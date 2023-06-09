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Суд ООН разрешил 33 странам участвовать в иске Украины против России
Суд ООН разрешил 33 странам участвовать в иске Украины против России - РИА Новости, 09.06.2023
Суд ООН разрешил 33 странам участвовать в иске Украины против России
Международный суд ООН в Гааге разрешил 33 государствам присоединиться к иску Украины против России по конвенции о геноциде, говорится в постановлении инстанции. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T17:38
2023-06-09T17:38
2023-06-09T17:38
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ГААГА, 9 июн - РИА Новости. Международный суд ООН в Гааге разрешил 33 государствам присоединиться к иску Украины против России по конвенции о геноциде, говорится в постановлении инстанции. Украина 26 февраля 2022 года после начала российской военной спецоперации подала в Международный суд ООН иск против России. Разбирательство касается конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал иск основанным на "извращенной логике", и подчеркнул, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия. "Международный суд, главный судебный орган ООН, принял решение о допустимости заявлений от 33 государств о вмешательстве в дело, которое касается утверждений о геноциде в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Украина против Российской Федерации)", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда. Сообщается, что заявления суду представили более 30 государств, в том числе Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Кипр, Дания, Нидерланды, Эстония, Франция, Германия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Испания, Швеция и Британия.
https://ria.ru/20230608/odessa-1876916208.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, гаага, оон, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, Гаага, ООН, Сергей Лавров
Суд ООН разрешил 33 странам участвовать в иске Украины против России
Суд ООН разрешил 33 странам участвовать в иске Украины по конвенции о геноциде