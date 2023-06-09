https://ria.ru/20230609/gorlovka-1877126482.html
В Горловке нашли тело мужчины, погибшего при украинском обстреле
В Горловке нашли тело мужчины, погибшего при украинском обстреле - РИА Новости, 09.06.2023
В Горловке нашли тело мужчины, погибшего при украинском обстреле
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в Telegram-канале, что на одной из улиц города в ДНР обнаружено тело мужчины, погибшего при украинском обстреле в четверг. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T08:52
2023-06-09T08:52
2023-06-09T08:52
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
иван приходько
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в Telegram-канале, что на одной из улиц города в ДНР обнаружено тело мужчины, погибшего при украинском обстреле в четверг. По его данным, "в результате вчерашнего (08.06.2023 г.) обстрела поселка шахты "19/20" (Никитовский район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины" на улице Светлая обнаружено тело мужчины. "Вечная память погибшему", - написал Приходько. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что в результате обстрелов со стороны украинских войск в Горловке в четверг погибли четыре человека и пострадали 16. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230608/spetsoperatsiya-1877019237.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, горловка, иван приходько, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В Горловке нашли тело мужчины, погибшего при украинском обстреле
Мэр Горловки Приходько сообщил об обнаружении тела мужчины, погибшего при обстреле ВСУ