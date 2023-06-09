https://ria.ru/20230609/ekonomika-1877263422.html
Россия останется частью мировой экономики, заявил Путин
Россия останется частью мировой экономики, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2023
Россия останется частью мировой экономики, заявил Путин
Россия не собирается ни от кого отгораживаться, и планов производить у себя всё любой ценой нет, РФ останется частью мировой экономики, сообщил президент России РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T16:20
2023-06-09T16:20
2023-06-09T16:22
экономика
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
снг
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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Россия не собирается ни от кого отгораживаться, и планов производить у себя всё любой ценой нет, РФ останется частью мировой экономики, сообщил президент России Владимир Путин. "Мы безусловно не собираемся ни от кого отгораживаться в мировой экономике, особенно от перспективных центров развития мировой экономики. Это не значит, что мы все любой ценой должны производить у себя, ничего подобного нет в наших планах. Мы будем стремиться и безусловно останемся значимой частью мировой экономики в целом", - сказал Путин на встрече с главами делегаций СНГ и ЕАЭС.
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, евразийский экономический союз, снг
Экономика, Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, СНГ
Россия останется частью мировой экономики, заявил Путин
Путин: Россия не собирается ни от кого отгораживаться, останется частью мировой экономики