https://ria.ru/20230609/fidan-1877307557.html
Новый глава МИД Турции впервые поговорил по телефону с Лавровым
Новый глава МИД Турции впервые поговорил по телефону с Лавровым - РИА Новости, 09.06.2023
Новый глава МИД Турции впервые поговорил по телефону с Лавровым
Новый глава МИД Турции Хакан Фидан провел в пятницу первый телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T18:43
2023-06-09T18:43
2023-06-09T18:50
турция
россия
сергей лавров
хакан фидан
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид турции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876914370_0:122:2048:1274_1920x0_80_0_0_c8bed13272f3baedb4e5955c8877fe05.jpg
СТАМБУЛ, 9 июн - РИА Новости. Новый глава МИД Турции Хакан Фидан провел в пятницу первый телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым."Сегодня (9 июня) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Лавров поздравил министра Фидана с новым назначением", - сообщили РИА Новости в МИД Турции.Это первый разговор министров.
https://ria.ru/20230604/turtsiya-1876054016.html
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876914370_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_f1ee9ae2a212cc4c85aaa7ac15713cc9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, сергей лавров, хакан фидан, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид турции
Турция, Россия, Сергей Лавров, Хакан Фидан, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Турции
Новый глава МИД Турции впервые поговорил по телефону с Лавровым
Лавров по телефону поздравил нового главу МИД Турции Фидана с назначением на пост