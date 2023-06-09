https://ria.ru/20230609/ekonomika-1877283015.html

Путин предложил активно развивать марку "Сделано в СНГ"

Путин предложил активно развивать марку "Сделано в СНГ" - РИА Новости, 09.06.2023

Путин предложил активно развивать марку "Сделано в СНГ"

Странам ЕАЭС и СНГ нужно энергичнее наращивать промышленную кооперацию, выпускать продукцию под общей маркой "Сделано в СНГ", считает президент РФ Владимир... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T17:18

2023-06-09T17:18

2023-06-09T17:19

экономика

россия

владимир путин

евразийский экономический союз

снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240807_0:129:3098:1872_1920x0_80_0_0_dceedf7a893af6d1af3053d00795b238.jpg

СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Странам ЕАЭС и СНГ нужно энергичнее наращивать промышленную кооперацию, выпускать продукцию под общей маркой "Сделано в СНГ", считает президент РФ Владимир Путин. "Необходимо энергичнее наращивать промышленную кооперацию, создавать новые совместные производства, в том числе под общей торговой маркой "Сделано в Евразэс". Ничего против никто не имеет, если это будет под общей маркой "Сделано в СНГ". Неважно – главное, чтобы во всех наших странах развивалось эффективное взаимодействие", - сказал он на встрече с премьерами стран ЕАЭС и СНГ. "Как уже говорил, важно, чтобы такой бренд или такие бренды стали узнаваемыми, популярными у потребителей во всех наших странах", - добавил он.

https://ria.ru/20230609/suverenitet-1877258135.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин, евразийский экономический союз, снг