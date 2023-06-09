https://ria.ru/20230609/ekonomika-1877283015.html
Путин предложил активно развивать марку "Сделано в СНГ"
Путин предложил активно развивать марку "Сделано в СНГ" - РИА Новости, 09.06.2023
Путин предложил активно развивать марку "Сделано в СНГ"
Странам ЕАЭС и СНГ нужно энергичнее наращивать промышленную кооперацию, выпускать продукцию под общей маркой "Сделано в СНГ", считает президент РФ Владимир... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T17:18
2023-06-09T17:18
2023-06-09T17:19
экономика
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владимир путин
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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Странам ЕАЭС и СНГ нужно энергичнее наращивать промышленную кооперацию, выпускать продукцию под общей маркой "Сделано в СНГ", считает президент РФ Владимир Путин. "Необходимо энергичнее наращивать промышленную кооперацию, создавать новые совместные производства, в том числе под общей торговой маркой "Сделано в Евразэс". Ничего против никто не имеет, если это будет под общей маркой "Сделано в СНГ". Неважно – главное, чтобы во всех наших странах развивалось эффективное взаимодействие", - сказал он на встрече с премьерами стран ЕАЭС и СНГ. "Как уже говорил, важно, чтобы такой бренд или такие бренды стали узнаваемыми, популярными у потребителей во всех наших странах", - добавил он.
https://ria.ru/20230609/suverenitet-1877258135.html
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экономика, россия, владимир путин, евразийский экономический союз, снг
Экономика, Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, СНГ
Путин предложил активно развивать марку "Сделано в СНГ"
Путин призвал активно развивать марку "Сделано в СНГ" и наращивать кооперацию в регионе
СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Странам ЕАЭС и СНГ нужно энергичнее наращивать промышленную кооперацию, выпускать продукцию под общей маркой "Сделано в СНГ", считает президент РФ Владимир Путин.
"Необходимо энергичнее наращивать промышленную кооперацию, создавать новые совместные производства, в том числе под общей торговой маркой "Сделано в Евразэс". Ничего против никто не имеет, если это будет под общей маркой "Сделано в СНГ". Неважно – главное, чтобы во всех наших странах развивалось эффективное взаимодействие", - сказал он на встрече с премьерами стран ЕАЭС и СНГ.
"Как уже говорил, важно, чтобы такой бренд или такие бренды стали узнаваемыми, популярными у потребителей во всех наших странах", - добавил он.
Путин призвал укрепить технологический суверенитет СНГ и ЕАЭС