https://ria.ru/20230609/ekonomika-1877263422.html

Россия останется частью мировой экономики, заявил Путин

Россия останется частью мировой экономики, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2023

Россия останется частью мировой экономики, заявил Путин

Россия не собирается ни от кого отгораживаться, и планов производить у себя всё любой ценой нет, РФ останется частью мировой экономики, сообщил президент России РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T16:20

2023-06-09T16:20

2023-06-09T16:22

экономика

россия

владимир путин

евразийский экономический союз

снг

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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Россия не собирается ни от кого отгораживаться, и планов производить у себя всё любой ценой нет, РФ останется частью мировой экономики, сообщил президент России Владимир Путин. "Мы безусловно не собираемся ни от кого отгораживаться в мировой экономике, особенно от перспективных центров развития мировой экономики. Это не значит, что мы все любой ценой должны производить у себя, ничего подобного нет в наших планах. Мы будем стремиться и безусловно останемся значимой частью мировой экономики в целом", - сказал Путин на встрече с главами делегаций СНГ и ЕАЭС.

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, евразийский экономический союз, снг