https://ria.ru/20230609/germany-1877101257.html

Германия добилась поставленной цели. Но виновата в этом Россия

Германия добилась поставленной цели. Но виновата в этом Россия - РИА Новости, 09.06.2023

Германия добилась поставленной цели. Но виновата в этом Россия

Шизофрения западных стран продолжает ставить новые невероятные рекорды. Чем шире разливается финансовый и энергетический кризис, тем визгливее и громче... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T08:00

2023-06-09T08:00

2023-06-09T08:00

аналитика

германия

анналена бербок

россия

евросоюз

берлин (город)

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Шизофрения западных стран продолжает ставить новые невероятные рекорды. Чем шире разливается финансовый и энергетический кризис, тем визгливее и громче становятся взаимные претензии. В частности, Германию в последнее время все сильнее упрекают, что она застопорилась на своем пути к безуглеродной энергетике и потребление ископаемого топлива у нее даже начало постепенно расти. В первом квартале текущего года 30 процентов генерированной энергии страны пришлось на уголь, а всего традиционные источники энергии, включая атом, который немцы не считают зеленым и ускоренно ликвидируют у себя, заняли 51,4 процента энергогенерации. Правда, надо отдать должное германским усилиям в сфере возобновляемых источников энергии: ветряная генерация превысила угольную впервые с 2020-го.Но это, разумеется, не избавляет Берлин от критики и упреков в том, что он делает недостаточно много и недостаточно быстро в области зеленого перехода.Впрочем, всем недовольным уже ответила глава немецкого МИД, продемонстрировав поистине фантастический кульбит логики: конечно, во всем виновата Россия и ее трубопроводный газ, который Германия на протяжении десятилетий получала по чрезвычайно выгодным ценам. Анналена Бербок уверена, что именно этот фактор всячески тормозил переход немецкой экономики к истинно экологичному стандарту, а поскольку теперь проклятый российский газ в немецкие пределы более не поступает, Берлин сможет сконцентрироваться и выполнить взятые на себя обязательства по переводу электрогенерации на зеленые рельсы. Кто запамятовал: Берлин давно грозится уже к 2030 году вырабатывать не менее 80 процентов всей внутренней электроэнергии из возобновляемых источников, но, как выяснилось, Россия и тут умудрилась устроить форменный саботаж.Любой нормальный человек с хотя бы полным средним образованием, читая подобную ахинею, наверняка испытывает лишь одно желание: подарить главе немецкого внешнеполитического ведомства учебник логики. Впрочем, госпожа Бербок — это предельно наглядная визуализация уровня и качества современных европейских элит, которые и лишили Старый Свет статуса суверенного и весомого игрока на международной политической арене, низведя его до уровня послушного соглашателя с заокеанской волей.Анналена Бербок и ранее становилась героем собственноручно созданных анекдотов. Например, в феврале этого года она рассмешила половину планеты своим выступлением, где заявила, что весь мир будет счастлив, если Россия развернет свою политику на 360 градусов. Тогда все посмеялись, что в школе девочка Анналена плохо учила геометрию, но затем выяснилось, что и с банальной логикой у фрау также изрядные проблемы.При этом если отбросить в сторону шутки, подобные шизофренические высказывания можно сравнить с работой оркестра, который со всей мочи наяривает бравурный марш на палубе стремительно набирающего воду лайнера. Граждан Евросоюза вне зависимости от цвета паспорта продолжают кодировать на рефлекторном уровне — какие бы новые тяготы и неприятности ни случались, во всем и всегда виноваты русские. Даже если они поддерживали чью-то экономику своими дешевыми энергоносителями, а теперь импорт прекратился исключительно стараниями самого покупателя.Многочисленные издания уже неоднократно писали, что страны еврозоны, добровольно перерезавшие питавшие их нити нефте- и газопроводов с востока, несут колоссальные незапланированные убытки, так как вынуждены закупать выпавшие объемы с миру по нитке, да и занявшие прежде российскую нишу американцы и норвежцы не думают продавать газ и нефть по ценам, которые бы стимулировали экономический рост стран ЕС.Напомним базовые факты.До начала санкционного самоубийства Германия была самой богатой страной Евросоюза и главным донором его бюджета, ежегодно перечисляя в общую кубышку свыше 20 миллиардов евро. Донорами также являлись Франция, Нидерланды, Швеция, Италия, Австрия, Дания и Финляндия. Все прочие страны сидели у них на загривке, получая деньги в виде фактически невозвратных займов. В начале лета 2023-го некогда мощнейшая экономика Германии демонстрирует, по словам немецких же экономистов, худшие показатели и динамику с момента окончания Второй мировой войны. В частности, за первый квартал текущего года финансовая система немцев сократилась на 0,3 процента и продолжает показывать отрицательные значения, что является фактической рецессией. Нужно добавить, что процесс этот не разовый, а длится с робкими попытками взлета с 2019-го, то есть с момента начала пандемии. Коронавируса команде Шольца показалось мало, и было принято судьбоносное решение еще выстрелить себе в финансово-энергетическую ногу.Что касается конкретно сектора генерации, то здесь не нужно ничего придумывать, обратимся к официальным данным Федерального бюро статистики.Здесь нам сообщают об уже упомянутом сокращении национальной экономики на 0,3 единицы, а также, что инфляция в Германии по итогам мая сократилась аж до 6,3 процента, так как в апреле-марте она была 7,4 процента, а в феврале — 8,7.Если перейти в раздел производства электричества, то становится понятно, почему у коллег госпожи Бербок никак не выходит экологичный каменный цветок. Из-за того, что по сравнению с 2020 годом генерация на базе атома упала сразу на 40 тераватт-часов, а природный газ просел в этом же секторе еще на дополнительные десять тераватт-часов. При общем производстве в 571 тераватт-час несложно подсчитать объем сокращения, также памятуя: общее производство сократилось почти на два процента, что является железным маркером стагнации реального сектора.Это в минусе, а если говорить о плюсах, то пресловутые ВИЭ за аналогичный период смогли показать рост всего в три тераватт-часа, зато свечой в небо ушло потребление угля — каменного и бурого. Генерация на базе этого твердого топлива прыгнула вверх аж на 22 тераватт-часа, что самую малость выбивается из победной риторики Берлина и Брюсселя.Естественно, что правительство Германии владеет куда как более подробными цифрами, а потому, чтобы хоть как-то смазать общую неприглядную картину, под свет софитов выпихивают девочку Анналену, которая без заминки выдает очередную головокружительную чушь. Все смеются и отвлекаются от главного.

https://ria.ru/20230601/neft-1875423794.html

https://ria.ru/20230518/doroga-1872494433.html

https://ria.ru/20230523/elektrichestvo-1873484010.html

https://ria.ru/20230525/porazhenie-1873962179.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, германия, анналена бербок, россия, евросоюз, берлин (город)