Курорты Греции ощущают отсутствие россиян, заявил посол в Афинах
Посол России заявил, что курорты Греции ощущают на себе отсутствие российских туристов
Флаг Греции. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Курорты Греции ощущают на себе отсутствие российских туристов, которым сложно приехать на отдых туда из-за введенных ранее Западом санкций, заявил в эфире "России 24" посол РФ в Греции Андрей Маслов.
"В прошлом году в результате антироссийских санкций возникли очень серьезные препятствия на пути въезда сюда российских туристов. По некоторым оценкам, в прошлом году здесь отдохнули не более 20-30 тысяч российских граждан - это капля, практически ничто", - сказал он.
Препятствиями для приезда россиян являются отсутствие прямого авиасообщения, резкое подорожание цен на авиабилеты, необходимость добираться до Греции окольными путями, подчеркнул дипломат. По его словам, власти страны с прошлого года заняли позицию, что отсутствие российских туристов не скажется серьезно на греческой экономике.
"Я бы не стал так однобоко оценивать эту ситуацию, потому что, все-таки, российские туристы занимали вполне определенную, очень престижную нишу в туристической отрасли Греции, и сами туроператоры страны, отельеры подчеркивают, что они всегда очень ценили российских туристов. Отсутствие сотен тысяч россиян на традиционных туристических направлениях, в частности, на островах Крит, Родос, на полуострове Халкидики, весьма болезненно ощутили на себе гостиничные сети, а также местные предприниматели, владельцы магазинов розничной торговли. Конечно, отсутствие россиян сильно ощущается на греческих курортах", - заявил он.