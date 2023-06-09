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Новый глава МИД Турции впервые поговорил по телефону с Лавровым - РИА Новости, 09.06.2023
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18:43 09.06.2023 (обновлено: 18:50 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/fidan-1877307557.html
Новый глава МИД Турции впервые поговорил по телефону с Лавровым
Новый глава МИД Турции впервые поговорил по телефону с Лавровым - РИА Новости, 09.06.2023
Новый глава МИД Турции впервые поговорил по телефону с Лавровым
Новый глава МИД Турции Хакан Фидан провел в пятницу первый телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T18:43
2023-06-09T18:50
турция
россия
сергей лавров
хакан фидан
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид турции
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СТАМБУЛ, 9 июн - РИА Новости. Новый глава МИД Турции Хакан Фидан провел в пятницу первый телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым."Сегодня (9 июня) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Лавров поздравил министра Фидана с новым назначением", - сообщили РИА Новости в МИД Турции.Это первый разговор министров.
https://ria.ru/20230604/turtsiya-1876054016.html
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турция, россия, сергей лавров, хакан фидан, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид турции
Турция, Россия, Сергей Лавров, Хакан Фидан, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Турции
Новый глава МИД Турции впервые поговорил по телефону с Лавровым

Лавров по телефону поздравил нового главу МИД Турции Фидана с назначением на пост

© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 9 июн - РИА Новости. Новый глава МИД Турции Хакан Фидан провел в пятницу первый телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Сегодня (9 июня) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Лавров поздравил министра Фидана с новым назначением", - сообщили РИА Новости в МИД Турции.
Это первый разговор министров.
Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии принятия присяги в Великом национальном собрании (парламенте) Турции - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
Газета рассказала о новом главе МИД Турции
4 июня, 11:26
 
ТурцияРоссияСергей ЛавровХакан ФиданПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД Турции
 
 
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