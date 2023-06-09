https://ria.ru/20230609/gaz-1877282867.html
Цены на газ в Европе выросли на 18,5 процента
Цены на газ в Европе выросли на 18,5 процента - РИА Новости, 09.06.2023
Цены на газ в Европе выросли на 18,5 процента
Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста до 18,5%, вновь превысили 350 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T17:18
2023-06-09T17:18
2023-06-09T17:19
экономика
европа
природный газ
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста до 18,5%, вновь превысили 350 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги у отметки 296,5 доллара за тысячу кубометров (–0,5%). А по данным на 16.42 мск их стоимость составляет 353,3 доллара (+18,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 298,1 доллара за тысячу кубометров. Цены на газ снижались с конца прошлого года, пока 25 мая впервые за два года не опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года – 3892 доллара за тысячу кубометров. Стоимость газа на европейской бирже опускалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление голубого топлива. Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью − уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021-2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе − с 1996 года.
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, природный газ
Экономика, Европа, Природный газ
Цены на газ в Европе выросли на 18,5 процента
ICE: цена газа в Европе поднялась на 18,5 процента, превысив 350 долларов за тысячу кубов
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста до 18,5%, вновь превысили 350 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE
.
Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги у отметки 296,5 доллара за тысячу кубометров (–0,5%). А по данным на 16.42 мск их стоимость составляет 353,3 доллара (+18,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 298,1 доллара за тысячу кубометров.
Цены на газ снижались с конца прошлого года, пока 25 мая впервые за два года не опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года – 3892 доллара за тысячу кубометров.
Стоимость газа на европейской бирже опускалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление голубого топлива.
Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью − уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021-2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе − с 1996 года.
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