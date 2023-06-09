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СМИ: Киев недоволен отношением Запада к его версии ЧП на Каховской ГЭС

СМИ: Киев недоволен отношением Запада к его версии ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 09.06.2023

СМИ: Киев недоволен отношением Запада к его версии ЧП на Каховской ГЭС

В Киеве недовольны тем, что западные разведки не подтверждают украинскую версию разрушения Каховской ГЭС, пишет The Guardian. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T15:40

2023-06-09T15:40

2023-06-09T17:15

россия

киев

украина

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

разрушение каховской гэс

специальная военная операция на украине

сша

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Киеве недовольны тем, что западные разведки не подтверждают украинскую версию разрушения Каховской ГЭС, пишет The Guardian.По данным газеты, украинские власти настаивают на том, что плотину электростанции якобы взорвала Россия. При этом их возмущают действия спецслужб США, Великобритании и других стран, которые до сих пор "не подтвердили правоту" позиции Киева.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив верхнюю часть станции. Сама дамба не пострадала, начался нерегулируемый сброс воды. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий.Как подчеркнул Владимир Путин, разрушение электростанции привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, киев, украина, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс, сша, в мире