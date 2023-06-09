https://ria.ru/20230609/gaz-1877282867.html

Цены на газ в Европе выросли на 18,5 процента

Цены на газ в Европе выросли на 18,5 процента - РИА Новости, 09.06.2023

Цены на газ в Европе выросли на 18,5 процента

Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста до 18,5%, вновь превысили 350 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T17:18

2023-06-09T17:18

2023-06-09T17:19

экономика

европа

природный газ

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста до 18,5%, вновь превысили 350 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги у отметки 296,5 доллара за тысячу кубометров (–0,5%). А по данным на 16.42 мск их стоимость составляет 353,3 доллара (+18,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 298,1 доллара за тысячу кубометров. Цены на газ снижались с конца прошлого года, пока 25 мая впервые за два года не опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года – 3892 доллара за тысячу кубометров. Стоимость газа на европейской бирже опускалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление голубого топлива. Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью − уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021-2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе − с 1996 года.

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, природный газ