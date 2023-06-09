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Россия останется частью мировой экономики, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2023
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16:20 09.06.2023 (обновлено: 16:22 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/ekonomika-1877263422.html
Россия останется частью мировой экономики, заявил Путин
Россия останется частью мировой экономики, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2023
Россия останется частью мировой экономики, заявил Путин
Россия не собирается ни от кого отгораживаться, и планов производить у себя всё любой ценой нет, РФ останется частью мировой экономики, сообщил президент России РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T16:20
2023-06-09T16:22
экономика
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
снг
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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Россия не собирается ни от кого отгораживаться, и планов производить у себя всё любой ценой нет, РФ останется частью мировой экономики, сообщил президент России Владимир Путин. "Мы безусловно не собираемся ни от кого отгораживаться в мировой экономике, особенно от перспективных центров развития мировой экономики. Это не значит, что мы все любой ценой должны производить у себя, ничего подобного нет в наших планах. Мы будем стремиться и безусловно останемся значимой частью мировой экономики в целом", - сказал Путин на встрече с главами делегаций СНГ и ЕАЭС.
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экономика, россия, владимир путин, евразийский экономический союз, снг
Экономика, Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, СНГ
Россия останется частью мировой экономики, заявил Путин

Путин: Россия не собирается ни от кого отгораживаться, останется частью мировой экономики

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Россия не собирается ни от кого отгораживаться, и планов производить у себя всё любой ценой нет, РФ останется частью мировой экономики, сообщил президент России Владимир Путин.
«
"Мы безусловно не собираемся ни от кого отгораживаться в мировой экономике, особенно от перспективных центров развития мировой экономики. Это не значит, что мы все любой ценой должны производить у себя, ничего подобного нет в наших планах. Мы будем стремиться и безусловно останемся значимой частью мировой экономики в целом", - сказал Путин на встрече с главами делегаций СНГ и ЕАЭС.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинЕвразийский экономический союзСНГ
 
 
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