против России
Международный суд ООН в Гааге разрешил 33 государствам присоединиться к иску Украины против России по конвенции о геноциде, говорится в постановлении инстанции. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T17:38
2023-06-09T17:38
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ГААГА, 9 июн - РИА Новости. Международный суд ООН в Гааге разрешил 33 государствам присоединиться к иску Украины против России по конвенции о геноциде, говорится в постановлении инстанции. Украина 26 февраля 2022 года после начала российской военной спецоперации подала в Международный суд ООН иск против России. Разбирательство касается конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал иск основанным на "извращенной логике", и подчеркнул, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия. "Международный суд, главный судебный орган ООН, принял решение о допустимости заявлений от 33 государств о вмешательстве в дело, которое касается утверждений о геноциде в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Украина против Российской Федерации)", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда. Сообщается, что заявления суду представили более 30 государств, в том числе Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Кипр, Дания, Нидерланды, Эстония, Франция, Германия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Испания, Швеция и Британия.
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в мире, украина, россия, гаага, оон, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, Гаага, ООН, Сергей Лавров
Суд ООН разрешил 33 странам участвовать в иске Украины против России

Суд ООН разрешил 33 странам участвовать в иске Украины по конвенции о геноциде

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗдание Международного суда ООН в Гааге
Здание Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Здание Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 9 июн - РИА Новости. Международный суд ООН в Гааге разрешил 33 государствам присоединиться к иску Украины против России по конвенции о геноциде, говорится в постановлении инстанции.
Украина 26 февраля 2022 года после начала российской военной спецоперации подала в Международный суд ООН иск против России. Разбирательство касается конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал иск основанным на "извращенной логике", и подчеркнул, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия.
"Международный суд, главный судебный орган ООН, принял решение о допустимости заявлений от 33 государств о вмешательстве в дело, которое касается утверждений о геноциде в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Украина против Российской Федерации)", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда.
Сообщается, что заявления суду представили более 30 государств, в том числе Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Кипр, Дания, Нидерланды, Эстония, Франция, Германия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Испания, Швеция и Британия.
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В миреУкраинаРоссияГаагаООНСергей Лавров
 
 
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