https://ria.ru/20230609/feyk-1877331865.html

В Краснодарском крае назвали фейковой информацию о якобы сбитом дроне

В Краснодарском крае назвали фейковой информацию о якобы сбитом дроне - РИА Новости, 09.06.2023

В Краснодарском крае назвали фейковой информацию о якобы сбитом дроне

Оперативный штаб Краснодарского края назвал фейковой информацию о якобы сбитом в регионе беспилотнике, а распространяемое видео - не новым и снятым в Крыму. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T22:27

2023-06-09T22:27

2023-06-09T22:27

происшествия

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краснодар

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КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края назвал фейковой информацию о якобы сбитом в регионе беспилотнике, а распространяемое видео - не новым и снятым в Крыму. По данным властей, в сети в течение пятницы распространяется видео о якобы сбитом беспилотнике в Краснодарском крае. "Это - фейк и преднамеренный вброс. На самом деле, видео старое, было снято в Крыму, что подтверждает герб Республики, который отчетливо видно на переднем плане", - говорится в телеграм-канале оперштаба. Кроме того, распространители видео каждый раз указывали разную локацию. Якобы дрон сбили то под Краснодаром, то в районе Ейска, Крымска и Горячего Ключа. Отмечается, что ЕДДС районов Кубани и чрезвычайные службы также не подтверждают падение или факт сбитых беспилотных летательных аппаратов в регионе. Власти просят жителей доверять только официальным источникам информации.

https://ria.ru/20230608/belgorod-1876937512.html

https://ria.ru/20230607/bespilotnik-1876772591.html

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происшествия, краснодарский край, краснодар, технологии, ейск, россия, бпла