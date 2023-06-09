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Британский эсминец сопроводил российские военные корабли - РИА Новости, 09.06.2023
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17:31 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/esminets-1877288231.html
Британский эсминец сопроводил российские военные корабли
Британский эсминец сопроводил российские военные корабли - РИА Новости, 09.06.2023
Британский эсминец сопроводил российские военные корабли
Британский эскадренный миноносец HMS Defender сопроводил три российских военных корабля, проплывавших вблизи территориальных вод Великобритании, следует из... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T17:31
2023-06-09T17:31
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Британский эскадренный миноносец HMS Defender сопроводил три российских военных корабля, проплывавших вблизи территориальных вод Великобритании, следует из заявления, опубликованного в пятницу на сайте Королевского военно-морского флота Британии. "Эскадренный миноносец HMS Defender вел наблюдения за группой из трёх военных кораблей и поддерживал контакт с группой сил, когда она продолжала свой путь мимо Британских островов", - сказано в документе. По сообщению британских ВМС, речь идет о фрегате "Адмирал Григорович" и двух корветах "Сообразительный" и "Стойкий", которые проплывали недалеко от Великобритании. В операции был задействован базирующийся на эсминце вертолет Wildcat. Истребители Eurofighter Typhoon и патрульный противолодочный самолет Poseidon "также работали в координации" с эсминцем для отслеживания активности российских судов, отмечается в заявлении. Командир HMS Defender Питер Эванс отметил, что сопровождение кораблей в территориальных водах Великобритании является стандартной процедурой для британских ВМС, сказано на сайте. Ряд британских кораблей был задействован в аналогичных операциях по слежению за российскими кораблями в прошлом месяце, в том числе за кораблями "Адмирал Левченко" и "Вице-адмирал Кулаков", сообщили ВМС Британии. Минобороны РФ не раз отмечало, что полеты самолетов и дальние походы кораблей выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного и водного пространства, не нарушая границ других государств.
https://ria.ru/20230608/poisk-1877101894.html
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в мире, великобритания, россия
В мире, Великобритания, Россия
Британский эсминец сопроводил российские военные корабли

Британский эсминец сопроводил три российских корабля, проплывающих у вод королевства

© Фото : Crown Copyright / LA(Phot) Chris MumbyЭсминец Defender Королевских ВМС Великобритании
Эсминец Defender Королевских ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Фото : Crown Copyright / LA(Phot) Chris Mumby
Эсминец Defender Королевских ВМС Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Британский эскадренный миноносец HMS Defender сопроводил три российских военных корабля, проплывавших вблизи территориальных вод Великобритании, следует из заявления, опубликованного в пятницу на сайте Королевского военно-морского флота Британии.
"Эскадренный миноносец HMS Defender вел наблюдения за группой из трёх военных кораблей и поддерживал контакт с группой сил, когда она продолжала свой путь мимо Британских островов", - сказано в документе.
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По сообщению британских ВМС, речь идет о фрегате "Адмирал Григорович" и двух корветах "Сообразительный" и "Стойкий", которые проплывали недалеко от Великобритании.
В операции был задействован базирующийся на эсминце вертолет Wildcat. Истребители Eurofighter Typhoon и патрульный противолодочный самолет Poseidon "также работали в координации" с эсминцем для отслеживания активности российских судов, отмечается в заявлении.
Командир HMS Defender Питер Эванс отметил, что сопровождение кораблей в территориальных водах Великобритании является стандартной процедурой для британских ВМС, сказано на сайте.
Ряд британских кораблей был задействован в аналогичных операциях по слежению за российскими кораблями в прошлом месяце, в том числе за кораблями "Адмирал Левченко" и "Вице-адмирал Кулаков", сообщили ВМС Британии.
Минобороны РФ не раз отмечало, что полеты самолетов и дальние походы кораблей выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного и водного пространства, не нарушая границ других государств.
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