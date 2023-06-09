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Курорты Греции ощущают отсутствие россиян, заявил посол в Афинах - РИА Новости, 09.06.2023
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Туризм
 
11:18 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/gretsiya-1877155152.html
Курорты Греции ощущают отсутствие россиян, заявил посол в Афинах
Курорты Греции ощущают отсутствие россиян, заявил посол в Афинах - РИА Новости, 09.06.2023
Курорты Греции ощущают отсутствие россиян, заявил посол в Афинах
Курорты Греции ощущают на себе отсутствие российских туристов, которым сложно приехать на отдых туда из-за введенных ранее Западом санкций, заявил в эфире... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T11:18
2023-06-09T11:18
туризм
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греция
крит (остров)
андрей маслов
новости - туризм
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Курорты Греции ощущают на себе отсутствие российских туристов, которым сложно приехать на отдых туда из-за введенных ранее Западом санкций, заявил в эфире "России 24" посол РФ в Греции Андрей Маслов. "В прошлом году в результате антироссийских санкций возникли очень серьезные препятствия на пути въезда сюда российских туристов. По некоторым оценкам, в прошлом году здесь отдохнули не более 20-30 тысяч российских граждан - это капля, практически ничто", - сказал он. Препятствиями для приезда россиян являются отсутствие прямого авиасообщения, резкое подорожание цен на авиабилеты, необходимость добираться до Греции окольными путями, подчеркнул дипломат. По его словам, власти страны с прошлого года заняли позицию, что отсутствие российских туристов не скажется серьезно на греческой экономике. "Я бы не стал так однобоко оценивать эту ситуацию, потому что, все-таки, российские туристы занимали вполне определенную, очень престижную нишу в туристической отрасли Греции, и сами туроператоры страны, отельеры подчеркивают, что они всегда очень ценили российских туристов. Отсутствие сотен тысяч россиян на традиционных туристических направлениях, в частности, на островах Крит, Родос, на полуострове Халкидики, весьма болезненно ощутили на себе гостиничные сети, а также местные предприниматели, владельцы магазинов розничной торговли. Конечно, отсутствие россиян сильно ощущается на греческих курортах", - заявил он.
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россия, греция, крит (остров), андрей маслов, новости - туризм
Туризм, Россия, Греция, Крит (остров), Андрей Маслов, Новости - Туризм
Курорты Греции ощущают отсутствие россиян, заявил посол в Афинах

Посол России заявил, что курорты Греции ощущают на себе отсутствие российских туристов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаг Греции. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Курорты Греции ощущают на себе отсутствие российских туристов, которым сложно приехать на отдых туда из-за введенных ранее Западом санкций, заявил в эфире "России 24" посол РФ в Греции Андрей Маслов.
"В прошлом году в результате антироссийских санкций возникли очень серьезные препятствия на пути въезда сюда российских туристов. По некоторым оценкам, в прошлом году здесь отдохнули не более 20-30 тысяч российских граждан - это капля, практически ничто", - сказал он.
Препятствиями для приезда россиян являются отсутствие прямого авиасообщения, резкое подорожание цен на авиабилеты, необходимость добираться до Греции окольными путями, подчеркнул дипломат. По его словам, власти страны с прошлого года заняли позицию, что отсутствие российских туристов не скажется серьезно на греческой экономике.
"Я бы не стал так однобоко оценивать эту ситуацию, потому что, все-таки, российские туристы занимали вполне определенную, очень престижную нишу в туристической отрасли Греции, и сами туроператоры страны, отельеры подчеркивают, что они всегда очень ценили российских туристов. Отсутствие сотен тысяч россиян на традиционных туристических направлениях, в частности, на островах Крит, Родос, на полуострове Халкидики, весьма болезненно ощутили на себе гостиничные сети, а также местные предприниматели, владельцы магазинов розничной торговли. Конечно, отсутствие россиян сильно ощущается на греческих курортах", - заявил он.
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