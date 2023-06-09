https://ria.ru/20230609/f-16-1877226934.html

Польский генерал заявил, что Киев получит F-16 через два-три месяца

Польский генерал заявил, что Киев получит F-16 через два-три месяца - РИА Новости, 09.06.2023

Польский генерал заявил, что Киев получит F-16 через два-три месяца

Польский эксперт, экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью агентству "Укринформ" заявил, что Украина получит... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T14:41

2023-06-09T14:41

2023-06-09T14:41

специальная военная операция на украине

украина

вальдемар скшипчак

нато

f-16

в мире

польша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Польский эксперт, экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью агентству "Укринформ" заявил, что Украина получит истребители F-16 уже через 2-3 месяца, при этом наступление ВСУ должно осуществляться на имеющейся технике. "Подготовка украинских пилотов (на F-16 - ред.) продолжается уже давно. Думаю, что Украина находится на этапе, когда украинские пилоты уже почти готовы использовать F-16 в бою. На мой взгляд, через два-три месяца Украина будет иметь самолеты F-16, поскольку украинские пилоты, без сомнения, уже готовы их эксплуатировать", - заявил Скшипчак.Он отметил, что украинская армия готова для проведения наступления на имеющейся технике, в качестве примера упомянул МиГ-29. При этом он акцентировал внимание на том, что перед саммитом НАТО должно произойти "нечто, что покажет: Украина достойна доверия". Пришло время для украинской армии доказать, что она способна "разбить часть российской армии", и будет ли НАТО дальше консолидированно поддерживать Украину, резюмировал Скшипчак. Ранее на пресс-конференции в рамках второго саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе Владимир Зеленский заявил, что предоставить Киеву истребители готово большое количество стран. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, задержки с поставками истребителей F-16 Киеву связаны со сложными техническими процессами, над которыми работают военные. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230529/f-16-1874808506.html

https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, вальдемар скшипчак, нато, f-16, в мире, польша, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр