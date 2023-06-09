https://ria.ru/20230609/gospremiya-1877187905.html

Сотрудники Курчатовского института получили Госпремию за науку и технологии

Сотрудники Курчатовского института получили Госпремию за науку и технологии - РИА Новости, 09.06.2023

Сотрудники Курчатовского института получили Госпремию за науку и технологии

Лауреатами Государственной премии РФ в области науки и технологий стали ученые, работающие в области репродуктивной медицины, методов нетравматической... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T13:09

2023-06-09T13:09

2023-06-09T13:29

наука

курчатовский институт

россия

наука

андрей фурсенко

российская академия наук

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лауреатами Государственной премии РФ в области науки и технологий стали ученые, работающие в области репродуктивной медицины, методов нетравматической онкологической хирургии и ядерной физики.Имена лауреатов, утвержденных указом президента РФ Владимира Путина, на пресс-конференции в пятницу огласил помощник главы государства Андрей Фурсенко.Лауреатами госпремии стали сотрудники Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Минздрава России Геннадий Сухих, Левон Ашрафян и Дмитрий Трофимов. Премия присуждена им за цикл фундаментальных и прикладных работ по разработке и внедрению в практику перинатологии, онкологии и репродуктивной медицины персонифицированных методов диагностики, профилактики и терапии.Также лауреатами стали академики Российской академии наук Дмитрий Пушкарь, Игорь Хатьков и Алексей Шабунин за внедрение малоинвазивного способа лечения некоторых онкозаболеваний.Премией отмечены и сотрудники Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Скорохватов и Владимир Копейкин за цикл фундаментальных и прикладных научных работ, внесших выдающийся вклад в развитие отечественных исследований реакторных антинейтрино и создавших научно-техническую базу для их практического применения в атомной отрасли, в том числе и для обеспечения режима нераспространения.

https://ria.ru/20230609/gospremiya-1877192307.html

https://ria.ru/20230609/premiya-1877187356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

курчатовский институт, россия, наука, андрей фурсенко, российская академия наук