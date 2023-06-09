https://ria.ru/20230609/golod-1877182184.html

Мишустин назвал причину грядущего мирового продовольственного кризиса

Мишустин назвал причину грядущего мирового продовольственного кризиса - РИА Новости, 09.06.2023

Мишустин назвал причину грядущего мирового продовольственного кризиса

На Западе во всех проблемах с продовольствием обвиняют Россию, возлагают ответственность за грядущий глобальный голод, но сложности связаны с распределением... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T12:48

2023-06-09T12:48

2023-06-09T12:58

россия

михаил мишустин

экономика

украина

европа

владимир путин

swift

россельхозбанк

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. На Западе во всех проблемах с продовольствием обвиняют Россию, возлагают ответственность за грядущий глобальный голод, но сложности связаны с распределением продукции и ценовой конъюнктурой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Выступая на пленарной сессии Евразийского конгресса, Мишустин отметил, что на протяжении нескольких лет профильные структуры ООН говорят об ухудшении ситуации на продуктовых рынках: за последний год она обострилась из-за резких скачков стоимости, в том числе, топлива и удобрений."Разумеется, на Западе, это сейчас принято, во всех проблемах пытаются обвинить Россию, возложить ответственность за грядущий глобальный голод. В то же время Организация Объединенных Наций не фиксирует острого недостатка продуктов в глобальном масштабе. Сложности связаны в первую очередь с их распределением и ценовой конъюнктурой", - сказал Мишустин.Глава правительства РФ привел статистику, согласно которой, мировые цены на корзину продовольственных сырьевых товаров выросли почти на 20%.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230602/eksport-1875719183.html

https://ria.ru/20230521/sanktsii-1873262108.html

https://ria.ru/20230506/sanktsii-1870147716.html

россия

украина

европа

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, михаил мишустин, экономика, украина, европа, владимир путин, swift, россельхозбанк, оон