https://ria.ru/20230609/gospremiya-1877187905.html
Сотрудники Курчатовского института получили Госпремию за науку и технологии
Сотрудники Курчатовского института получили Госпремию за науку и технологии - РИА Новости, 09.06.2023
Сотрудники Курчатовского института получили Госпремию за науку и технологии
Лауреатами Государственной премии РФ в области науки и технологий стали ученые, работающие в области репродуктивной медицины, методов нетравматической... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T13:09
2023-06-09T13:09
2023-06-09T13:29
наука
курчатовский институт
россия
наука
андрей фурсенко
российская академия наук
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лауреатами Государственной премии РФ в области науки и технологий стали ученые, работающие в области репродуктивной медицины, методов нетравматической онкологической хирургии и ядерной физики.Имена лауреатов, утвержденных указом президента РФ Владимира Путина, на пресс-конференции в пятницу огласил помощник главы государства Андрей Фурсенко.Лауреатами госпремии стали сотрудники Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Минздрава России Геннадий Сухих, Левон Ашрафян и Дмитрий Трофимов. Премия присуждена им за цикл фундаментальных и прикладных работ по разработке и внедрению в практику перинатологии, онкологии и репродуктивной медицины персонифицированных методов диагностики, профилактики и терапии.Также лауреатами стали академики Российской академии наук Дмитрий Пушкарь, Игорь Хатьков и Алексей Шабунин за внедрение малоинвазивного способа лечения некоторых онкозаболеваний.Премией отмечены и сотрудники Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Скорохватов и Владимир Копейкин за цикл фундаментальных и прикладных научных работ, внесших выдающийся вклад в развитие отечественных исследований реакторных антинейтрино и создавших научно-техническую базу для их практического применения в атомной отрасли, в том числе и для обеспечения режима нераспространения.
https://ria.ru/20230609/gospremiya-1877192307.html
https://ria.ru/20230609/premiya-1877187356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курчатовский институт, россия, наука, андрей фурсенко, российская академия наук
Наука, Курчатовский институт, Россия, Наука, Андрей Фурсенко, Российская академия наук
Сотрудники Курчатовского института получили Госпремию за науку и технологии
Сотрудники Курчатовского института получил Госпремию за работы по физике ядерных реакторов
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лауреатами Государственной премии РФ в области науки и технологий стали ученые, работающие в области репродуктивной медицины, методов нетравматической онкологической хирургии и ядерной физики.
Имена лауреатов, утвержденных указом президента РФ Владимира Путина
, на пресс-конференции в пятницу огласил помощник главы государства Андрей Фурсенко
.
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Лауреатами госпремии стали сотрудники Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Минздрава России Геннадий Сухих, Левон Ашрафян и Дмитрий Трофимов. Премия присуждена им за цикл фундаментальных и прикладных работ по разработке и внедрению в практику перинатологии, онкологии и репродуктивной медицины персонифицированных методов диагностики, профилактики и терапии.
Также лауреатами стали академики Российской академии наук Дмитрий Пушкарь
, Игорь Хатьков
и Алексей Шабунин за внедрение малоинвазивного способа лечения некоторых онкозаболеваний.
Премией отмечены и сотрудники Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Скорохватов и Владимир Копейкин за цикл фундаментальных и прикладных научных работ, внесших выдающийся вклад в развитие отечественных исследований реакторных антинейтрино и создавших научно-техническую базу для их практического применения в атомной отрасли, в том числе и для обеспечения режима нераспространения.
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