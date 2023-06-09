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СМИ: нидерландских инструкторов ВСУ задержали за употребление наркотиков - РИА Новости, 09.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 09.06.2023 (обновлено: 14:36 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/instruktory-1877222647.html
СМИ: нидерландских инструкторов ВСУ задержали за употребление наркотиков
СМИ: нидерландских инструкторов ВСУ задержали за употребление наркотиков - РИА Новости, 09.06.2023
СМИ: нидерландских инструкторов ВСУ задержали за употребление наркотиков
Четверо голландских военнослужащих, участвующих в программе подготовки украинских солдат, были задержаны в английском Ньюкасле по обвинению в употреблении... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:32
2023-06-09T14:36
специальная военная операция на украине
в мире
нидерланды
великобритания
ньюкасл
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ГААГА, 9 июн - РИА Новости. Четверо голландских военнослужащих, участвующих в программе подготовки украинских солдат, были задержаны в английском Ньюкасле по обвинению в употреблении кокаина, они были уволены, пишет Telegraaf. Сообщается, что военных задержали в ночном клубе Ньюкасла. Задержание подтвердил их адвокат и Королевская военная полиция Нидерландов. Военнослужащие были уволены со службы, однако намерены оспорить это решение. Отмечается, что военных, признанных виновными в незаконном употреблении наркотиков, обычно увольняют, поскольку министерство обороны Нидерландов придерживается политики абсолютной нетерпимости в отношении употребления наркотиков. По данным издания, военные служили в составе 13-й легкой пехотной бригады Королевской армии Нидерландов. 13-я легкая пехотная бригада находится в Соединенном Королевстве для оказания помощи в базовой подготовке украинских новобранцев в рамках программы "Интерфлекс". Нидерланды присоединились к программе "Интерфлекс" по подготовке и обучению украинских солдат в Великобритании в августе 2022 года. Сообщалось, что в 2023 году голландцы планируют обучить ещё 400 украинских военных.
https://ria.ru/20230427/preparaty-1868013817.html
https://ria.ru/20230329/narkomany-1861417750.html
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в мире, нидерланды, великобритания, ньюкасл, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нидерланды, Великобритания, Ньюкасл, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: нидерландских инструкторов ВСУ задержали за употребление наркотиков

Telegraaf: в Ньюкасле задержали нидерландских инструкторов ВСУ за употребление кокаина

© Depositphotos.com / k biggsСотрудник полиции Великобритании
Сотрудник полиции Великобритании - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Depositphotos.com / k biggs
Сотрудник полиции Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 9 июн - РИА Новости. Четверо голландских военнослужащих, участвующих в программе подготовки украинских солдат, были задержаны в английском Ньюкасле по обвинению в употреблении кокаина, они были уволены, пишет Telegraaf.
Сообщается, что военных задержали в ночном клубе Ньюкасла. Задержание подтвердил их адвокат и Королевская военная полиция Нидерландов.
Российский военный в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Медик рассказал о страшном вреде применения "военных наркотиков"
27 апреля, 03:38
Военнослужащие были уволены со службы, однако намерены оспорить это решение. Отмечается, что военных, признанных виновными в незаконном употреблении наркотиков, обычно увольняют, поскольку министерство обороны Нидерландов придерживается политики абсолютной нетерпимости в отношении употребления наркотиков. По данным издания, военные служили в составе 13-й легкой пехотной бригады Королевской армии Нидерландов.
13-я легкая пехотная бригада находится в Соединенном Королевстве для оказания помощи в базовой подготовке украинских новобранцев в рамках программы "Интерфлекс".
Нидерланды присоединились к программе "Интерфлекс" по подготовке и обучению украинских солдат в Великобритании в августе 2022 года. Сообщалось, что в 2023 году голландцы планируют обучить ещё 400 украинских военных.
Военнопленный о мобилизации открытых наркоманов в ряды украинской армии - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Киев мобилизует открытых наркоманов, заявил украинский пленный
29 марта, 04:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНидерландыВеликобританияНьюкаслУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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