https://ria.ru/20230609/esminets-1877288231.html

Британский эсминец сопроводил российские военные корабли

Британский эсминец сопроводил российские военные корабли - РИА Новости, 09.06.2023

Британский эсминец сопроводил российские военные корабли

Британский эскадренный миноносец HMS Defender сопроводил три российских военных корабля, проплывавших вблизи территориальных вод Великобритании, следует из... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T17:31

2023-06-09T17:31

2023-06-09T17:31

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Британский эскадренный миноносец HMS Defender сопроводил три российских военных корабля, проплывавших вблизи территориальных вод Великобритании, следует из заявления, опубликованного в пятницу на сайте Королевского военно-морского флота Британии. "Эскадренный миноносец HMS Defender вел наблюдения за группой из трёх военных кораблей и поддерживал контакт с группой сил, когда она продолжала свой путь мимо Британских островов", - сказано в документе. По сообщению британских ВМС, речь идет о фрегате "Адмирал Григорович" и двух корветах "Сообразительный" и "Стойкий", которые проплывали недалеко от Великобритании. В операции был задействован базирующийся на эсминце вертолет Wildcat. Истребители Eurofighter Typhoon и патрульный противолодочный самолет Poseidon "также работали в координации" с эсминцем для отслеживания активности российских судов, отмечается в заявлении. Командир HMS Defender Питер Эванс отметил, что сопровождение кораблей в территориальных водах Великобритании является стандартной процедурой для британских ВМС, сказано на сайте. Ряд британских кораблей был задействован в аналогичных операциях по слежению за российскими кораблями в прошлом месяце, в том числе за кораблями "Адмирал Левченко" и "Вице-адмирал Кулаков", сообщили ВМС Британии. Минобороны РФ не раз отмечало, что полеты самолетов и дальние походы кораблей выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного и водного пространства, не нарушая границ других государств.

https://ria.ru/20230608/poisk-1877101894.html

https://ria.ru/20230608/prestupnost-1876922573.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, великобритания, россия