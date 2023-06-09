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Мишустин назвал причину грядущего мирового продовольственного кризиса - РИА Новости, 09.06.2023
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12:48 09.06.2023 (обновлено: 12:58 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/golod-1877182184.html
Мишустин назвал причину грядущего мирового продовольственного кризиса
Мишустин назвал причину грядущего мирового продовольственного кризиса - РИА Новости, 09.06.2023
Мишустин назвал причину грядущего мирового продовольственного кризиса
На Западе во всех проблемах с продовольствием обвиняют Россию, возлагают ответственность за грядущий глобальный голод, но сложности связаны с распределением... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T12:48
2023-06-09T12:58
россия
михаил мишустин
экономика
украина
европа
владимир путин
swift
россельхозбанк
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. На Западе во всех проблемах с продовольствием обвиняют Россию, возлагают ответственность за грядущий глобальный голод, но сложности связаны с распределением продукции и ценовой конъюнктурой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Выступая на пленарной сессии Евразийского конгресса, Мишустин отметил, что на протяжении нескольких лет профильные структуры ООН говорят об ухудшении ситуации на продуктовых рынках: за последний год она обострилась из-за резких скачков стоимости, в том числе, топлива и удобрений."Разумеется, на Западе, это сейчас принято, во всех проблемах пытаются обвинить Россию, возложить ответственность за грядущий глобальный голод. В то же время Организация Объединенных Наций не фиксирует острого недостатка продуктов в глобальном масштабе. Сложности связаны в первую очередь с их распределением и ценовой конъюнктурой", - сказал Мишустин.Глава правительства РФ привел статистику, согласно которой, мировые цены на корзину продовольственных сырьевых товаров выросли почти на 20%.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230602/eksport-1875719183.html
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россия, михаил мишустин, экономика, украина, европа, владимир путин, swift, россельхозбанк, оон
Россия, Михаил Мишустин, Экономика, Украина, Европа, Владимир Путин, SWIFT, Россельхозбанк, ООН
Мишустин назвал причину грядущего мирового продовольственного кризиса

Мишустин заявил, что Запад возлагает на Россию ответственность за грядущий голод

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. На Западе во всех проблемах с продовольствием обвиняют Россию, возлагают ответственность за грядущий глобальный голод, но сложности связаны с распределением продукции и ценовой конъюнктурой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Выступая на пленарной сессии Евразийского конгресса, Мишустин отметил, что на протяжении нескольких лет профильные структуры ООН говорят об ухудшении ситуации на продуктовых рынках: за последний год она обострилась из-за резких скачков стоимости, в том числе, топлива и удобрений.
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"Разумеется, на Западе, это сейчас принято, во всех проблемах пытаются обвинить Россию, возложить ответственность за грядущий глобальный голод. В то же время Организация Объединенных Наций не фиксирует острого недостатка продуктов в глобальном масштабе. Сложности связаны в первую очередь с их распределением и ценовой конъюнктурой", - сказал Мишустин.
Глава правительства РФ привел статистику, согласно которой, мировые цены на корзину продовольственных сырьевых товаров выросли почти на 20%.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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РоссияМихаил МишустинЭкономикаУкраинаЕвропаВладимир ПутинSWIFTРоссельхозбанкООН
 
 
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