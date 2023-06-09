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В Краснодарском крае назвали фейковой информацию о якобы сбитом дроне
В Краснодарском крае назвали фейковой информацию о якобы сбитом дроне - РИА Новости, 09.06.2023
В Краснодарском крае назвали фейковой информацию о якобы сбитом дроне
Оперативный штаб Краснодарского края назвал фейковой информацию о якобы сбитом в регионе беспилотнике, а распространяемое видео - не новым и снятым в Крыму. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T22:27
2023-06-09T22:27
2023-06-09T22:27
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КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края назвал фейковой информацию о якобы сбитом в регионе беспилотнике, а распространяемое видео - не новым и снятым в Крыму. По данным властей, в сети в течение пятницы распространяется видео о якобы сбитом беспилотнике в Краснодарском крае. "Это - фейк и преднамеренный вброс. На самом деле, видео старое, было снято в Крыму, что подтверждает герб Республики, который отчетливо видно на переднем плане", - говорится в телеграм-канале оперштаба. Кроме того, распространители видео каждый раз указывали разную локацию. Якобы дрон сбили то под Краснодаром, то в районе Ейска, Крымска и Горячего Ключа. Отмечается, что ЕДДС районов Кубани и чрезвычайные службы также не подтверждают падение или факт сбитых беспилотных летательных аппаратов в регионе. Власти просят жителей доверять только официальным источникам информации.
https://ria.ru/20230608/belgorod-1876937512.html
https://ria.ru/20230607/bespilotnik-1876772591.html
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происшествия, краснодарский край, краснодар, технологии, ейск, россия, бпла
Происшествия, Краснодарский край, Краснодар, Технологии, Ейск, Россия, БПЛА
В Краснодарском крае назвали фейковой информацию о якобы сбитом дроне
Оперштаб: кадры с летящим дроном, якобы сбитым на Кубани, старые и сняты в Крыму