https://ria.ru/20230609/gorlovka-1877126482.html

В Горловке нашли тело мужчины, погибшего при украинском обстреле

В Горловке нашли тело мужчины, погибшего при украинском обстреле - РИА Новости, 09.06.2023

В Горловке нашли тело мужчины, погибшего при украинском обстреле

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в Telegram-канале, что на одной из улиц города в ДНР обнаружено тело мужчины, погибшего при украинском обстреле в четверг. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T08:52

2023-06-09T08:52

2023-06-09T08:52

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

иван приходько

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в Telegram-канале, что на одной из улиц города в ДНР обнаружено тело мужчины, погибшего при украинском обстреле в четверг. По его данным, "в результате вчерашнего (08.06.2023 г.) обстрела поселка шахты "19/20" (Никитовский район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины" на улице Светлая обнаружено тело мужчины. "Вечная память погибшему", - написал Приходько. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что в результате обстрелов со стороны украинских войск в Горловке в четверг погибли четыре человека и пострадали 16. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230608/spetsoperatsiya-1877019237.html

горловка

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, иван приходько, донецкая народная республика, вооруженные силы украины