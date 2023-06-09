Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники Курчатовского института получили Госпремию за науку и технологии - РИА Новости, 09.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
13:09 09.06.2023 (обновлено: 13:29 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/gospremiya-1877187905.html
Сотрудники Курчатовского института получили Госпремию за науку и технологии
Сотрудники Курчатовского института получили Госпремию за науку и технологии - РИА Новости, 09.06.2023
Сотрудники Курчатовского института получили Госпремию за науку и технологии
Лауреатами Государственной премии РФ в области науки и технологий стали ученые, работающие в области репродуктивной медицины, методов нетравматической... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T13:09
2023-06-09T13:29
наука
курчатовский институт
россия
наука
андрей фурсенко
российская академия наук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864765560_0:181:1728:1153_1920x0_80_0_0_b31605dd052c3c3b3912bb25c3d71291.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лауреатами Государственной премии РФ в области науки и технологий стали ученые, работающие в области репродуктивной медицины, методов нетравматической онкологической хирургии и ядерной физики.Имена лауреатов, утвержденных указом президента РФ Владимира Путина, на пресс-конференции в пятницу огласил помощник главы государства Андрей Фурсенко.Лауреатами госпремии стали сотрудники Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Минздрава России Геннадий Сухих, Левон Ашрафян и Дмитрий Трофимов. Премия присуждена им за цикл фундаментальных и прикладных работ по разработке и внедрению в практику перинатологии, онкологии и репродуктивной медицины персонифицированных методов диагностики, профилактики и терапии.Также лауреатами стали академики Российской академии наук Дмитрий Пушкарь, Игорь Хатьков и Алексей Шабунин за внедрение малоинвазивного способа лечения некоторых онкозаболеваний.Премией отмечены и сотрудники Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Скорохватов и Владимир Копейкин за цикл фундаментальных и прикладных научных работ, внесших выдающийся вклад в развитие отечественных исследований реакторных антинейтрино и создавших научно-техническую базу для их практического применения в атомной отрасли, в том числе и для обеспечения режима нераспространения.
https://ria.ru/20230609/gospremiya-1877192307.html
https://ria.ru/20230609/premiya-1877187356.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864765560_96:0:1633:1153_1920x0_80_0_0_524eab9235c6c6f29a313199efc3d27e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курчатовский институт, россия, наука, андрей фурсенко, российская академия наук
Наука, Курчатовский институт, Россия, Наука, Андрей Фурсенко, Российская академия наук
Сотрудники Курчатовского института получили Госпремию за науку и технологии

Сотрудники Курчатовского института получил Госпремию за работы по физике ядерных реакторов

© Фото : НИЦ "Курчатовский институт"Главное здание НИЦ "Курчатовский институт"
Главное здание НИЦ Курчатовский институт - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Фото : НИЦ "Курчатовский институт"
Главное здание НИЦ "Курчатовский институт". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лауреатами Государственной премии РФ в области науки и технологий стали ученые, работающие в области репродуктивной медицины, методов нетравматической онкологической хирургии и ядерной физики.
Имена лауреатов, утвержденных указом президента РФ Владимира Путина, на пресс-конференции в пятницу огласил помощник главы государства Андрей Фурсенко.
Карен Шахназаров - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Шахназаров получил Госпремию за достижения в гуманитарной деятельности
Вчера, 13:18
Лауреатами госпремии стали сотрудники Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Минздрава России Геннадий Сухих, Левон Ашрафян и Дмитрий Трофимов. Премия присуждена им за цикл фундаментальных и прикладных работ по разработке и внедрению в практику перинатологии, онкологии и репродуктивной медицины персонифицированных методов диагностики, профилактики и терапии.
Также лауреатами стали академики Российской академии наук Дмитрий Пушкарь, Игорь Хатьков и Алексей Шабунин за внедрение малоинвазивного способа лечения некоторых онкозаболеваний.
Премией отмечены и сотрудники Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Скорохватов и Владимир Копейкин за цикл фундаментальных и прикладных научных работ, внесших выдающийся вклад в развитие отечественных исследований реакторных антинейтрино и создавших научно-техническую базу для их практического применения в атомной отрасли, в том числе и для обеспечения режима нераспространения.
Съемочная группа на премьере фильма Вызов режиссера Клима Шипенко - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Создатели фильма "Вызов" получили Госпремию в области искусства
Вчера, 13:05
 
НаукаКурчатовский институтРоссияНаукаАндрей ФурсенкоРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала