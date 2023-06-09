https://ria.ru/20230609/instruktory-1877222647.html

СМИ: нидерландских инструкторов ВСУ задержали за употребление наркотиков

СМИ: нидерландских инструкторов ВСУ задержали за употребление наркотиков - РИА Новости, 09.06.2023

СМИ: нидерландских инструкторов ВСУ задержали за употребление наркотиков

Четверо голландских военнослужащих, участвующих в программе подготовки украинских солдат, были задержаны в английском Ньюкасле по обвинению в употреблении... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T14:32

2023-06-09T14:32

2023-06-09T14:36

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нидерланды

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ГААГА, 9 июн - РИА Новости. Четверо голландских военнослужащих, участвующих в программе подготовки украинских солдат, были задержаны в английском Ньюкасле по обвинению в употреблении кокаина, они были уволены, пишет Telegraaf. Сообщается, что военных задержали в ночном клубе Ньюкасла. Задержание подтвердил их адвокат и Королевская военная полиция Нидерландов. Военнослужащие были уволены со службы, однако намерены оспорить это решение. Отмечается, что военных, признанных виновными в незаконном употреблении наркотиков, обычно увольняют, поскольку министерство обороны Нидерландов придерживается политики абсолютной нетерпимости в отношении употребления наркотиков. По данным издания, военные служили в составе 13-й легкой пехотной бригады Королевской армии Нидерландов. 13-я легкая пехотная бригада находится в Соединенном Королевстве для оказания помощи в базовой подготовке украинских новобранцев в рамках программы "Интерфлекс". Нидерланды присоединились к программе "Интерфлекс" по подготовке и обучению украинских солдат в Великобритании в августе 2022 года. Сообщалось, что в 2023 году голландцы планируют обучить ещё 400 украинских военных.

https://ria.ru/20230427/preparaty-1868013817.html

https://ria.ru/20230329/narkomany-1861417750.html

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ньюкасл

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нидерланды, великобритания, ньюкасл, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр