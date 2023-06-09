https://ria.ru/20230609/gretsiya-1877155152.html

Курорты Греции ощущают отсутствие россиян, заявил посол в Афинах

Курорты Греции ощущают отсутствие россиян, заявил посол в Афинах - РИА Новости, 09.06.2023

Курорты Греции ощущают отсутствие россиян, заявил посол в Афинах

Курорты Греции ощущают на себе отсутствие российских туристов, которым сложно приехать на отдых туда из-за введенных ранее Западом санкций, заявил в эфире... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T11:18

2023-06-09T11:18

2023-06-09T11:18

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новости - туризм

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Курорты Греции ощущают на себе отсутствие российских туристов, которым сложно приехать на отдых туда из-за введенных ранее Западом санкций, заявил в эфире "России 24" посол РФ в Греции Андрей Маслов. "В прошлом году в результате антироссийских санкций возникли очень серьезные препятствия на пути въезда сюда российских туристов. По некоторым оценкам, в прошлом году здесь отдохнули не более 20-30 тысяч российских граждан - это капля, практически ничто", - сказал он. Препятствиями для приезда россиян являются отсутствие прямого авиасообщения, резкое подорожание цен на авиабилеты, необходимость добираться до Греции окольными путями, подчеркнул дипломат. По его словам, власти страны с прошлого года заняли позицию, что отсутствие российских туристов не скажется серьезно на греческой экономике. "Я бы не стал так однобоко оценивать эту ситуацию, потому что, все-таки, российские туристы занимали вполне определенную, очень престижную нишу в туристической отрасли Греции, и сами туроператоры страны, отельеры подчеркивают, что они всегда очень ценили российских туристов. Отсутствие сотен тысяч россиян на традиционных туристических направлениях, в частности, на островах Крит, Родос, на полуострове Халкидики, весьма болезненно ощутили на себе гостиничные сети, а также местные предприниматели, владельцы магазинов розничной торговли. Конечно, отсутствие россиян сильно ощущается на греческих курортах", - заявил он.

https://ria.ru/20230609/gretsiya-1877143603.html

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греция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, греция, крит (остров), андрей маслов, новости - туризм